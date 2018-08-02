Алеся Кафельникова призналась в новой зависимости

СЕГОДНЯ 15:05 2018-08-02T15:27:53+03:00

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Несмотря на достаточно юный возраст, имя Алеси Кафельниковой известно всей стране. И не благодаря известному отцу- Евгению Кафельникову, а скандальной репутации, которая уже снискала молодая модель. То девушка заявляла о своем неприятии людей, которые летят эконом-классом, то хвасталась дорогими вещами, то говорила о своей анорексии, а полгода назад дала откровенное интервью, где рассказала, что ее неадекватное поведение в прошлом объясняется пристрастием к наркотикам.

«Ангел» Victoria’s Secret даже прошла лечение в рехабе, после которой решила начать новую жизнь. Но на днях Алеся Кафельникова рассказала о новом пристрастии. Девушка стала участницей видеоинтервью, в котором показала содержимое сумочки. Среди косметических средств и других милых дамских вещиц оказалась книга Робина Норвуда под названием «Женщины, которые любят слишком сильно». Этим произведением модель увлечена в данное время.

«Это книжка про то, как тяжело быть зависимой. Я зависимый человек. Завишу от любви. Я, вообще, торчу на чувствах. Поэтому эта книжка мне очень помогает. Она рассказывает, что любить и страдать — это не одно и то же», — призналась Кафельникова.

kafelnikova_a Алеся Кафельникова

Кстати, Кафельникова очень болезненно переживала расставание с музыкантом Глебом Голубиным, он же Pharaoh. Сегодня Алеся ничего не рассказывает о личной жизни, лишь делиться успехами на модельном поприще. Напомним, недавно девушку стали вновь подозревать в употреблении наркотических средств. В Сеть попало видео, на котором девушка, похожая на Кафельникову, склонилась над белым порошком. Ни Алеся, ни ее представители не прокомментировали данный ролик.

kafelnikova_a "Люблю дух музыкальных фестивалей и связанный с ними стиль бохо: шляпы, сарафаны и много разных украшений. Вам нравится такой образ?"

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Алеся Кафельникова с 13 лет жила в Лондоне и работала моделью. В этой среде употребление запрещенных препаратов не редкость. Потому ни у кого и сомнения не возникло, что речь идет именно о 18-летней Алесе.

К тому же ее и раньше подозревали в употреблении "допинга". Чего только стоят одни ее фото в соцсетях и подписи к ним. Всколыхнулись все. Даже ДанаБорисова, о наркозависимости которой знает теперь вся страна, заявила о своей готовности помочь еще одной светской наркоманке. (подробности)