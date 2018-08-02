СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-02T14:55:42+03:00

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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ: ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?

Меня интересует: за чей счет делается поверка счетчиков в неприватизированной квартире?

Владимир

- Поверка счетчиков делается за счет собственника квартиры. Раз жилье не приватизировано, значит, его собственник государство. От лица государства распоряжается, как правило, ГБУ «Жилищник» — так что смело заявляйте им, чтобы обеспечили вам поверку счетчиков за их счет.

СПОР С ДПС: ЧИТАЕТСЯ ЛИ НОМЕР МАШИНЫ

Ночью меня остановил сотрудник ДПС. Якобы своим прибором они определили, что номер машины не читается, будто бы него наклеена пленка (в машине ДПС стоит камера, и якобы она не смогла считать номер). Составили протокол. Дело дошло до мирового судьи. В Кодексе об административных правонарушениях я нашел статью: номер считается нестандартным, если не читается с 20 м. Могу ли я качать права?

Сергей

- Да, можете. Вам нужно заявить, что номер на самом деле читался, и настаивать на проведении экспертизы машины. Сомнительно, чтобы сотрудники ДПС пытались читать ваш номер ровно с 20 м. Так что боритесь за свои права.

КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСКУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ В СУДЕ

Подскажите: как подтвердить Интернет-переписку в суде? И может ли она вообще быть доказательством?

Ольга

- Да, может. Для этого вам нужно идти к нотариусу — он выполнит все необходимые действия.

ПЛОЩАДЬ ЖИЛЬЯ В НОВОСТРОЙКЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДОГОВОРУ

Я купила квартиру в новостройке. Она оказалась на 1 кв м меньше, чем по договору. Стоимость метра — 130 тыс. руб. Застройщик деньги не возвращает. Я хочу добавить денег еще и купить кладовку в подвале — компания навстречу тоже не идет, требуют оплачивать кладовку полностью. Как быть?

Ирина

- Прежде всего совет на будущее: заранее платить всю сумму никогда не стоит. Выбирайте такие договоры, где предварительно оплачивается хотя бы 90%, но не 100%. А уже после приемки квартиры доплачивается 1, 2 или 10 м, либо — ничего, если по факту жилье оказалось меньше.

Что касается вашей ситуации, то судья запросит договор и будет смотреть, что написано в нем. А там может быть сказано, что если площадь фактически оказалась чуть меньше, то сумма оплаты не меняется. Так что все зависит от формулировок договора.