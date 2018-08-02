«Православный гарем»: как русский парень Иван живет в одной квартире сразу с несколькими женами

СЕГОДНЯ 01:04 2018-08-02T01:11:53+03:00

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Красноармеец Сухов из «Белого солнца пустыни» обещал «товарищам женщинам» из гарема Абдуллы каждой по отдельному супругу. А вот наш современник Иван Сухов готов оспорить утверждение своего знаменитого кинооднофамильца о том, что многоженство - пережиток проклятого прошлого. Свой персональный султанский сераль он организовал под Владимиром, в городке Александров. Здесь в ипотечной четырехкомнатной квартире и жил со всеми тремя своими женами и 13 детьми. В загсе, правда, как положено по закону, записана только одна официальная жена. Да и дети не все от Ивана, хоть и носят его фамилию. Но сам Сухов считает, что это все формальности. Мол, перед Богом и людьми - мы одно крепкое и дружное семейство.

50 детей к 50 годам

Иван честно признается, что многоженцем решил стать после поездки на Кавказ. Подумал: мусульманам ведь можно, а мы, православные русские, чем хуже? Объявил, что планирует к 50 годам сделать 50 детей, а значит, рожать ему наследников жены должны несколько раз в год. И все вроде шло по плану. На одной жилплощади мирно уживались три декретницы на сносях, дюжина ребятишек в возрасте от нескольких месяцев до 14 лет и один гордый глава семейства, неустанно поднимающий рождаемость в российской глубинке.

И тут разразился скандал: младшая жена Юлия сбежала, прихватив с собой троих детей. А потом по телевидению обвинила Ивана Сухова в насаждении домостроевских порядков: мол, бил, унижал, запрещал выходить из дома, угрожал убийством. Почему разваливается экспериментальный «православный гарем» и есть ли будущее у таких семей? «Комсомолка» поговорила со всеми участниками нестандартной ячейки общества.

«Ваня, зачем тебе это?»

- Сергей, Анна, Василиса, Галя, Варя, Дима, Вова, Соломон, Самсон, Моисей, Андрей и Лазарь, - Иван Сухов старательно перечисляет имена детей, словно вспоминает таблицу умножения. - Сколько получилось? Посчитай! 12? Значит, кого-то забыл. А, Кирилл, точно! Кирилл - тринадцатый.

Со своей узаконенной благоверной Натальей мужчина живет вместе уже 11 лет, хотя и она у него не первая. К 23 годам за его плечами было два развода. И, по его же признанию, множество любовниц.

- У нас в России есть такая традиция: у каждого мужика есть постоянная любовница, а то и две-три.

- Да ну? Так прям у каждого? - качаю головой.

- Почти у каждого. Если это мужик, - упрямствует Иван. - Сейчас, конечно, есть такие худенькие, в очочках, у которых даже жены нет, не то что любовницы. Но они в меньшинстве. Как и те, которым женщины вообще не нужны.

Мой собеседник говорит, что в один прекрасный день устал жить во лжи, на две семьи. И решил объединить их в одну большую. Сказал: знакомьтесь, девушки. Это Наташа, она медсестра. А это Аня, она следователь в полиции. Люблю вас обеих. Будем жить вместе.

Поразительно, но девушки согласились.

- Я удивилась, конечно, сильно, - рассказывает Наташа-медсестра. - Зачем тебе это, Ваня, спрашивала. Я ведь все умею по дому, все успеваю. Полтора месяца негодовала, а потом увидела плюсы. Муж все время дома, с нами. По ночам не пропадает, в командировки реже ездит. И приняла эту ситуацию.

Аня-следователь и вовсе переехала в Александров (население чуть более 50 тысяч человек) из Москвы.

- На осуждение в среде коллег я не обращаю внимания. Тем более я в длительном декретном отпуске. Пусть каждый занимается своей жизнью. Я знала, что у Вани не одна. Ну и что?

