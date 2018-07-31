2018-07-31T14:12:28+03:00
Общество

Как выбирать дыни и арбузы: правила от Роспотребнадзора

Стартовал бахчевой сезон 2018. Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких простых правил при выборе арбузов и дынь
Анна КУКАРЦЕВА
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С началом августа стартует сезон арбузов и дынь.С началом августа стартует сезон арбузов и дынь.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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1. У дорог не покупать

Реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена: в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. А еще арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

2. Требуйте документы

Санкционированные места торговли оборудованы весами, лотками, где лежат бахчевые. Место должно быть огорожено и защищено навесом от солнца. Также на видном месте должны быть следующие документы:

+ пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы);

+ у продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка;

+ информация о юридическом лице, реализующем арбузы;

+вывеска с указанием времени работы.

Если документы не висят, то их должны предъявить по первому требованию.

3. Никаких надрезов.

Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

В продаже сегодня можно встретить не только отечественные, но и заграничные сорта арбуза. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В продаже сегодня можно встретить не только отечественные, но и заграничные сорта арбуза.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

4. Как выглядит хороший арбуз

+ Целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым.

+ Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый.

+ Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие.

+ При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст.

+ Середнячок по размеру - лучший. Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных арбузов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами.

Как правильно выбрать арбуз. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как правильно выбрать арбуз.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

5. Какой должна быть мякоть

+ Мякоть зрелого арбуза - красная различных оттенков, семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция - сочная, нежная, сладкая на вкус.

+ Если цвет мякоти интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого, то скорей всего, арбуз переполнен нитратами. Лучше такой продукт не есть и уж точно не давать детям.

+ Насторожить должна и слишком гладкая, глянцевая поверхность среза: в норме она должна искриться крупинками. Это тоже признак излишка нитратов.

Столичные требования к торговым точкам по продаже бахчевых культур. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Столичные требования к торговым точкам по продаже бахчевых культур.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

3 правила выбора дыни

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия.

1. У дыни «попка» (противоположная сторона от хвостика) должна быть чуть мягкой. Если она твердая, то это признак того, что дыня незрелая.

2. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим.

3. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

ВАЖНО

Смываем микробы теплой водой и мылом

Перед тем, как разрезать арбузы и дыни, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, т.к. частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если разрезав арбуз, почувствуйте кислый запах, то ни в коем случае не ешьте – можно получить пищевое отравление.

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