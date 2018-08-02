СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-02T12:05:06+03:00

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Вернулись "Твин Пикс", "Секретные материалы", "Побег", и вот настала очередь пушистого инопланетянина Альфа. Радостную новость для поклонников сообщил портал Variety. Пока что никаких дополнительных сведений - кто будет режиссировать проект, кто снимется в главных ролях, когда ожидается премьера - нет. Новый "Альф" лишь в стадии разработки.

Есть лишь информация, что дейстие будет происходить в наше время. Естественно, персонажи будут новые, только пушистый кошкоед вернется в прежнем обличье с некоторым апгрейдом.

Ведь звезда сериала «Альф» Миху Месарош, сыгравший роль забавного инопланетянина, умер в 2016 в Лос-Анжелесе в возрасте 76 лет. Актера тогда ашли дома без сознания и доставили в больницу, где он и скончался, не выходя из комы. Роль забавного инопланетянина Месарош исполнял в течение четырех сезонов, а также в одноименном фильме. Правда лишь в тех сценах, где Альфа снимали в полный рост.

Да и Макс Райт, сыгравший отца семейства, принявшего у себя дома инопланетное существо, не снимается уже более 15 лет, как и актриса Энн Шедин - экранная "мама" Альфа.

В общем, ожидается полная перезагрузка.

Напомним, сериал "Альф" продлился четыре сезона в период с 1986 по 1990 год. Героем комедийно-фантастического шоу был инопланетянин с планеты Мелмак. Альф большой обжора, часто груб и ворчлив. Он предпочитает кошек (на обед). Альф уцелел после взрыва планеты Мелмак и, спасаясь, врезался на космическом корабле в гараж семьи Таннеров. Таннеры взяли Альфа в семью и долгое время укрывали его от всех.