Иван решил: к 50 годам у него должно быть 50 детей!Фото: Соцсети

«Зарабатываю мало»

На вопросы о профессии и заработках товарищ Сухов отвечает уклончиво. Род занятий: генеральный директор фирмы. Сфера деятельности: оказание услуг по ремонту бытовой техники и отделке помещений. Говорит, что раньше фирма имела филиалы по всей России, а сейчас у него в подчинении осталось всего 20 человек.

- Зарабатываю я мало, - неожиданно колется Иван. - Сколько, не скажу, но для мужчины мало.

- Как вы тогда своих женщин содержите? И детей?

- Откуда у вас эти дремучие представления о женщинах? Они что, домашняя скотина, чтобы их содержать? У нас по Конституции женщины и мужчины имеют равные права и обязанности, - строго отчитывает меня многоженец, и я не пойму, шутит он или серьезно. - Все мои жены работают, зарабатывают. Государство почти не помогает: 12 тысяч рублей в месяц на всех детей. Но нам хватает, слава богу.

Бога Иван постоянно вспоминает и считает себя настоящим православным. Говорит, что в юности окончил воскресную школу и пытался поступить в семинарию. Но из Библии особо выделяет Ветхий Завет, где встречаются примеры многобрачия. Отсюда и ветхозаветные имена у младших детей: Соломон, Моисей, Самсон.

Диктатура патриархата

Прошлым летом в свой четырехкомнатный гарем Иван привел еще одну девушку, Юлю, и троих ее детей. Как и «среднюю» жену Аню, Иван встретил Юлю на сайте знакомств. Предложил переехать к нему, оформил отцовство над всеми тремя ее детьми.

- Красиво говорил, мозги запудрил, - вздыхает теперь девушка. - А оказалось, врал с самого начала.

В семейной жизни с одним мужчиной и несколькими женщинами Юлия разочаровалась примерно через месяц.

- Вся жизнь там - правила и наказания, - вспоминает женщина. - Детям с утра до вечера разрешено только читать и писать. Никаких мультиков и игрушек. Не хочешь заниматься - будет лупить, мыть холодной водой, на весь день в угол ставить. За драки избивал ремнем. За четверку в школе тоже лупит, запрещает гулять... Его все боятся до дрожи в коленях, хотя женам он только угрожает и очень сильно морально давит.

На телевидении о своем гражданском муже Юлия рассказывала дважды. Сначала о том, какой Иван хороший, а второй раз - какой он тиран.

- В первый раз он мне просто продиктовал, что я должна сказать. Но на телевидение я ехала уже с мыслью, что хочу уйти от него и рассказать всю правду.

После побега Юлия написала заявление в полицию и попросила привлечь своего недавнего «суженого к ответу за побои и истязание детей.

Ищут третью жену

- Поступок Юли - это удар для меня, - говорит Иван. - Все было так хорошо! Она же была на шестом месяце беременности. Упрашивала меня завести с ней ребенка. Может, у нее появился другой? Хотя нет, не думаю. Просто телевидение вскружило ей голову. Девка хайпануть (новое словечко, значит - получить долю славы и внимания. - Ред.) решила.

Сухов разрешает высказаться о побеге своим оставшимся женам.

- Неплохо устроилась, - говорит «старшая» Наталья. - Ваня усыновил троих ее детей, а теперь она на алименты подала. Хочет 27 тысяч в месяц с него получать. Плюс детские от государства. Можно не работать.

- Ничего! Свято место пусто не бывает, - горячится «средняя» Аня. - Мы уже нашли третью жену ей на замену. Хотела насолить нашему мужу, но только разрекламировала его на всю страну. После той передачи женщины ему сами пишут, отбоя нет.

В искренность упреков бывших сожительниц Юля не верит. Считает, что их запугали.

- У них есть свое мнение, но они боятся его даже произнести, - объясняет беглянка. - Он их сразу затыкает. Должно быть только так, как считает Иван.

- Юля, а вы правда требуете алименты с Ивана, зная, что он не родной отец ваших детей?

