Любовь или спецоперация КГБ: Зачем дочь миллиардера Онассиса вышла замуж за простого советского служащего

СЕГОДНЯ 01:12 2018-07-31T21:46:28+03:00

40 лет назад, 1 августа 1978 года, в столичном Дворце бракосочетаний № 1 был зарегистрирован сенсационный брак

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1 августа 1978 года одна из богатейших женщин планеты Кристина Онассис (самая богатая – английская королева Елизавета II) вышла замуж за простого советского гражданина Сергея Каузова. И осталась, хоть и ненадолго, жить с милым в Москве. История попала в знаменитую песню Владимира Высоцкого «Лекция о международном положении…»

Успехи наши трудно вчетвером нести,

Но каждый – коренаст и голенаст.

Ведь воспитали мы, без ложной скромности,

Наследника Онассиса у нас!

Греческий миллиардер Аристотель Онассис, владелец крупнейшего в мире частного крупнотоннажного флота, котировался в 50-70-х годах прошлого века на уровне Ротшильдов, Рокфеллеров. После его смерти империю унаследовала единственная дочь Кристина. С таким-то приданым она могла повести под венец самых завидных женихов планеты. Однако выбрала никому неведомого Каузова.

Глава клана миллиардер Аристотель Онассис с первой женой Афиной на своей супер-яхте «Кристина О», названной в честь дочери.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ОЧАРОВАНА ГОЛОСОМ

Пресса и обыватели гадали, как такое могло произойти. Есть две версии...

Первая – мистическая. Якобы цыганка нагадала гречанке, что она выйдет замуж за русского. Та поверила. Обсуждая по телефону с неким сотрудником Морфлота фрахт (аренду) танкеров для перевозки зерна из Канады в СССР, Кристина была очарована его голосом. Потом они лично встретились в ноябре 1976 года в Москве для обсуждения договора. Миллиардерша впала в экстаз от ума Сергея, его увлечения живописью Сальвадора Дали. Знакомство продолжилось в Париже, куда Каузова отправили представлять Совфрахт. Любовь к картинам модного абстракциониста привела сладкую парочку в московский загс! Сбылось пророчество цыганки!

Вторая версия – конспирологическая. Дескать, Кристина стала жертвой суперсекретной операции КГБ «Сватовство» (по другим источникам - «Олимпия».) Советская разведка, дескать, досконально изучила характер, привычки, склонности, симпатии и антипатии владелицы «заводов, газет и пароходов». Исходя из собранного досье, богатой гречанке и подсунули для переговоров кадрового офицера КГБ Каузова по кличке «Корабел». Чрезвычайно обаятельного и привлекательного, обладающего редкой харизмой. Для надежности привлекли к операции штатных гипнотизеров Лубянки, которые зомбировали наследницу. Москва, якобы, этим браком хотела наложить лапу на гигантскую империю Онассиса.

Яхта «Кристина О».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"ВЫДЕЛИТЬ ПРИЛИЧНУЮ КВАРТИРУ"

- Дело Каузова-Онассис по-прежнему засекречено и в наших спецслужбах и в западных, - говорит писатель, историк разведки Геннадий СОКОЛОВ. - Поэтому вокруг этой истории до сих пор ходит немало слухов и легенд. Одно могу сказать точно – на момент знакомства с Кристиной Сергей не был кадровым офицером КГБ. В ту пору он попал в неприятную историю. Наша контрразведка вскрыла валютные махинации в Министерстве морского флота СССР. Среди подозреваемых был и Каузов. В Москве готовился крупный судебный процесс над «валютчиками». А у Каузова, как на грех, начался роман с греческой миллиардершей.

Ситуацию обсуждали у шефа КГБ Юрия Андропова. Руководство контрразведки настаивало на суде, называя Каузова разгильдяем, барахольщиком, выжигой. Неожиданно в его защиту выступил будущий предатель-перебежчик генерал-майор КГБ Олег Калугин.

