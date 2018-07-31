2018-07-31T14:00:08+03:00
Экономика

Вира помногу!

Ведущему стивидору Приморья компании «Владморрыбпорт» - 80 лет
Игорь НЕНАШЕВ
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В этом кажущемся контейнерном хаосе могут разобраться только настоящие профессионалы.В этом кажущемся контейнерном хаосе могут разобраться только настоящие профессионалы.
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Стивидор - компания, занимающаяся погрузо-разгрузочными работами. Те самые суровые мужчины, командующие крановщикам «вира!» и «майна!». Так вот стивидор ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) отметил 80-летие. Появившись в 1938 году, фактически одновременно с самим Приморским краем, рыбный порт за несколько лет стал одним из важнейших предприятий региона и остается таковым.

Пережив трудные времена потери грузопотока и экономической нестабильности в начале 90-х, порт не только не растерял потенциал, а, напротив, укрепил его. Сегодня рыболовецкий флот получает здесь полный комплекс услуг, необходимых для работы в море. ВМРП - универсальный перегрузочный комплекс с опытом работы по перевалке экспортных, импортных и каботажных грузов разных номенклатур. Предприятие может ежегодно обрабатывать порядка 500 тысяч тонн рыбопродукции и по праву считается ведущим российским рыбным портом. Возможности ВМРП позволяют обрабатывать 250 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, более 400 тысяч тонн металлолома.

По словам советника генерального директора Владморрыбпорта Дмитрия Лёгкого, стабильное развитие порта и стремительный рост его эффективности обуславливаются постоянной модернизацией мощностей, закупкой современного оборудования и работающими здесь профессионалами. Очередной вехой в развитии порта станет строительство нового холодильного складского комплекса для перевалки и хранения рыбопродукции в рамках режима Свободного порта Владивосток. Он позволит ВМРП существенно улучшить условия для логистики российской рыбопродукции в доставке ее до потребителя.

- Мы успешно опробовали новую логистическую схему отправки рыбопродукции в западные регионы страны по железной дороге. Кроме того, до конца года планируем приступить непосредственно к строительным работам в рамках проекта нового холодильно-складского комплекса. Надеюсь, через два года введем его в эксплуатацию, - сказал Дмитрий Лёгкий.

И об успехах. За первое полугодие 2018 года грузооборот порта вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Перевалка рыбопродукции увеличилась на 10,1%.

ТАК И СКАЗАЛ

Генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО:

- Юбилей - не только очередная дата. Это повод подвести итоги проделанной работы и поставить новые долгосрочные задачи. Техническая и производственная политика порта предусматривает совершенствование управления портовым комплексом, привлечение дополнительных грузопотоков, совершенствование логистики, применение новых технологий грузовых работ, бесперебойное функционирование вспомогательных служб.

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