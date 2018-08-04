Звезды «Дома-2»: Сколько зарабатывают бывшие участники проекта-долгожителя

СЕГОДНЯ 01:06 2018-08-04T01:06:17+03:00

Ольга Бузова - самый дорогой из блогеров. За ее жизнью следит более 13 млн. человек. Фото: Instagram.com

«Комсомольская правда» узнала, как изменились заработки звезд проекта после того, как они покинули ТВ

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Ты помнишь, как все начиналось

Вот уже 14 лет выходит реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. Уходят одни герои, приходят другие.... Платят на телепроекте тем, кто прошел испытательный срок - два или три месяца. Доходы официальные, с них отчисляют налоги. При этом участникам запрещают афишировать, что их труд оплачивается. Продюсеры шоу поддерживают давно развенчанный миф: мол, на «Доме-2» все по любви.

Заработная плата у участников разная - от 20 до 150 тысяч рублей в месяц. Больше всех в этом сезоне получает Ольга Рапунцель. Она главный старожил шоу, и жизнь 31-летней женщины на проекте полна событий: вышла замуж, родила, привела маму и сестру... К тому же Ольга - мастер скандалов. Доходы Рапунцель с учетом рекламы ежемесячно составляют около 200 тысяч рублей. Правда, участники получают лишь половину гонораров за рекламу. Остальные деньги остаются на проекте.

К слову, 5 - 10 лет назад доходы в «Доме-2» были гораздо выше! А все потому, что нынешние имена участников проекта известны лишь фанатам. А были годы, когда на реалити-шоу зажигались телезвезды, которых знали все. Ольга Бузова, Виктория Боня, Май Абрикосов, Рустам Солнцев, Алена Водонаева, Солнце...

- На «Доме-2» у меня была самая высокая на тот момент зарплата - 5 тысяч долларов, - сообщил «КП» Рустам Солнцев.

Рустам Солнцев на площадке "Дом-2".Фото: Иван ВИСЛОВ

А самым высокооплачиваемым ведущим «Дома-2» была Ксения Собчак. Она вела проект восемь лет. Покинув шоу в 2012 году, Собчак перестала скрывать, что ей платили 100 тысяч долларов в месяц (по курсу 2012 года - 3,1 миллиона рублей). По слухам, нынешние ведущие Ксения Бородина и Ольга Бузова зарабатывают в месяц «только» около 2 миллионов рублей.

Водонаева ведет свадьбы за 800 тысяч

Имена ветеранов «золотого состава» телепроекта до сих пор на слуху. Именно они и сейчас зарабатывают больше остальных. Степан Меньщиков организует «под ключ» разного рода торжества. Он сообщил нам свой гонорар за ведение крупного мероприятия: «С оркестром (Степан работает с музыкантами, может и спеть под живое сопровождение. - Ред.) - 200 тысяч рублей. Я один - 100 тысяч».

Алена Водонаева согласна провести свадьбу за 800 тысяч рублей.

- Можем также предложить сопровождение мероприятия в социальных сетях, - рассказывает менеджер Водонаевой. - Плюс 80 тысяч к сумме - сюжет в историях (короткие ролики в Инстаграме, которые через 24 часа исчезают. - Ред.), 150 тысяч - пост в Инстаграме с фото, 250 тысяч - видеосюжет в соцсетях. Никаких особенных требований у Алены нет: отвезти и привезти на мероприятия, салаты, безлактозное молоко.

Алена Водонаева.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Практически все экс-звезды телестройки стали «экспертами» на развлекательных телешоу и в глянцевых журналах: их приглашают высказаться о личных отношениях звезд, скандалах и интригах в шоу-бизнесе и на телевидении.

Боня учит рецептам счастья

В «большой» рекламе из выходцев «Дома-2» снимают двоих - Викторию Боню и Ольгу Бузову. Боня готова стать лицом крупного бренда за 4 миллиона рублей. Расценки Бузовой начинаются от двух миллионов за контракт. Боня периодически приезжает в Россию из Монако, где живет с дочкой, чтобы принять участие в различных проектах или провести семинар. Рассказывает, как стать счастливой, работать над собой... Еще недавно билеты на семинар Бони стоили от 4000 рублей, и свободных мест не было. Но теперь Виктория с головой ушла в новый роман с английским миллионером Пьером Андюраном, поэтому в ближайших планах подобных мероприятий в России нет.

Виктория Боня на красной дорожке Каннского кинофестиваля.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-участница телестройки Инна Воловичева стала известной благодаря своему похудению: пампушка превратилась в стройную девушку и написала об этом книгу. Сейчас Воловичева пишет новый труд - о закулисье «Дома-2» и знакомстве с мужем. А свою популярность и похудение она монетизировала в бизнес - открыла фирму по доставке ежедневного готового питания для тех, кто хочет обрести стройность.

Ольга Николаева (Солнце) проводит мастер-классы, где учит, как раскрутить свое имя-бренд. А еще зарабатывает диджей-сетами. Заказать Солнце выступить на мероприятии или провести его стоит 70 тысяч рублей.

Бузова споет за 2 миллиона

Главная звезда «Дома-2» - экс-участница и ведущая Ольга Бузова теперь, как известно, поет. Если хотите позвать Ольгу к себе на свадьбу или корпоратив, готовьте 2 миллиона рублей - такой гонорар нам озвучил директор звезды.

Она также зарабатывает на рекламе (один пост в социальных сетях - 200 - 300 тысяч рублей), у нее бизнес (ресторан пока отбивает инвестиции, а бренд одежды приносит около 500 тысяч рублей), гастроли... По данным Российского исследовательского агентства блогеров, Ольга Бузова зарабатывает больше всех блогеров в нашей стране. И за второе полугодие 2017 года только на рекламе в интернете наварила более 47 миллионов рублей. В своем Инстаграме она рекламирует все: от чипсов до автомобилей и салонов красоты.

Солнцев в разъездах

- «Дом-2» - стартовая площадка. Другое дело, что воспользовались ею единицы, - подводит итог Рустам Солнцев. - Когда я только ушел из «Дома-2» и не знал, что делать дальше, меня нанял ресторан, где я за 7000 рублей в час пел песни. Сейчас зарабатываю как пиар-продюсер, тележурналист-эксперт и ведущий мероприятий.

Юбилей в столичном ресторане, например, будет стоить 50 тысяч рублей. Но могу поехать в Москве и за 30 тысяч на мероприятие. Вилка большая - до 100 тысяч - это если выезжать в регионы. Завтра еду в Йошкар-Олу, например...

- Сколько получается в месяц зарабатывать?

- Для понимания: я только за квартиру плачу 96 500 рублей в месяц. Прикиньте, сколько я должен зарабатывать, чтобы себе ни в чем не отказывать.

Расценки остальных участников

А В ЭТО ВРЕМЯ

Российский Forbes опубликовал рейтинг 50 главных звезд спорта и шоу-бизнеса в 2018 году. При составлении списка учитывалась популярность знаменитостей в интернете и в СМИ, а также их доходы. В рейтинг звездных толстосумов вошли всего две женщины. И обе из «Дома-2»: Ольга Бузова, заработавшая за год 3,9 млн. долларов (245 млн. руб.), и Ксения Собчак с доходом в 1,4 млн. долларов (88 млн. руб.).