Цитирую по его книге «Прощай, Лубянка»:«Что мы будем иметь, если посадим Каузова за решетку? Скандал международного масштаба. Нас обвинят в нарушении хельсинкских соглашений по правам человека. Никого не будет интересовать уголовная сторона дела. Все расценят это как попытку помешать двум любящим сердцам соединиться в законном браке. Нас и так постоянно порочат в западной прессе за искусственные барьеры, возведенные между советскими людьми и иностранцами. Теперь к этой антисоветской пропаганде подключит свои миллиарды семья Онассис. Не лучше ли дать полную свободу действий Каузову, помочь им сочетаться браком, побудить их остаться в Москве, может быть, даже выделить им квартиру. Мы приобретем в лице Онассис если не друга, то, по меньшей мере благодарного человека, который ответит добром, когда нам от нее что-то будет нужно. А Каузов у нас окажется в кармане, ибо он тоже прекрасно понимает, что за оказанную ему услугу придется когда-то расплачиваться. Не нужно только нажимать. Не забудьте про миллиарды Онассис и то, что она может родить ребенка. Он будет советским гражданином и наследником».

Андропов задумку эту поддержал. Распорядился обеспечить Кристине и Сергею режим наибольшего благоприятствования, выделить молодым приличную квартиру. А службе внешней разведки искать выгоды из этой ситуации.

После свадебных торжеств молодоженов ждала четырехкомнатная квартира в доме Управления делами Совмина СССР.

- А можно ли верить предателю, Геннадий Евгеньевич? Может, Калугин приукрашивает свою роль в этом деле, а то и вовсе выдумал совещание у Андропова?

- Всему в рассказах любого перебежчика верить, конечно же, нельзя. По закону жанра все они обязаны создавать видимость собственного величия и объективности. Я не уверен, что идея использовать проштрафившегося Каузова принадлежала именно Калугину, а не его подчиненным. Вполне возможно, опальный генерал в своей книжке просто слегка «подкрасил себе забор». Но, согласитесь, будь Каузов офицером КГБ, Калугин с удовольствием раскрыл бы это, выслуживаясь перед новыми заокеанскими хозяевами. Дескать, проклятая Лубянка подсунула несчастной сироте-миллиардерше своего агента-соблазнителя. Обманули девушку…Тем более, что у ЦРУ там был свой интерес. С другой стороны, выступление Калугина в защиту Каузова мне подтвердил генерал-лейтенант КГБ в отставке Сергей Кондрашов, участник того совещания у Андропова.

В 1994 году я приехал в Москву из Лондона, где тогда работал, на съемки документального фильма о легендарном разведчике Джордже Блейке. Кондрашов был его куратором в КГБ. Вместе пришли в гости к Блейку в дом в Безбожном (ныне Протопоповском) переулке. Его еще называют писательским домом. Поскольку там жили Генрих Боровик, Булат Окуджава. Булат даже писал: «Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант. В Безбожном переулке хиреет мой талант».

Когда поднимались к Георгию Ивановичу (так стали именовать Блейка в СССР), Кондрашов мне и сообщил, что в этом же доме после свадьбы жили Каузов с Кристиной. Для них соединили две двухкомнатных квартиры. Поскольку в тот момент у меня был свой интерес к Каузову, я расспросил о нем генерала подробнее. Так и узнал про совещание у Андропова.

РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ «ЗОЛОТОГО ГРЕКА»

- Геннадий Евгеньевич, как вы объясните фантастический союз миллиардерши и «выжиги»?

- На мой взгляд, с обеих сторон это был брак по расчету.

- С Каузовым понятно! Женившись на Кристине, он спасся от тюрьмы. А возможно, и расстрела. За валютные махинации в СССР судили очень строго. Сам стал миллионером. Но Кристине какой резон был выходить за него замуж?

- Действительно, это был странный выбор! Не великан (165 см), одноглазый (второй глаз потерял в детстве в драке), лысеющий, с железными зубами... Кристине на момент замужества было 27, жених на 9 лет старше. К тому же женатый, с больным ребенком.Когда замаячила перспектива брака с богатой гречанкой, оперативно развелся. Явно не роковой обольститель, не голливудский мачо! Хотя Кристина понимала толк в мужчинах. Два ее первых мужа были красавцами плейбоями!

