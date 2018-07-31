2018-07-31T18:32:32+03:00
Туризм

Дипломатов из разных стран подружат с российской кухней

В Москве создан Дипломатический Гастрономический клуб. И его участников уже накормили сахалинскими гребешками, чипсами из гречки и дагестанской бараниной
Юлия СМИРНОВА
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Леонид Гелибтерман, инициатор создания Московского Дипломатического гастрономического клуба (справа), и французский шеф-повар Мишель Ленц. И еще дагестанский барашек. Фото предоставлено Международным эногастрономическим центром.Леонид Гелибтерман, инициатор создания Московского Дипломатического гастрономического клуба (справа), и французский шеф-повар Мишель Ленц. И еще дагестанский барашек. Фото предоставлено Международным эногастрономическим центром.
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За хорошим столом и вкусной едой договориться и подружиться всегда проще. В любом масштабе - хоть с соседями по даче, хоть с высокопоставленными дипломатами из разных стран. Эта простая идея лежит в основе только что созданного Московского Дипломатического гастрономического клуба.

- Часто дипломаты, которые живут и работают в Москве, не имеют возможности познакомиться со всем разнообразием и богатством кухни разных регионов нашей страны. В России живет больше 200 народов и народностей, и у каждого есть своя национальная кухня! Поэтому мы и решили создать Московский Дипломатический гастрономический клуб, пригласив стать его членам послов и сотрудников посольств разных стран, - рассказывает инициатор создания клуба Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, эксперт Всемирной туристской организации ООН по гастрономическому туризму. - Также мы хотим рассказать о "вкусных" праздниках и фестивалях, которые проходят в России. Только что в Бурятии состоялся фестиваль, посвященный гастрономическим дорогам Великого Шелкового пути. В августе будет проходить Фестиваль уличной еды в Калининграде, а также Форум древних городов мира в Рязани. Для него мы готовим гастрономическую часть программы, где повара из разных стран будут готовить блюда по традиционным рецептам, которым сотни лет.

На первую встречу клуба в ресторане "Дон Давид" пришли послы Мексики и Уругвая, Колумбии и Индонезии, Панамы и Узбекистана, дипломаты из Испании, Греции, Израиля, Эквадора, Азербайджана, Доминиканской республики.

Практически все блюда для торжественного ужина - из российских продуктов. Сахалинские гребешки и командорскиие кальмары, дагестанский барашек и чипсы из гречки.

Готовили французский шеф-повар Мишель Ленц и Антон Сальников, бренд-шеф ресторанного дома "Булошная". Причем тут француз, если речь о российской кухне? Мишель давно уже работает в России. А сейчас делает сыр в Дагестане. Травы для сыра, которым Мишель угощал дипломатов, он собирал в Подмосковье и Бурятии. Вот такой фьюжн русского, кавказского, европейского и азиатского! Что еще раз доказывает - найти общие точки можно всегда. Главное, чтоб было вкусно.

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