Бюджетный отдых на Черном море: отпускник и отпускница, Биарриц зачем и Ницца?

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-01T15:44:22+03:00

На наши курорты пришла популярная в Юго-Восточной Азии процедура - массаж и очищение кожи ног с помощью рыбок. Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

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ПОЗВАЛИ КУРОРТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Давненько не отдыхал на Черноморском побережье Кавказа. Когда предлагали туда поехать, с содроганием вспоминал прошлый, еще советский и ранний постсоветский опыт с тотальным дефицитом гостиничных мест и клетухами и сараями частников, где удобства во дворе, в душ, что за полиэтиленовой пленкой, очередь, телевизор не смотреть, а кухней не пользоваться.

Опыт с убогим общепитом, вечно прогорклым маслом и позеленевшими на жаре хачапури и шашлыками. Из-за чего вопрос "удобств на дворе" становился архиважным.

Опыт с многочасовыми очередями за билетами и ночевкой у касс, когда вроде утром обещали выбросить десяток плацкартных мест в адлерском поезде на верхних боковых...

В общем, несчастный опыт прошлого заставлял меня выбирать для отдыха иные моря и страны, опробовав бюджетный отдых на Черном море.

А тут вдруг в рабочем графике образовалась недельная пауза. В столице духота, перемежаемая ливнями. Мундиаль, к сожалению, закончился. По ящику сплошные повторы.

"А чего бы не вырваться к морю на пару-тройку дней? - подумал я. - За такой срок ничего чересчур плохого со мной не случится. Старый опыт, даже если он был неприятным, надо поверять новым знанием!".

Тем же вечером залез в Скайсканнер за билетами. Выбирал самый дешевый вариант - и перелета, и перемещений внутри Краснодарского края (см. справку "Бюджет поездки"). Только для жилья сделал исключение. К бабке на квартиру не пойду, разве что в самом крайнем случае!

ТУАПСЕ ВО ВСЕЙ КРАСЕ

И чего боялся? Вслед за Сочи, где всё красиво, пафосно, но всё-таки на мой вкус дороговато, подтянулось и остальное побережье. Сохранив, однако, прежние цены.

Я аж удивился разительным переменам, которые случились здесь за последние годы.

Например, городки и поселочки в Туапсинском районе - от Джубги до самого Туапсе и дальше - вплоть до сочинских окраин (я, например, остановился в селе Лермонтово). Мини- и не просто гостиницы, причем вполне комфортабельные, со всеми удобствами, включая джентльменский набор "кондиционер-телевизор-вай-фай-холодильник-вода холодная и горячая-собственный, пусть и небольшой бассейн-кухня с полным набором оборудования и посуды (если сам захочешь готовить)", на каждом углу. Заходи в любую - номера есть практически в каждой. Цены - от 1000 до 2200 рублей за сутки. Обошел несколько - просто чтобы сравнить. Везде тебя ждут безо всякой брони. Во дворах на бесплатных парковках машины с номерами российскими и украинскими. Встречаются и номера ДНР и ЛНР.

В последние годы на черноморском побережье появились сотни новых гостиниц на любой вкус и кошелек.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Да когда такое было, чтобы хороший отель на черноморском курорте в разгар сезона стоил меньше, чем где-нибудь в Иркутске, Вологде или Рязани, причем в последних и площадью меньше, и набором услуг пожиже? Я был и там, и там, могу поэтому сравнивать...

Даже жалко бабушек и дедушек, которые, как и раньше, встречают приезжих на автобусных остановках с табличкой "Комнаты", сидят под специальными навесами или прямо у калиток. Цены у частников и вовсе смешные - от 300 до 800 рублей за сутки. Правда, без кондиционера, зато с душем и правом пользоваться общей кухней.

ШАШЛЫКИ-МАШЛЫКИ, САЦИВИ-МАЦИВИ

- А как там с едой? Что с развлечениями? - тут же стали спрашивать меня в соцсетях друзья и знакомые, увидев черноморскую отметку в моем аккаунте.

Отвечаю: "С едой, товарищи, не просто хорошо. С едой, товарищи, отлично!". Многочисленные столовые, кафе, закусочные, харчевни и прочие едальни ожесточенно борются за удовлетворение аппетита отдыхающих. Шашлыки-машлыки, сациви-мациви из мяса и субпродуктов неведомых домашних зверей с когтями и хвостом, как бы вас ни мучила ностальгия, уже не сыщешь.

Да тут еще у местных королей общепита под котлами и выварками путается всякая частная мелюзга продавцов рыбы, сыров, пончиков и иной выпечки, пива, вина и других прохладительных напитков, включая чачу.

