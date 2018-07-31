2018-07-31T19:36:28+03:00
Звезды

«Падающие звезды»: знаменитости устроили странный флешмоб

Не все фанаты в восторге от «звездопада», кто-то советует лучше помочь бедным детям, а не хвастать лайнерами
Петр СИМОНОВ
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Российские звезды поддержали забавный флешмоб.Российские звезды поддержали забавный флешмоб.
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Флешмоб — это заранее спланированная массовая акция. Еще это модно называть челенджем или эстафетой. Простым языком, люди повторяют друг за другом одни и те же действия, тем самым привлекая внимания и пытаясь донести до широких масс какое-то важное сообщение. К примеру, был такой челендж с обливанием ледяной водой, когда не только обычные люди, селебрити с мировой популярностью с удовольствием его подхватили и тем самым сфокусировали внимание на больных редкой болезнью и помощи людям.

Очень мейнстримовская (модная) история с этими флешмобами. Устраивать их стали часто. Встречайте новый. «Падающие звезды». Знаменитости делают фото, на котором они якобы упали. Почему-то локацией селебрити выбирают взлетно-посадочную полосу у трапа, как правило, частного лайнера.

Вот, к примеру, жена миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова. Она модель.

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Лена Перминова
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К «Звездопаду» присоединились и другие желающие похвастать возможностями путешествовать на частных самолетах.

Намного более известная модель с мировым именем Наташа Поли в «#Fallingstars2018» поучаствовала элегантно:

natashapolynatashapoly
Наташа Поли
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Вот диджей Смэш подложил себе любимому спецковрик.

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Диджей Смэш
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Его коллега диджей Венгеров тоже растянулся, только где-то на частной вилле.

dj_vengerovdj_vengerov
Диджей Венгеров
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Вот только для чего это все? В чем мэсседж? Идея? К чему полезному и важному артисты с завидными материальными возможностями привлекли внимание? Вопросы в воздухе.

Вот и не все поклонники знаменитостей в восторге от их фантастической затеи.

- Занятся уже нечем, честное слово. Детям бедным помогите лучше, с жиру не беситесь, - написала, к примеру, пользователь Инстаграм 2304.anna.

Но народ в основном радуется забаве.

Посмотрим, как много звезд присоединяться к челенджу. Среди тех, кому передали эстафету, Вера Брежнева, Дима Билан, Яна Рудковская, Вика Лопырева и многие другие, у кого имеется все необходимое для эффектного фото «падения».

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