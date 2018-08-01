К сестрам Хачатурян, убившим своего отца, не пускают адвоката

СЕГОДНЯ 18:59 2018-08-01T19:47:42+03:00

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Право на защиту есть у любого, даже самого злостного преступника. И у 18-летней девушки, убившей своего отца-тирана тоже. Но пока ее этого конституционного права лишают.

Кровавое убийство, случившееся в Москве в Алтуфьево в прошлую пятницу, до сих пор на слуху у всей России. Три сестры-погодки убили родного отца - просто изрешетили, нанеся более 40 ударов.

Отец бил их, насиловал. Из квартиры Хачатурянов был изъят целый арсенал оружия и атрибутов БДСМ. Все эти факты, несомненно, тоже имеют значение для уголовного дела.

17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян сейчас под стражей. На следственных действиях и в судах по мере пресечения у них были адвокаты по назначению (формальные, которых назначает суд).

Кристина уже нашла себе другого адвоката. У Марии, самой младшей несовершеннолетней сестры, защитник пока только по назначению. Соглашение с адвокатом за нее может заключить только мать. Собирается она это делать или нет - не ясно.

Родня отца от помощи девушкам, по слухам, отказалась.

К Ангелине ее защитника не пускают.

С самого утра ее адвокат Андрей Паршин стоит у стен ИВС. Сначала его не пускали из-за наложенного следователем запрета (противозаконное действие). Потом из-за отсутствия заявления от самой подследственной. А когда и оно появилось, благодаря членам ОНК Москвы, стали ссылаться на отсутствие комнат для свиданий.

- Сижу, жду, - сказал «КП» адвокат Паршин.

Паршин обратился с письмом в адрес Общественной наблюдательной комиссии.

«Мной были предъявлены удостоверение и ордер. Однако, в нарушение УПК РФ меня не допускают. По имеющейся у меня информации с моей подзащитной должны быть проведены следственные и процессуальные действия. Полагаю, что они могут пройти без моего участия».

- Мы отреагировали на жалобу, - говорит ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. - Знаем, что от Ангелины Хачатурян в СК поступало обращение о допуске к ее делу адвоката Паршина. В настоящее время Общественной наблюдательной комиссией соответсвующее заявление направлено главному прокурору Москвы.

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- Покойный много лет подряд был нашим прихожанином, - рассказали корреспондентам «КП» служащие церковной лавки. - Каждое воскресенье с трёх до пяти он здесь. Приводил на службы всю семью - и дочерей, и двух сыновей (один от первого брака), и жену, и мать. Отец он был, конечно, строгий. Да и человек сам по себе нервный. Постоянно пил успокоительные таблетки. И даже с посторонними... Если кто-то что-нибудь не то скажет, вспыхивал, как пожар. Но при этом добрый, порядочный человек. Соблюдал все посты, три-четыре раза в год ездил в Иерусалим. Любил порядок во всем (подробности)