Москва. 1 августа 1978 г. Во время церемонии бракосочетания Кристины Онассис и Сергея Каузова. ФОТО Мастюков Валентин, Черединцев Валентин/Фотохроника ТАСС

- Любовь зла…

- Как раз любовью там и не пахло.

Надо вспомнить легенду о родовом проклятье «золотого грека», как все звали Аристотеля Онассиса. Экстравагантный миллиардер резиденцию устроил в «плавающем дворце» - роскошной супер-яхте «Кристина О», названной в честь единственной дочери. И переделанной из списанного канадского фрегата. Не от него ли пошла мода на яхты российских олигархов? Аристотель был очень любвеобилен, «коллекционировал» самых красивых, знаменитых женщин. Достаточно назвать Марию Каллас, одну из величайших оперных певиц XX века. Ее Аристотель соблазнил на своей яхте. Ради грека Мария бросила любящего мужа-импрессарио, сцену. Даже сделала аборт по его требованию. Надеясь, что станет женой Аристотеля. Он действительно развелся с первой супругой Афиной. Но женился в 1968-м на …вдове Джона Кеннеди Жаклин. Мария узнала об этом из газет. И, якобы, прокляла коварного обольстителя и весь его род.

Оперную диву Марию Каллас Онассис увел от мужа. Но бросил ради Жаклин Кеннеди. По легенде, Мария прокляла миллиардера-изменщика и его семью.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во всяком случае, все несчастья Онассиса пошли после свадьбы с Жаклин.

Сначала – проблемы в бизнесе. Потом в подстроенной авиакатастрофе погиб единственный его сын Александр. В 25 лет. На следующий год при странных обстоятельствах умерла первая жена Афина, мать Александра и Кристины. В 1975-м не стало самого Аристотеля. Его лечили от артрита под присмотром Жаклин. Прописанные препараты дали прогнозируемый побочный эффект - атрофию мышц… Три трупа в семье миллиардера за 2.5 года.

Вторая жена Онассиса Жаклин, вдова президента США Джона Кеннеди.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Есть легенда о проклятии рода Кеннеди. Возможно, через Жаклин оно перекинулось на Онассисов.

- Без Жаклин Кеннеди, полагаю, здесь не обошлось. Но у трагедий клана Онассисов вполне земные причины, а не мистические. Аристотель владел самым крупным в мире частным флотом. Супертанкеры для перевозки нефти, сухогрузы для зерна… Стратегический ресурс. Особенно в условиях холодной войны. Янки хотели прибрать актив к рукам. Но Онассис был своенравным, не поддался давлению. В ответ получил проблемы судебные. С тем же кланом Кеннеди. А потом пошли трупы.

Кристина поняла, что она – следующая на очереди. Как единственная наследница. Она отказалась от гражданства США. И, видимо, решила искать защиты в СССР. Потому и вышла замуж за Каузова. Просто он попался под руку во время переговоров. Полагаю, веди переговоры о перевозках другой мужчина из Морфлота СССР, Кристина вышла бы замуж за него.

- Однако недолго музыка играла, Геннадий Евгеньевич! Через 16 месяцев брак распался…

- В первую очередь, видимо, виноват сам Каузов. Поучаствовав в валютных махинациях за рубежом, он почувствовал вкус к бизнесу. «Молодожен» начал активно создавать дочерние предприятия при империи Онассиса, выводить капиталы. Напугало Кристину и завещание, которое он предлагал ей составить в 28 лет. На случай ее смерти половина состояния должна была отойти Сергею, а во главе компании встал бы их совместный ребенок.

