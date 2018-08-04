2018-08-02T01:11:53+03:00
Общество

Любимые курорты классиков русской литературы: А отдыхать кто будет? Пушкин?

На каких курортах вдохновлялись и поправляли здоровье классики русской литературы
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framsp
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Маяковский и Лиля Брик отдыхают на германском острове Нордерней. Снимок сделан Осипом Бриком в 1923 году. Фотография представлена на выставке Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля «Владимир Маяковский. Там и у нас» (Москва, Трубниковский пер., 17).Маяковский и Лиля Брик отдыхают на германском острове Нордерней. Снимок сделан Осипом Бриком в 1923 году. Фотография представлена на выставке Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля «Владимир Маяковский. Там и у нас» (Москва, Трубниковский пер., 17).
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Наши писатели отдыхали, как известно, обильно и широко. Любили путешествовать. Причем вдали от дома у них даже лучше получались их бессмертные произведения. Расслаблялись в отечестве и за границей, на водах, на морях, на дачах. Зимой и летом. Пушкин, например, любил трудиться осенью, а летом - тусоваться. С Александра Сергеевича и начнем.

«Наше все»: Кавказ и Крым

С 1820 по 1824 год Пушкин провел в южной ссылке - «за возмутительные стихи», в том числе оду «Вольность». Благодаря хлопотам Карамзина ссылку оформили как перевод по службе. Перед службой Александр Сергеевич решил тусануться - на Кавказе и в Крыму с семьей генерала Раевского. Лучшей компании не придумать: три дочери генерала были красавицы, а двое сыновей - друзья поэта. Два месяца Пушкин провел в Кисловодске и Железноводске. «Воды мне (...) чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных», - писал Пушкин брату. Позже поэт вспоминал, что с сервисом в те времена было не здорово: «Ванны находились в лачужках, наскоро построенных... мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки...» С Кавказских вод Пушкин переезжает Крым и три недели живет в Юрзуфе (Гурзуфе): «Купался в море и объедался виноградом...» Потом еще проехал - верхом - от Симеиза до Бахчисарая.

Поражают сроки: два месяца, три недели... У кого последний раз был такой отдых? Завидовать будем...

После Пушкина в Крыму отметились многие русские гении. Михаил Булгаков посвятил Тавриде очерк «Путешествие по Крыму», а Маяковский пережил в Ялте романтические отношения с Натальей Брюханенко - дарил ей охапки роз.

Но настоящие корни пустил на русском «Лазурном Берегу» А. П. Чехов. В 1898 он приобрел участок недалеко от Ялты. За 10 месяцев писатель возвел великолепную дачу, пригласив талантливого архитектора Льва Шаповалова. Тот сделал дом уютным и просторным, чтобы там могли разместиться и родные, и друзья. До сих пор посетителям дома-музея показывают длинный стол-сороконожку, за который могли свободно сесть 20 гостей. Подле дома автор «Вишневого сада» устроил свой сад, для которого лично приобретал экзотические растения по каталогам. Он посадил там магнолии, самшиты, кипарисы и множество великолепных кустов и цветов. По сей день в саду сохранилось 60 растений, посаженных рукой Антона Павловича.

А как сегодня: отдых в санаториях Кавминвод стоит от 20 тысяч рублей на человека в неделю. Билеты на самолет туда-обратно - от 10 тысяч. Гурзуф обойдется примерно в ту же сумму, как утверждают путеводители.

Гоголь, Рим и макароны

Н. В. Гоголь любил творить за границей. «Мертвые души», как известно, были закончены в итальянской столице. Впервые классик отправился за рубеж летом 1836 года, зиму провел в Париже, а в марте 1837-го переехал в Рим, нанял две комнаты в складчину с приятелем и полюбил Вечный город навсегда. «О России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне вся, во всей своей громаде», - писал Николай Васильевич в марте 1842 года. До 1846 года писатель провел в Риме более 4 лет. Итальянцы называли его «синьор Николо», а он выучился ловко готовить пасту, которой угощал друзей в Москве. «...Часа за два до обеда вдруг прибегает к нам Гоголь, - рассказывал близкий друг писателя С. М. Аксаков: - Вытаскивает из карманов макароны, сыр пармезан и даже сливочное масло и просит, чтобы призвали повара... Когда подали макароны, он сам принялся стряпать... засучил обшлага и положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, перцу и, наконец, сыр. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя (...) Макароны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались...»

А как сегодня: пожить Гоголем в Риме нынче легко, главное - недолго. Авиабилеты - около 20 тысяч (туда-обратно), наем комнаты с общим санузлом - от 1000 руб. в сутки, оформление визы - 35 евро (более 2,5 тысячи рублей).

Если захочется проехаться по горьковским местам, можно доехать из Рима до Сорренто за 20 евро на автобусе, а там арендовать автомобиль (от 20 евро в сутки) и преодолеть 84 км до Капри. Часть пути составит паром, соединяющий остров Капри с материковой Италией.

Русский народный Баден-Баден

Многие русские классики отметились на этом славном курорте. После победы над Наполеоном наши поперли в Баден-Баден, как осы на арбуз. В XIX веке тут блистала вся русская знать. Но самый знаменитый дачник Бадена - Иван Сергеевич Тургенев - ориентировался не на знать, а на любимую женщину, оперную диву Полину Виардо. Она была замужем, разводиться не хотела, поэтому Тургенев стал другом дома - до конца своих дней. Когда певица поселилась в Баден-Бадене, классик стал снимать жилье неподалеку, а потом и вовсе построил дом. Тут у него кончились деньги, и дом купил... Луи Виардо, законный муж любимой, правда, позволив там жить Тургеневу. Надо отдать должное Полине: она приняла на воспитание дочь писателя от крепостной крестьянки, растила ее среди своих детей.

