Приключения москвича в России: Спиваются «боярышником» и паленым алкоголем

СЕГОДНЯ 20:50 2018-07-31T20:53:30+03:00

Здесь словно до сих пор не могут выкарабкаться из 90-х Фото: Личный архив

Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы в Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке

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Вы уверены, что знаете Россию-матушку? Вот я думал, что знаю ее как облупленную. Но сидя в одном городе - будь то Москва или Тверь, Саратов или Саранск - говорить за всю страну ой как легкомысленно. На телевизионном ток-шоу я как-то сказал депутату Госдумы, что у некоторых людей до сих пор нет воды, и бабушки моются в корыте. Депутат мне не поверил и посмеялся в ответ. Тогда и родилась идея проехать на авто всю Россию от Москвы до Сахалина. А свои приключения путешественника я запишу в дневничок для “Комсомолки”.

И вот я приехал в Оренбург.

Платками в Оренбурге не торгуют, от денег от газа и след простылФото: Личный архив

ГАСТАРБАЙТЕРЫ НАСТУПАЮТ

Пуховый платок, Черномырдин, газ. Вот и все, что я слышал про Оренбург. Но платками тут не торгуют. А от денег от газа и след простыл: на центральных площадях Оренбурга плитка положена кое как.

Главное, что бросилось в глаза - это приезжие из Средней Азии. Все улицы ими забиты. На местных посланцы южных республик смотрят не как гости. Взгляд у гастарбайтеров по барски уверенный. По Оренбуржью азиаты шастают голышом, без маек. Замечания им делать не рискуют.

Еще город лично у меня вызвал ощущен

Город оставляет ощущение неопрятности, хотя центральные дороги отремонтированы, на площадях лежит плиткаФото: Личный архив

ие неопрятности. Дороги центральные сделали - жаловаться нечего. Но общественный транспорт, кварталы хрущёвок, парки, зоны отдыха - кажется, на них махнул рукой.

«ДЕНЬГИ ЗА ИНТЕРВЬЮ ПРОПЬЕМ»

Только выгрузился из машины, на лавочке во дворе многоэтажек меня встречают двое мужиков. Лица у них по-достоевски трагичны: будто вчера совершили преступление, а сегодня приходится раскаиваться в наказание.

- Болеете? – спрашиваю.

- Да, с похмелья, - отвечает мужичок в рубашке на распашку. Видно, каждое слово ему дается с трудом. Парочка страдальцев попросила у меня 200 рублей за интервью. Достал кошелек и отслюнявил пару сонет. Другое дело! Теперь они готовы к следующему вопросу.

- А что пили? – я включил камеру.

- Что-что! Водку! Настоящую, русскую, - загалдели мужики. Явно врут.

- Так она 250 рублей стоит. Может, что подешевле употребили? – пошел я на второй заход.

Мужики переглянулись, словно они два оренбургских Джеймса Бонда на спецзадании, и попросили выключить камеру. Оказывается, можно купить паленый алкоголь, который везут в город из близкой соседней республики. Ну, а еще можно выпить «Боярышник». Похоже, именно на фуфырики и уйдут мои пара сотен

Здесь жива старая традиция – рейдерские захваты предприятийФото: Личный архив

РЕЙДЕРЫ НА СЕЛЕ?

Здесь словно до сих пор не могут выкарабкаться из 90-х. И это я не только про пьянство и запустение. Тут жива старая традиция – рейдерские захваты предприятий. По ухабистым дорогам дошкандыбал до хозяйства «Колхоз Заря». Домики перекошены, техника и колхозные постройки брошены.

Село это хотели поднять фермеры. Даже начали вкладывать в него деньги. Но хэппи-энда не случилось: мужиков кинули, когда документы были почти оформлены. Теперь у них идут бесконечные суды.

- Я купил маслоцех через одну из силовых структур, - жалуется мне обманутый бизнесмен. – И много-много зданий было продано через службу эту. У нас вроде договора уже были на руках, но до конца оформить мы ничего не успели. Приходит конкурсный управляющий, а у них с председателем свои терки. Управляющий обиделся на что-то и отменил тайком все сделки. А мы уже здесь производство сделали и ничего про отмену договоров не знали. Мы тут сеяли и пахали. В итоге у нас все забрали.

В конце концов, цеха, которые обустроили фермеры, им же предложили арендовать. Деньги запросили космические: 200 тысяч рублей в месяц. Хотя конкурсный управляющий задним числом переписал 31 постройку на своего друга всего за 820 тысяч рублей.

Из-за жадности и наглости рейдеры загубили целый колхозФото: Личный архив

Из-за жадности и наглости рейдеры загубили целый колхоз. Вкладываться они в него не собирались. Хотели быстрее перепродать, чтобы отхватить денег побольше. Вот такая беспощадная экономика на окраинах страны.