Саша Савельева попала в больницу из-за голодания

СЕГОДНЯ 13:59 2018-08-02T14:02:41+03:00

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Казалось бы, уж кому-кому, а хрупкой и стройной Саше Савельевой меньше всего нужно задумываться о каких-то диетах, однако, даже она время от времени пробует на себе новые методы похудания. Самый экстремальный из них, конечно, голодание. И его певица тоже попробовала. И хотя следовала она всем правилам лечебного голодания итогом стала госпитализация.

«Поголодала я один раз 36 часов, чтобы подтянуть что-то там, — рассказала Савельева. — На следующий день ко мне приехала скорая...»

Долго в больнице девушка не задержалась. Медики восполнили запас питательных веществ в организме звезды с помощью капельниц. Заодно проверили, не нанесло ли ее организму голодание какого-то серьезного ущерба. Выяснили: на первый раз обошлось.

В интервью журналу «7 Дней» Саша рассказывала, что никогда не пыталась соответствовать стандартам красоты. За хорошую фигуру она благодарна своим родителям. «Они оба стройные, поэтому благодаря наследственности мне тоже не знакомы проблемы с лишним весом», — поделилась певица. К еде Савельева относится спокойно. Психологической зависимости от нее не испытывает, а горячо любимых блюд у звезды и вовсе нет. Единственное, без чего артистка не может жить — это шоколад, причем определенного сорта — темный с солью. Еда для Саши несет скорее эмоциональную окраску. По мнению певицы, организм должен получать все полезные вещества, все микроэлементы, а для этого нужно есть и мясо, и рыбу, и фрукты, и даже углеводы. «А если чего-то не хватает, чувствуешь дискомфорт, становишься несчастным, — рассказала звезда — Я считаю, что правильное питание — это не запреты, ограничения и голодовки, а сбалансированное и разнообразное меню».