Увлекшись личной жизнью, Тургенев не оценил важную достопримечательность Баден-Бадена - знаменитое казино, ради которого русские туристы по четыре недели тряслись в карете из Питера. А вот Ф. М. Достоевский ездил в Баден только ради рулетки. Однажды он так продулся, что заложил свои часы, пальто и даже брошь жены с бриллиантами и рубинами, которую сам подарил ей на свадьбу. Федор Михайлович верил, будто у него есть какая-то система, которая обязательно принесет ему удачу. Отрезвился он только когда жена нарожала ему ребятишек. Детей Достоевский любил больше рулетки. Брошку, кстати, выкупить не удалось, так и сгинула она у ростовщика.

И Толстой здесь зажигал

Еще раньше Достоевского гостил в Баден-Бадене Л. Н. Толстой. Многие полагают, будто Лев Николаевич с молодости был аскетичным стариком. Ан нет! Оказавшись в Бадене, он с юношеским пылом отдался игре. Потеряв в казино все наличные, писатель занял денег у друзей - и снова продулся. «...Пошел, выкупался и потом проиграл. Свинья. Убитый, больной, пристыженный, шлялся...» - казнил он себя в дневнике.

А как сегодня: летняя ночь в отелях Баден-Бадена обойдется в сумму от 90 евро (6600 рублей) за номер на двоих (если снимать квартиру - от 50 евро, или 3700 руб., в сутки). Путевка в санаторий с лечением термальными водами начинается от 1500 евро (110 тысяч руб.).

Один поход в знаменитые термы Каракаллы - 15 евро (около 1100 рублей).

Казино теперь до обеда - музей. Можно взять экскурсию - по 7 евро (около 500 рублей) с человека. С 14.00 казино превращается в игорный дом, и тогда вход дешевле: в зал игровых автоматов - 1 евро, к столам с зеленым сукном - 5.

В Италии не горько

А. М. Горький тоже обожал Италию. В 1906 году он поселился на острове Капри, где прятался от царизма. Потом, в 1921 году, уже спасаясь от большевизма, Алексей Максимович стал жить в Сорренто, вернувшись в Россию только в 1928 году. На чужбине классик без дела не сидел: дружил с Шаляпиным и создал ряд самых известных своих произведений, включая роман «Мать».

Алексей Максимович в Италии. 1910 год. Фото: ITAR-TASS

Алексей Максимович в Италии. 1910 год. Фото: ITAR-TASS

В ТЕМУ

Дачная муза

Самый знаменитый поклонник «шести соток» - Борис Пастернак. Зимой 1941 года его жена с младшими детьми уехала в эвакуацию, поэт остался в Переделкине, питаясь собственной картошкой с огорода. Вообще работать на земле Пастернак любил и до конца дней не оставил этого занятия. Дачничал-огородничал и Михаил Зощенко, но не под Москвой, а под Питером - в Сестрорецке. В обоих домах теперь музеи.

НА ЗАМЕТКУ

Где еще расслаблялись гении

Лазурный Берег

Редкий русский классик не побывал на Юге Франции. В конце XIX - начале XX века французское побережье Средиземного моря манило замерзших в Петербурге россиян. С 1860 года графство Ницца вошло в состав родной для нашего аристократа Франции, плюс императрица Александра Федоровна посетила Ниццу... «Климатическое блаженство» - так писал Герцен о погоде Лазурного Берега. «Ницца - рай», - сообщал Гоголь, который тоже здесь отметился. Иван Бунин 16 лет снимал виллу Бельведер в Грассе (горная область над Каннами), где поселился со своей старой женой Верой Муромцевой и новой - Галиной Кузнецовой.

Владимир Маяковский побывал в Ницце и Монако в 1929 году. Потом в стихах изругал казино Монте-Карло как логово воровства и капитализма, а посетителей обозвал «поганенькими монтекарликами».

А как сегодня: авиабилет от Москвы до Ниццы обойдется от 18 до 30 тысяч рублей. Проживание в гостиницах Канн и Ниццы стоит от 30 тысяч рублей в неделю. Жизнь в маленьких фешенебельных городках между Ниццей и Монако (самая престижная часть Лазурного Берега) выйдет примерно вдвое дороже, чем в Ницце.

США

В путешествия по Соединенным Штатам в разное время отправлялись первые лица русского писательского мира. В 1906 году Штаты посетил Горький. Он не был расписан в загсе со своей спутницей актрисой Марией Андреевой. Американцы пуританских нравов возмутились. Однажды супругов выдворили из отеля, выставив их чемоданы за порог.

В 1922 году в турне по США отправились Есенин с Айседорой Дункан. Поездка стала роковой для пары: Сергей Александрович приревновал жену к заграничному успеху и завел манеру драться.

Владимир Маяковский добирался до США через Мексику. В пограничном городе Ларедо поэт, не знавший иностранных языков, не смог заполнить анкету для въезда в Штаты - и несколько часов провел в полиции, пока не нашли русского переводчика.

А как сегодня: билет из Москвы до Нью-Йорка и обратно стоит от 24 тысяч рублей, ночь в приличном отеле около 100 долларов (6300 рублей).

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