Более 250 человек проверили свое здоровье на VK Fest 2018 и совершили доброе дело

СЕГОДНЯ 19:24 2018-07-31T19:24:32+03:00

Любой желающий мог на фестивале проверить свое здоровье, а взносы за осмотр шли в Фонд по борьбе с инсультом “ОРБИ” Фото: Добро Mail.Ru

Любой желающий мог пройти медицинский чекап на фестивале в Петербурге и сделать взнос в Фонд по борьбе с инсультом “ОРБИ”

Изменить размер текста: A A

Проверить свое здоровье, а заодно совершить доброе дело - пусть вас не удивляет, что все это можно было сделать на фестивале VK Fest 2018, который прошел в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Здоровый образ жизни и благотворительность - новые тренды среди молодежи. Поддержать их решила команда Добро Mail.Ru, которая на фестивале развернула целый шатер.

Любой желающий мог здесь проверить свое здоровье, а взносы за осмотр шли в Фонд по борьбе с инсультом “ОРБИ”. Гости фестиваля проходили УЗИ-обследование сосудов шеи у невролога, проверяли родинки у дерматолога, зрение на приеме у офтальмолога. А чтобы ждать своего приема была легче, в шатре была организована электронная очередь, работала фотозона и зона отдыха. Консультации гостям давали опытные специалисты клиники “МЕДСИ”.

За два дня фестиваля чекап прошло 255 человек. Причем больше всего участников заинтересовал прием у врача-дерматолога. На втором месте по популярности был кабинет офтальмолога, а на третьем - невролога.

- Уже второй год подряд Добро Mail.Ru проводит благотворительные чекапы в рамках VK Fest. Как и в прошлом году, наша акция заинтересовала большое число участников фестиваля, в частности молодежи. Идея этой акции — напомнить о том, как важно следить за своим здоровьем и проверяться у специалистов, а также помочь людям, нуждающимся в средствах на лечение, с помощью пожертвований, — руководитель социальных проектов Mail.Ru Group Александра Бабкина.