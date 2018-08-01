Александр Лыков:  Бывает, я пугаю некоторых режиссеров

СЕГОДНЯ 01:11 2018-07-31T20:58:36+03:00

У героев Лыкова и Исаковой напряженные отношения, но им приходится общаться - убийца сам себя не поймает. Фото: Первый канал

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Этим летом Первый канал добрался до самых дальних своих сундуков: сериал «Инквизитор» ждал своего часа аж четыре года. Роль следователя в этом мрачном, зловещем детективе сыграл Александр Лыков.

- Для России это премьера, но Украина-то посмотрела сериал еще в 2014 году. Обидно, когда готовую работу так долго не показывают?

- Это еще что! Есть один сериал, «Полонез Кречинского», который вообще не вышел. Мы снимались там с прекрасными артистами: Александр Абдулов был моим партнером, Алексей Петренко еще играл. Царствие им небесное... Почему он не вышел, никто не знает. Вот это обидно.

- Что отличает качественный сериал от проходного?

- Если фильм дешевый, это видно сразу. Другой вопрос, что массовый зритель не сильно разбирается в том, сколько денег потрачено на картину. Сейчас в кино такая ситуация, что у кого-то есть деньги, а у кого-то нет. И в любом случае люди работают. Ну а что - отказываться? А было время, когда надо было просто работать и не думать, нравится тебе роль или нет. Потому что было ограниченное количество работы. Сейчас получше ситуация, мне кажется.

- Режиссер Юрий Мороз рассказывал, что на съемках «Инквизитора» вы много импровизировали. И что иногда вашу энергию сложно было сдерживать. Это ваше типичное поведение на площадке?

- Юрий Павлович Мороз - он такой режиссер, который меня не боится. Я же старой советской школы, когда артистов просили работать над ролью. А сейчас чаще всего артисты и текст-то узнают, когда им его дают уже на площадке. Это одно время меня сильно озадачивало. Как можно играть, если ты не знаешь текста?! В случае с «Инквизитором» я высказал все свои соображения Морозу еще до того, как мы начали работать. И поскольку он согласился, я шел на площадку с готовыми предложениями. Бывает, это пугает некоторых режиссеров. А Мороз один из тех, кто понимает, что я делаю. Это редкость.

- В сериале у вашего персонажа конфликт с героиней Виктории Исаковой. Как вам с ней работалось?

- Наши герои много лет знакомы, но и мы друг друга знаем. Не было долгих пристроек. Хотя, для того чтобы работать вместе, нет необходимости дружить с человеком. Но бывает и по-другому. Я недавно работал с одним артистом, и по роли мы должны были быть друзьями. Мне пришлось пересмотреть его работы, чтобы почувствовать его. Дружбу же просто так не сыграешь, она из мелочей состоит. В случае с Викторией все было проще.

- Ваш сын работает моделью, но несколько лет назад снялся в фэнтези «Он - дракон». Продолжает ли он актерскую карьеру и рады ли вы этому?

- Я бы отговорил любого человека, который хотел стать артистом, если бы у него не было на это серьезных оснований. Потому что это очень трудная работа. С нашего курса по профессии человека четыре работают. А было нас 22... Сын все это видел и даже не думал об этом. А сейчас в нем проснулся интерес. Взрослый стал, окончил во Франции кинематографический институт. Вы посмотрите, как он снялся в роли учителя в социальном ролике (видео Тимура Бекмамбетова о программе «Учитель для России». - Авт.). Отличная актерская работа. Если она будет продолжаться, я не буду его отговаривать.

СЮЖЕТ

В городке на западе России некто жестоко убивает влиятельных людей, оставляя записки на латыни с подписью «Инквизитор» и цитатой из Апокалипсиса. За дело берется частный детектив Серебрянская (Виктория Исакова), у которой застарелый конфликт с руководителем следственной группы Геращенко (Александр Лыков). Также снимались Дарья Мороз, Андрей Смоляков, Константин Лавроненко, Дмитрий Астрахан.

Первый канал. «Инквизитор». Среда, 1 августа, 21.35.