И вот же что самое любопытное. Вся эта частная инициатива на ниве обжорства тщательно следит за санитарно-эпидемиологическими нормами. Вынуждена следить - иначе свои же сожрут. Так что, возможно, и не изыски гастрономии предлагают, но зато сытно и безопасно.

И совсем не накладно для кармана и желудка. Захожу в заведение с громким названием "Приморская столовая 21". Два гигантских зала с кондиционированием и мягкими диванами. Между ними - веранда со столиками на воздухе и живописным фонтаном. Да это ж не столовка, а какой-то мишленовский ресторан!

В местных точках общепита большой выбор блюд. Причем недорого.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Полноценный и вполне съедобный обед из трех блюд плюс кофе обошелся мне в 370 рублей. Практически столько же плачу за обед в ведомственной столовой.

- Зачем ты так дорого? - попеняла мне дежурная на стойке в моем отеле. - Вот тут за углом другая столовая есть - там вообще комплексный обед из двух горячих блюд и компота стоит 200 рублей!

- А не отравят?

- Да ты что! У нас тут такая битва за каждого клиента, что с этим очень строго.

Под "живое пиво" и "крИветки" пойдут не криво!Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

ХОЧУ НА БАНАНЕ!

Но не мясом и рыбом единым жив наш человек на курорте! Домашнее вино кружит голову, а крепкая чача зовет на романтические приключения. На все эти парасейлинги, джипинги и прочий экстрим.

Вы подвиг просили, причем совершенно безопасный? Их есть у меня!

Еще неделю назад я был во Франции - в провинции Лангедок-Руссильон, где предпочитают отдыхать сами французы из, так сказать, средней и нижней части среднего класса. Все же подешевле по сравнению с безумными ценами Лазурного берега с ее Ниццей и Канном. Поэтому могу сравнивать.

Так вот: по набору курортных развлечений наши черноморские курорты куда круче и разнообразней! А по ценам - дешевле раза в два-три.

Отдыхающим предлагают съездить в один из аквапарков на побережье. Цена у посредника кусается - самостоятельно там побывать гораздо дешевле, тем более что никаких проблем с транспортным сообщением на побережье нет.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Популярным стал так называемый "джипинг", то есть поездка в горы к водопадам.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Вслед за Сочи и все остальное побережье сильно подтянулось. Чуть ли не в каждом поселочке свой аквапарк, а то и два. Разные аквариумы-дельфинарии, луна-парки и автодромы для картинга. Не говоря уже о традиционных русских пляжных развлечениях типа катания на банане (он здесь из-за приделанной на носу головы с резиновым гребнем-перьями обязательно называется "Дракоша"), караоке с крошка моя, я по тебе скучаю, пневматического тира и прочими радостями для лихих удальцов, демонстрирующих свой мачизм расслабленным на нежном солнце девушкам. И конечно же обезьянка на плече для незабываемого фото. Ну так куда уж без этого...

Поездка на банане остается для наших отдыхающих одним из самых ярких впечатлений.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Нет, как хотите, а наше Черное море, где температура воды +27 (сравните с максимум +19-20 на прославленных средиземноморских пляжах Испании и Франции), меня покорило. И не только меня. Как написала в соцсетях старая знакомая, давно живущая в Барселоне, "сидя на берегу Средиземного моря и мечтательно глядя в даль горизонта, я думаю: ах, заработаю денег и рвану на Черноморское побережье! Там море пахнет по- другому, лучше, вкуснее, там воздух другой, там ночи чернее и звёзднее".

Оставшиеся после мундиаля фанаты зарабатывают на черноморском пляже на билет домой.Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

И ведь она права! А в Европу теперь я буду ездить исключительно с культурными целями - чтобы потеряться в узких улочках старых городов и побродить по музеям и картинным галереям...

БЮДЖЕТ МОЕЙ ПОЕЗДКИ

Авиабилет Москва-Краснодар-Москва (невозвратный, категория "экономический лайт") - 6200 рублей

Автобус от Краснодара до побережья и обратно - 700 рублей

Гостиница в с. Лермонтово (4 дня/3 ночи) - 6600 рублей

Питание и развлечения (за весь срок) - 3500 рублей

ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ УСЛУГИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Аренда лежака и зонтика на пляже - 200 рублей за полдня/300 рублей полный день

Катание на банане или ватрушке - 300 рублей за полчаса

Поездка на морском катере, теплоходе или шхуне с купанием в открытом море - 600 рублей с человека за полтора часа.

Поездка на джипах к водопадам в горы с помещением мини-зоопарка и озер с голубой грязью - 1000 рублей с человека за 3 часа, 2000 рублей на весь день

Фотографирование на пляже с обезьянкой - как договоришься.