Три причины, почему повышение пенсионного возраста неизбежно

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-31T16:37:30+03:00

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Правительство предлагает повысить пенсионный возраст. Законопроект об этом лежит в Госдуме. Женщинам возраст выхода на заслуженный отдых хотят увеличить с 55 до 63 лет, а мужчинам – с 60 до 65 лет. Повышение будет поэтапным – на год каждые два года. Начать планируют в 2019 году, а закончить – в 2028 и 2034 годах (для мужчин и женщин в разные сроки). Почему решение было неизбежным, и какие преимущества оно дает пенсионерам – об этом в нашем материале.

ЖИТЬ СТАЛИ ДОЛЬШЕ

Продолжительности жизни растет во всем мире. По словам демографов, в России она увеличивается на 4–5 месяцев каждый год, а в Европе – на два месяца каждый год. С одной стороны, это большой плюс. Ведь это косвенно говорит об улучшении качества жизни. С другой, это приводит к дисбалансу в бюджетной системе. Расходы растут быстрее доходов.

Чтобы избежать перекосов, параметры пенсионного возраста нужно постоянно корректировать. К примеру, с 2000 года у российских мужчин продолжительность жизни увеличилась с 59 до 67 лет, а у женщин – с 72 до 78 лет. По прогнозам, через 15 лет она вырастет еще примерно на 5–7 лет. Именно поэтому параметры пенсионной системы нужно настраивать заранее, без резких скачков.

Власти страны хотели обойтись другими мерами. Например, вложили огромные средства в стимулирование рождаемости (например, маткапитал), разработали повышающие коэффициенты для тех, кто самостоятельно откладывал выход на заслуженный отдых (почему это не сработало, читайте ниже). Но решить проблему это не помогло. И не только из-за продолжительности жизни.

РАБОТНИКОВ ВСЕ МЕНЬШЕ

Ситуация ухудшается из-за демографической ямы, в которую мы постепенно сваливаемся. Советские статистики без конца рапортовали: рабочая сила каждый год прирастает на 1–2 млн. человек. К примеру, с 1961 по 1985 год численность трудоспособного населения выросла на 42 млн. человек. Но потом процесс затормозился, а сейчас и вовсе пошел в обратную сторону.

Количество работающего населения ежегодно сокращается на 0,4 млн. человек, а количество выходящих на пенсию составляет ежегодно 1,5–1,6 млн человек. Объясняется это просто. Сейчас в трудоспособный возраст входит малочисленное поколение, родившееся в 90-х, а на пенсию выходят «бэби-бумеры» 60-х.

Другими словами, тех, кто наполняет государственную кубышку, становится меньше, а пенсионеров, на кого тратятся бюджетные деньги, – больше. Уже сейчас на одного пенсионера в России приходится 1,3 работника, уплачивающих страховые взносы. При этом распределительная система, которая работает почти на всей планете, не может более-менее устойчиво существовать при соотношении хуже, чем два к одному.

По некоторым расчетам, если ничего не менять, к 2035 году в России будет один работник на одного пенсионера. Ни одна экономика такого не выдержит. Чтобы сбалансировать систему, нужно либо повышать налоги, либо сокращать пенсии, либо увеличивать пенсионный возраст (первые два варианта точно неприемлемы, почти все страны мира идут по третьему пути).

БАЛАНС ТРУДА И ЗАСЛУЖЕННОГО ОТДЫХА

Только правильные пропорции пенсионной системы позволяют выплачивать более высокие пенсии. В любой солидарной системе их нужно соблюдать. Простой пример: сейчас средняя женщина в России имеет стаж в 30 лет, а на пенсии проводит 26 лет. Явная диспропорция. В развитых странах соотношение периода работы и заслуженного отдыха составляет минимум 2:1, а в среднем 3:1 (то есть, человек 40 – 45 лет работает, а потом 15 лет отдыхает).

Но это касается только женщин. У сильного пола совсем другие пропорции. Многие российские мужчины даже сейчас не доживают до пенсии. Что же будет дальше? На самом деле статистика смертности очень лукавая. Средний возраст в реальности не отражает, сколько человек живет на пенсии. Многие мужчины умирают в молодом возрасте. К примеру, очень большая смертность в промежутке от 35 до 40 лет. И причины совсем не связаны со старением. Главным «убийцей» является алкоголь. Именно по его вине происходит большинство аварий на дорогах и бытовых конфликтов, приводящих к смертельным случаям. Но это, естественно, не повод устанавливать пенсионный возраст на уровне 35 лет.

По мнению экспертов, правильнее считать то, сколько лет человек провел на пенсии, если дожил до нее. У российских мужчин этот показатель в среднем составляет 14 лет. И по прогнозу демографов Высшей школы экономики, из-за изменения пенсионного возраста этот срок если и уменьшится, то незначительно. Просто потому, что примерно настолько же вырастет и продолжительность жизни.

СПРАВКА «КП»

После официального установления действующего пенсионного возраста (60/55 лет) в СССР прошло более 60 лет. За этот период изменилась трудоспособность, качественно новым стал уровень здравоохранения, улучшились условия труда. Автоматизация, компьютеризация и появление массы новых профессий привели к тому, что большинство работающих сейчас не связаны ни с физическим трудом, ни с угрозой вредного воздействия на здоровье.

КСТАТИ

Почему люди не стали сами откладывать выход на пенсию?

Нынешняя пенсионная система (ее приняли в 2015 году) в теории и так стимулирует людей работать дольше и не обращаться за назначением пенсии. По ней зарплата формируется из стажа и официальной зарплаты. Чем и то, и другое больше, тем выше будет пособие. Более того, в формуле есть повышающие коэффициенты. К примеру, если человек отложил выход на заслуженный отдых на пять лет (и не получал в это время пособие по старости), то пенсия будет примерно в полтора раза выше. Если на 10 лет – более чем вдвое.

Тогда чиновники даже делали прогнозы и анализировали соцопросы – по ним выходило, что минимум каждый третий россиянин готов воспользоваться этой схемой. Мол, если зарплата позволяет, можно и позже на пенсию выйти: когда уволят или самому захочется отдохнуть. И тогда пособие будет больше.

Но на практике все оказалось не так. Подавляющее большинство граждан до сих пор предпочитают «синицу в руке». То есть, хотят получать пенсию сразу, даже если продолжают трудиться. При этом их не смущает ни упущенная выгода (в виде более высокой пенсии в будущем), ни отсутствие ежегодной индексации на инфляцию для работающих пенсионеров.