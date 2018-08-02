«Возможно, моя цель на этой планете – не размножаться!»: Дженифер Энистон рассказала, почему не стала мамой

СЕГОДНЯ 16:36 2018-08-02T16:43:41+03:00

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Если бы когда-нибудь Дженифер Энистон попробовала подбить статистику самых частых вопросов, которые ей задавали журналисты, то после вопроса – как вам удается держать себя в такой отличной форме, будет почему вы так и не родили ребенка? Звезда сериала «Друзья» за время своей карьеры устала отвечать на него и пару лет назад даже внесла пункт для интервьюеров, что не будет больше отвечать на вопрос о своей материнстве. Но, похоже, ради интервью журналу InStyle актриса вновь подняла эту тему, заодно рассказав о разводе с мужем.

«Существуют такие ложные представления обо мне, как "Джен не может удержать ни одного мужчину" или "Джен отказывается заводить ребенка, потому что она эгоистка и карьеристка". Также думают, что моё сердце разбито. Во-первых, моё сердце не разбито. Во-вторых, всё это опрометчивые предположения. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверями. Никто и не думает о том, какая эта тема может быть деликатной для меня и моего партнера. Они не знают, через что я прошла с медицинской или эмоциональной точки зрения...», - призналась «самая солнечная девушка Голливуда».

«На женщин оказывается давление – они должны быть матерями, а если нет, то они причисляются к бракованным товарам. Возможно, моя цель на этой планете ­– не размножаться. Может, я должна сделать какие-то другие вещи?», - продолжила актриса.

Также Энистон заявила, что без эмоций и срывов её жизнь не обходится. Но, тем не менее, она не позволяет этим чувствам выливаться через края и терять контроль над собой.

"Я тоже могу терять самообладание. Но свои неудачи я не выплёскиваю на других. Я делаю это в своём пространстве. Например, те же самые заголовки... Они создаются исходя из потребностей общества. А я же сосредоточена на том, как сделать мир лучше", - продолжила она.

В разговоре об аккаунтах в соцсетях Энистон заявила, что её профилей нет нигде. Она призналась, что про инстаграм-зависимость она слышала, именно поэтому боится туда заходить.

«Меня нет в Facebook, Twitter или Instagram. Зато там есть мои друзья, которые могут часами спорить из-за поста. И вот я думаю: "Боже мой, сколько люди теряют времени". С появлением соцсетей мы разучились общаться...», - рассказала звезда.

Напомним, в феврале этого года 50-летняя актриса развелась со вторым мужем — Джастином Теру. С того момента Дженнифер долго не светилась на крупных мероприятиях, и Голливуд заговорил о её депрессии. Однако звезда "Друзей" полностью ушла в работу и готовится к съёмкам в новом фильме с Адамом Сендлером.