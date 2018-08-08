Ливия попросила у Москвы помочь разобраться с террористами

СЕГОДНЯ 14:54 2018-08-08T15:09:45+03:00

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Успех России в Сирии вдохновил многих на Ближнем Востоке. Мол, вот, есть же на свете сила, способная угомонить беспокойных арабов. А так как одним сирийским конфликтом проблемы в регионе не исчерпываются, многие решили последовать примеру Дамаска и попросить помощи лично у Владимира Путина. Сначала российскому президенту отправили письмо йеменцы. В нем они пожаловались на ужасы войны и пригласили Москву решить их проблемы. Следом за Йеменом к Путину обратилась Ливия. Генерал Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари в интервью российским СМИ сказал, что кризис в его стране не разрешить без участия российских солдат.

- Россия и Ливия, как известно, имеют давние военные отношения, - говорит аль-Мисмари. - Все вооружение нашей армии — российское, наша военная доктрина также имеет восточные корни. Поэтому Ливия все больше и больше нуждается в России в деле борьбы с терроризмом. Тем более мы знаем, что Россия является одной из самых эффективных стран в противодействии терроризму. Примером может служить Сирия.

Мы очень сильно доверяем России — она великое государство, и ее слово будет услышано, если она обсудит эти вопросы с Италией, Турцией, а также Катаром, да и другими странами, например Суданом, с территории которого прибывают террористы, - добавил генерал.

ПОМОЧЬ НАДО, НО ТОЛЬКО ПО ЛИНИИ ДИПЛОМАТИИ

- Я думаю, что сравнивать роль России в Сирии и Ливии не следует. Специфика этих стран сильно отличается, - уверен востоковед, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов - Вряд ли тут может идти речь о каком-то широком военном взаимодействии по типу того, что мы видим в Сирии. Однако Москва может посодействовать в политико-дипломатическом плане. Надо сказать, что тут мы серьезно недорабатываем. И пока я не вижу большого желания со стороны российской власти активизироваться в ливийском направлении.

ЛУЧШЕ ПОДОЖДАТЬ

- Ситуация там совсем не та, при которой надо входить в игру по приглашению одной из противоборствующих сторон. Потому что центров силы в Ливии несколько, и непонятно, какой из них легитимный и представляет интересы ливийского народа, - рассказал «КП» политолог Андрей Манойло. - Ситуация неоднозначная. Но Ливия - это болото, которое затянет, и мы будем нести бесконечные потери. А какие выгоды мы от всего этого приобретем - непонятно.