- А при чем тут это? - стушевалась девушка. - Это к делу не относится. Кто отец моих детей и что с ним случилось, я рассказывать не буду. Давайте говорить только о поведении Ивана.

Теперь Юля обвиняет Ивана в истязании детей.Фото: Соцсети

«В уголовном деле отказать»

Полицейская проверка по заявлению Юлии закончилась отказом в возбуждении уголовного дела. Инспектор по делам несовершеннолетних Виктория Гаврилова поговорила с двумя оставшимися женами Ивана и соседями необычной семейки и не нашла поводов для беспокойства. Дети вежливые, опрятные, криков в квартире не бывает. «Признаков преступления в действиях Сухова И. А. не обнаружено» - гласит вывод отказного материала.

Но, может быть, если не полиция, то хотя бы органы опеки против? Обращаемся к руководителю отдела опеки и попечительства города Александров Татьяне Макарцевой.

- А мы не раз ходили к этой семье, - заволновалась Татьяна Анатольевна. - С врачами, психологами, проводили тестирования. Но угрозы детям не выявили. Отец в нашем присутствии вел себя адекватно, еда есть у детей, в квартире убрано. Чисто по-человечески я считаю, что нормальный человек к такому сожительству не очень хорошо относится. Есть же какие-то устои в нашем обществе. Рекламировать такую семью, по-моему, не надо. Но основания для изъятия детей нет. Мы взяли их на контроль и будем теперь навещать не реже раза в месяц.

А вот сам Иван Сухов считает, что его опыт нужно тиражировать в массы. И планирует провести кампанию за легализацию многоженства в стране. Для чего завел блог и поехал в Татарстан - снимать там на видео семьи, где под одной крышей живут мужчина и несколько женщин. Он по-прежнему считает: за такой моделью семьи будущее.

КОММЕНТАРИЙ СВЯЩЕННИКА

«Многобрачие - смертный грех»

- В истории примеры многоженства, конечно, известны, - говорит протоиерей Александр Ильяшенко. - Описаны они и в Библии. Но мы не живем в условиях библейских времен! Да, когда-то мужчины были воинами и охотниками, часто погибали в расцвете сил. Тогда для восполнения численности населения общество пошло на такую меру. Но как только жизнь стабилизировалась, народы пришли к единобрачию.

С точки зрения Русской православной церкви сожительство с несколькими женщинами - тяжкий смертный грех. Это преступление перед этими женщинами, перед обществом и даже перед собой. Церковь категорически не приемлет многоженство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Мать не любила»

Любой психотерапевт скажет, что корни многих взрослых проблем кроются в детстве. Того, что рос в проблемной семье, Иван Сухов не скрывает:

- Своего настоящего отца я не знал. Он ушел от матери, когда мне был всего год. А тот человек, которого я считал родным отцом, оказался вторым мужем матери. Я об этом узнал лишь после того, как отчим умер. С матерью я не общаюсь. Она меня не поддерживает и никогда не поддерживала. Любимым ребенком для нее был мой сводный брат. «Ласковый теленок» - так она про него говорила. А меня не любила, слишком упрямый. Брат меня уважает, но не поддерживает. Говорит: ты уж лучше любовницу заведи, как все. А я не хочу как все.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Это развращает детей»

- Совместное проживание отца с несколькими женщинами в одном доме, безусловно, ведет к развращению детей, - считает психолог, член правления Российского детского фонда Татьяна Шишова. - Это не соответствует нравственным законам нашего общества, по крайней мере православной его части. Некоторые из этих детей, когда вырастут, будут копировать поведение своего отца. Другие, наоборот, на всю жизнь затаят на него обиду за обращение с матерью. Это глубокий нравственный конфликт для ребенка. В Уголовном кодексе есть понятие «ненадлежащего исполнения родительских обязанностей», но законы не всегда работают, когда речь идет об аморальном поведении. Насколько я знаю, такое сожительство характерно для сект. Обязательно нужно проверить психическое состояние этого мужчины.