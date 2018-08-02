2018-08-02T14:55:03+03:00
Звезды

С трубкой в животе: Солист группы «Руки вверх» объяснял, почему теперь он прикован к аппаратам

Сергей Жуков отменил часть концертов в регионов из-за новой операции
Ольга АНТОНОВА
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Сергей Жуков записал видеоролик для своих поклонников, которые обеспокоились его здоровьем.Сергей Жуков записал видеоролик для своих поклонников, которые обеспокоились его здоровьем.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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О том, что Сергей Жуков болен он скрывал до последнего. Приезжал на фестивали, откатал часть гастрольного тура, выступал на корпоративах – а потом бац! – как удар по голове заявление его директора, что солист группы «Руки вверх» готовится к новой операции и поэтому часть концертов в регионах придется отменить. А сегодня, 2 августа к поклонников обратился и сам исполнитель, чтобы немного успокоить поклонников, которые тут же начали предполагать самое страшное.

Кумир сотен тысяч подростков 90-х рассказал, что для поддержания здоровья сейчас он постоянно должен носить с собой аппарат, от которого тянется трубка и скрывается под футболкой, на животе.

— За последние несколько лет мы дали неимоверное количество концертов. Это была большая серьёзная работа, и, конечно, здоровье моё немножечко пошатнулось. В начале июня я начал лечение, но становилось не лучше, а хуже. Раны стали не заживать, и мне пришлось обратиться к целому консилиуму врачей, — отметил Жуков в своём "Инстаграме".

Певец подчеркнул, это болезнь излечима, но требуется время и выдержка, чтобы справиться с недугом. Пока же он прикован к постели.

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"За последние дни я получил от вас столько встревоженных сообщений с вопросами Сергей, что с тобой?"
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— Но по настоянию врачей я должен ежедневно принимать процедуры и находиться в кабинетах врачей. И я привязан к аппарату, который ношу с собой 24 часа в сутки, — рассказал исполнитель.

Жуков также признался, что в августе его ждет еще одна операция, которая, как он надеется, и поспособствует восстановлению его здоровья.

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