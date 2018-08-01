После скандала с Земфирой Гречка отказалась выступать на одном с ней фестивале

СЕГОДНЯ 16:28 2018-08-01T17:01:02+03:00

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Мы с нетерпением ждали LiveFest-а в Сочи, на котором должны были выступить герои отечественной рок и инди сцены. Дельфин, Therr Maitz, Pompeya, Земфира, Монеточка и Гречка. Но вдруг стало известно, что последняя за две недели до мероприятия решила отказаться от участия. Пиар-директор фестиваля, Денис Орлов, рассказал "КП", как было дело:

- Гречка нам ничего не объяснила, только прислала организатором смс: «Мы не будем играть в Сочи по своим причинам, извините». Мы, конечно, понесли потери по расходной части - это и отели, и билеты на самолет, которые были заказаны и куплены. И имиджевые потери, так как она у нас была везде заявлена, и часть зрителей планировала приехать именно на ее выступление.

Многие связывают решение Гречки с недавним скандалом с Земфирой, которая критически отозвалась о творчестве и внешности 18-летней Анастасии Ивановой (настоящее имя певицы). Интернет-пользователи тогда осудили Рамазанову за едкие слова в адрес юного поколения, но 41-летняя артистка заявила, что ей не за что извиняться: «если мне не нравится внешне человек, то я говорю, что не нравится. музыкой занимаются миллионы людей. «лукизм» - жуткое слово. есть те, кто мне нравятся, и есть те, кто не нравятся. ам не нравлюсь я?? нас..ть» (орфография автора сохранена - Ред.).

Сама Гречка в своем Инстаграме достаточно миролюбиво ответила:«Большое спасибо певице Земфире за ее мнение. Я очень люблю ее творчество и уважаю как человека». Но, видимо, решила избежать встречи с Земфирой на фестивале.

Будем надеяться, что Монеточка, которая также попала на острый язычок Земфиры (за «мерзкий» голос» и «многозначительность») не будет столь обидчивой и таки выступит на фестивале.

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