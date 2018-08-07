2018-08-07T13:01:44+03:00
Звезды

Звезду фильмов «Такси» Сами Насери избили в московском клубе

Пострадавшему понадобилась помощь врачей
Алена МАРТЫНОВА
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Французский актер Сами Насери.Французский актер Сами Насери.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Московская полиция проводит проверку по факту инцидента в ночном клубе.

- В два часа ночи по телефону «02» поступило сообщение о конфликте в заведении, расположенном в Старопименовском переулке, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. – Как выяснилось, в ходе словесной перепалки неизвестный ударил посетителя по лицу, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, он обратился в медицинское учреждение и после осмотра был отпущен. Сейчас ведется розыск нападавшего.

Как стало известно «КП», ударили далеко не рядового посетителя: пострадавшим оказался французский актер и звезда фильмов «Такси» Сами Насери. Зачем он приехал в столицу, пока неизвестно, но в тот вечер артист отдыхал в караоке-клубе «Войс» со своим братом. К счастью, драка обошлась без серьезных последствий: врачи института Склифосовского, куда обратился актер, диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Госпитализация знаменитости не понадобилась.

Между тем, комментарий о случившемся от клуба «Войс» пока получить не удалось.

СПРАВКА «КП»

Саид «Сами» Насери (родился 2 июля 1961 года) - французский актер, наиболее известный главной ролью в фильме «Такси» и его продолжениях.

Не раз имел проблемы с законом: с 2000 года он регулярно появляется в судебных отчетах за нарушения, которые несколько раз приводили его в тюрьму. Наказывался за нанесение побоев, оскорбления, вождение автомобиля в нетрезвом виде.

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