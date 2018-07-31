Неравнодушных москвичей приглашают пробежать марафон по столице и помочь детям с синдромом Дауна

СЕГОДНЯ 20:26 2018-07-31T20:26:38+03:00

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Абсолют Московский марафон - самый массовый забег страны. 23 сентября тысячи его участников пробегут по перекрытому центру столицы. Присоединиться к ним может любой желающий. И не просто проверить свою силу и выносливость - а совершить заодно доброе дело.

Проект «Спорт во благо» приглашает всех неравнодушных пробежать дистанции Московского марафона в поддержку людей с синдромом Дауна в России. Для этого достаточно присоединиться к «Атлетам во благо» благотворительного фонда «Синдром любви». Все вступительные взносы будут направлены на программу психологической помощи родителям, воспитывающим ребенка с синдромом Дауна.

Во главе команды «Атлетов во благо» 23 сентября встанет Денис Булгаков, папа Васи, мальчика с синдромом Дауна. Жизнь Дениса поменялась, когда в их семье появился особенный малыш. И именно профессиональная психологическая поддержка помогла Денису и его жене в первые месяцы жизни Васи научиться жить по-новому.

Вася участвует в забегах вместе с отцом с самого раннего возраста

- С первых месяцев жизни нашего сына мы чувствовали поддержку специалистов. Очень важной частью была работа не только напрямую с ребенком, но и групповые встречи семей с психологами службы ранней помощи, - говорит Денис. - В этих группах ты понимаешь, что ты не один. Проблема, с которой ты столкнулся, есть не только у тебя. Люди рядом ищут ответы на такие же вопросы, что и ты. И в группе ответы быстрее находятся. А когда все психологические травмы проработаны, ты перестаешь переживать о себе и начинаешь думать о будущем своего ребенка.

Сам маленький Вася уже был неофициальным талисманом Национальной сборной России по хоккею, ставшей Олимпийским чемпионом. А теперь Вася вместе с папой принесет удачу участника марафона - ведь мальчик участвует в забегах вместе с отцом с самого раннего возраста.

Маршрут забега пройдет по историческому центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Бульварному кольцу, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Каждый участник может выбрать для себя подходящую дистанцию: традиционные марафонские 42,2 км и 10 км.

Забег пройдет по историческому центру столицы

ВАЖНО

Как помочь

Вступить в команду «Атлетов во благо» может каждый. Для этого нужно приобрести слот Абсолют Московского марафона на сайте «Спорт во благо» в обмен на пожертвование в размере 5 000 рублей. В команде всего 30 мест.

Но внести пожертвование на оказание психологической помощи семьям с детьми с синдромом Дауна можно не только приняв участие в марафоне, а просто зайдя на сайт фонда «Синдром любви».

Узнать о других акциях проекта «Спорт во благо» можно здесь.