Да и требовательные кураторы с Лубянки, видимо, поджимали. А то и Кремль. Стратегический актив сам шел в руки, на их взгляд. Поверили, что Кристина любит Сергея и все ему отдаст. Не надо было спешить! Кристина перепугалась, что попала из американского огня да в советское полымя. Срочно подала на развод. Совсем недавно из признаний ее близкой подруги стало известно, что она, страстно мечтавшая о ребенке, сделала аборт перед разводом с Сергеем.

Впрочем, Каузов внакладе не остался. Жил сначала в Париже, затем в Лондоне в подаренной ему квартире. Кристина передала ему также два крупных танкера и несколько десятков миллионов долларов в качестве компенсации.

В начале 90-х, когда раскрыли тайные архивы ЦК КПСС, нашли секретную записку главы КГБ Виктора Чебрикова генсеку Михаилу Горбачеву о некоторых тайных операциях Лубянки за рубежом.

«Используя финансовую помощь и влияние К.Онассис, С.Д.Каузов, - как следует из этой записки, - основал несколько собственных компаний, получив в собственность полностью или частично десять судов, сконцентрировал в своих руках капитал в 25 миллионов долларов, из которых 3 миллиона положил на счета в швейцарских и лондонских банках. Начиная с июля 1982 года, С.Д.Каузов в соответствии с заключенным с ним соглашением, перевел крупную сумму в валюте в качестве своего партийного вклада, что позволило ему остаться в рядах КПСС. К настоящему времени он перевел 450 тысяч долларов».

Думаю, на самом деле «вклад» благодарного Сергея Даниловича Лубянке и Кремлю был куда больше названной Чебриковым суммы.

А ЧТО ПОТОМ?

ЖЕНИЛСЯ НА ЖЕРТВЕ ПЕДОФИЛА

- После развода с Сергеем Кристина вышла замуж за француза, - продолжает рассказ писатель Геннадий Соколов. - Родила дочку, снова развелась. А в 1988 году умерла в Аргентине. В 38 лет. То ли инфаркт, то ли передозировка наркотиков или снотворного. Короче, дело темное. С ее смертью знаменитая империя Онассисов закатилась. Формально активами владеет дочь, но распоряжаются ими в основном англосаксы. Они достигли своей цели.

- Вы говорили, что имели свой интерес к Каузову. Можно подробнее?

- Одна из главных тем моих расследований – шпионские секс-скандалы в высших кругах Англии, включая королевскую семью. В 1963-м прогремело дело Профьюмо, военного министра в кабинете Гарольда Макмиллана, попавшегося в «медовую ловушку», подстроенную моим покойным другом, офицером ГРУ Евгением Ивановым. С помощью секс-компромата Москва собиралась вербовать министра. Но история случайно вскрылась, Профьюмо вынужден был уйти в отставку. Позже по этой же причине покинул свой пост похотливый министр обороны Дункан Сандс, женатый на дочери Уинстона Черчилля. Об этом я много писал в своих книгах.

В 1990-м, уже при Маргарет Тэтчер, разразился скандал вокруг еще одного военного министра-развратника, Алана Кларка. Он вдобавок оказался педофилом. Сожительствуя с некой Валери Харкнесс, респектабельный министр заодно совратил и малолетних дочерей любовницы: 13-летнюю Жозефину и 15-летнюю Элисон. Когда Элисон повзрослела, она вышла в Лондоне замуж за… Каузова. Не исключаю, что это была просьба кураторов с Лубянки, которые в свое время избавили Сергея от суда и сделали советским миллионером. А долг платежом красен. Вот Сергей и собирал компромат на министра. Когда же разразился педофильский скандал с Кларком, нанесший ущерб кабинету Тэтчер, Каузов развелся с Элисон. Мавр сделал свое дело?

- Что с ним стало?

-Так и проживает на Западе. Есть поместье в Швейцарии, вилла на одном из Карибских островов. Ему под 80. По-прежнему занимается бизнесом, не особо напрягаясь. Но старается не мелькать в СМИ, не дает интервью, ведет закрытый образ жизни. Как-никак, расписку о неразглашении давал, вот и соблюдает ее, несмотря на все перемены в стране и мире.