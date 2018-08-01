Самая дорогая дорога в России появится в Краснодарском крае

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-01T12:41:24+03:00

Ее смета больше, чем бюджет на образование и здравоохранение всей страны в этом году

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Росавтодор предлагает реконструировать трассу Джубга-Сочи. Стоимость проекта оценили в 1,2 трлн рублей. Если проект будет реализован, то это дорога станет самой дорогой в России за всю историю.

Федеральная трасса А-147 это финальный отрезок пути из центральной части России до Сочи. Она начинается в Джубге, проходит через Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи и Адлер и заканчивается рядом с границей с Абхазией. Протяженность трассы всего 210 км. Но сейчас это двухполосный горный серпантин. Дорога вызывает многочисленные жалобы курортников, особенно осенью или весной, когда идут дожди. «Дорога в ад», «Дорожные мытарства», «7 часов пробок по серпантину» - так описывают свои ощущения от трассы россияне на дорожных форумах.

Новая дорога пойдет в обход населенных пунктов. Большую часть ее «спрячут» в туннелях. Если проект будет реализован, добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час. Длина трассы составит примерно 120 км. А разгоняться на ней можно будет до скорости 120 км/ч. Что примечательно, все это удовольствие будет бесплатным. Брать деньги за проезд с автомобилистов не планируется.

Главный вопрос – кто будет финансировать строительство. Региональные власти уже сообщили, что такой мега-проект им не по силам. Федеральный бюджет такую нагрузку тоже не потянет. 1,2 трлн рублей – это больше, чем бюджет на здравоохранение и образование всей страны в 2018 году. Деньги могут взять из Фонда национального благосостояния – на 1 июля там лежит 4,8 трлн рублей. Его и создавали в 2008 году как раз, чтобы финансировать инфраструктурные проекты. Другой вариант – привлечь частного спонсора разделить расходы с государством. Но пока желания не высказала ни одна компания.