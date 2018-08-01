2018-08-01T18:09:43+03:00
Звезды

Волочкова рассказала, почему на миллионах ее фото почти никогда нет отца

Папа балерины жив, но много лет назад с ним случилась беда
Петр СИМОНОВ
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Анастасия Волочкова.Анастасия Волочкова.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Самая популярная в стране танцовщица, экс-балерина Большого театра редко дает о себе забыть. Обычно Анастасия Волочкова выкладывает очень увлекательные фото самой себя, чем привлекает внимание сотен тысяч ее поклонников и ненавистников. 42-летняя артистка очень хороша и пользуется этим. Она любит носить соблазнительные туалеты.

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Она давно стала настоящей рекордсменкой по шпагатам в самых неожиданных местах.

Она регулярно пополняет свою интернет-коллекцию фотографий все новыми и новыми фото в купальниках…

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На море
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… и без…

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Когда вы прилетели, а багаж нет..
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Миллионы фото Анастасии Волочковой, среди которых можно увидеть множество ее знакомых, друзей, конечно ее дочь…

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...маму

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...бывшего мужа, нынешних возлюбленных, но не отца. Почему?

Те, кто знаком с биографией балерины, знают причину. Для тех же, кто этим вопросом не интересовался, Анастасия посчитала нужным напомнить.

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В день рождения Юрия Федоровича Волочкова танцовщица написала о том, что произошло с папой.

- Мои дорогие... Сегодня моему папе исполняется 71 год... Из них он 11 лет не говорит ни слова.. После инсульта.. Хотя, ему сто процентов есть, что сказать... Да и правая сторона парализована. А ведь он держал в руке ракетку, которой приносил Славу России... И на баяне играл... Папа спортсмен. Чемпион СССР по настольному теннису. И профессиональный тренер сборной России. Еду в Питер к нему в этот день. Еле успела на поезд. Бежала по вагонам. Но я знала, что мне надо успеть! И успела. Берегите своих близких и себя, - написала Анастасия в Инстаграм.

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Сегодня Юбилей у Юрия Фёдоровича Волочкова -70 лет !
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