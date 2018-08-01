Французский Уотергейт: продвигал ли президент Макрон по службе своего любовника-телохранителя

1 Авг. 22:22 2018-08-01T22:40:23+03:00

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Трудно припомнить кого-то из французских президентов, не засветившихся в альковном скандале. Ну что поделаешь, ведь они плоть от плоти своей нации, чувственной и пылкой на любовные страсти. Франсуа Миттеран долго прятал от чужих глаз любовницу и незаконнорожденную дочь, но в итоге шила в мешке так и не утаил. Николя Саркози, попрезиденствовав полгода, расстался с женой и привел в Елисейский дворец свою давнюю подружку - бывшую модель Карлу Бруни. Сменивший Саркози на посту лидера Пятой республики Франсуа Олланд тоже не слишком заморачивался семейными ценностями, закрутив «левак» с актрисой Жюли Гайе. На квартиру к пассии он ездил среди бела дня на неприметном мотоцикле - в простецкой одежде и скрывающем лицо шлеме. Но и он попал под объектив вездесущих папарацци - скандальные фото президента-мотоциклиста облетели весь мир.

Супруга - всего лишь ширма?Фото: REUTERS

МАКРОН И МУЖЧИНЫ

Вот и нынешний президент Эммануэль Макрон тоже, судя по всему, не уберегся от греха. Правда, у него случай вышел прямо скажем не банальный. Давно ходили слухи, что его супруга Брижит (бывшая школьная учительница Эммануэля, которая старше его на четверть века) - всего лишь ширма для совсем других увлечений 40-летнего месье. Якобы отношения с представительницами слабого пола прельщает его гораздо меньше, нежели общение с молодыми мачо. И теперь эти слухи получили некоторое подтверждение.

Французские газеты судачат о том, что у Макрона интрижка с... его личным телохранителем Александром Беналля. Президенту даже пришлось публично оправдываться. «Беналля никогда не был моим любовником», - отнекивался Макрон на недавней встрече со своими однопартийцами. Вот только поверили далеко не все. Тем более, что однажды Макрон уже был вынужден «отмываться» - в прошлом году ему приписывали роман с бывшим руководителем «Радио Франции» Матье Галле. Тогда президент тоже не очень убедительно отшутился, сказав, что «если за ужином люди говорят вам, что я веду двойную жизнь с Галле, то это не я, а моя голограмма».

Вполне вероятно, что могут всплыть подробности резкого карьерного взлета бывшего телохранителя, которые способны окончательно подмочить мужскую репутацию Макрона.Фото: REUTERS

ТЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА

Александра Беналля уже прозвали тенью нынешнего президента. И правда, практически на всех фотографиях Макрона рядом с ним можно увидеть накаченного охранника. Было заметно, что Беналля у президента явно в любимчиках - сопровождал его не только на официальных мероприятиях, но и в частных прогулках. Зимой они вдвоем катались на лыжах, летом вместе ходили под парусом или колесили на велосипедах. Бок о бок...

26-летний выходец из семьи марокканских эмигрантов сделал головокружительную карьеру.Еще подростком он стал активистом французской Соцпартии. Юношу привлекали к охране партийных мероприятий, где он познакомился и даже подружился с Макроном. Со временем его устроили водителем в министерстве промышленности Франции, Александр возил самого министра Арно Монтебура. Но тут случилась неприятность: Беналля стал виновником автомобильной аварии и сбежал с места происшествия. Из министерства пришлось уволиться и осесть на несколько лет в Марокко.

А когда Александр узнал, что Макрон создал свою собственную партию и баллотируется в президенты, то немедленно вернулся в Париж и с санкции Эммануэля без проблем вошел в его предвыборный штаб. Старая дружба сыграла свою роль или нечто большее? Как бы там ни было, но с тех пор он не отходил от Макрона и в кратчайшие сроки дослужился до начальника службы безопасности главы государства. В прессе промелькнули сообщения, что у Александра появились шикарные апартаменты на набережной Сены, якобы предоставленные ему безвозмездно, дорогая машина с личным водителем и мигалкой. Называлась даже сумма его зарплаты - 10 тысяч евро в месяц. Так бы и жил не тужил Беналля под крылом своего покровителя. Но, как известно, ничто не вечно под луной, пусть даже и голубой…

«БЕНАЛЛЯ-ГЕЙТ»

1 мая в Париже проходила традиционная для этого дня демонстрация, участники которой на чем свет костерили Макрона и его экономическую политику. В какой-то момент мирное шествие переросло в массовые столкновения с полицией. Стражи порядка в методах не стеснялись, сцены избиения демонстрантов оказались заснятыми на мобильники многими людьми. Ну что ж, такое в Париже иногда случается, и все уже забыли про этот первомайский инцидент, как вдруг в июле грянул гром. Дотошные журналисты газеты Le Monde разглядели на одном из видео не кого-нибудь, а именно Александра Беналля, который в гражданской одежде, но в полицейской каске и с повязкой на рукаве усердно раздавал тумаки демонстрантам.

Видео появилось 18 июля, а уже 20-го Беналля был уволен. Сейчас ему предъявлены обвинения в незаконном применении силы против демонстрантов, нелегальном ношении оружия и превышении полномочий. Выяснилось, что и разрешения на ношение полицейской формы у Беналля не было. Более того, как только охранник понял, что опростоволосился, он пытался надавить на полицейские власти, чтобы изъять скандальную видеозапись. Но это не прокатило. Теперь если суд встанет на сторону обвинения, то бывшему телохранителю грозит от 3 до 7 лет тюрьмы и штраф на сумму от 45 до 100 тысяч евро.

Но это если... А пока что французские журналисты с изумлением увидели, что «уволенный» Беналля как ни в чем не бывало по-прежнему охраняет своего шефа, а еще участвовал в чествовании национальной футбольной сборной, привезшей главный трофей с чемпионата мира в России.

Во Франции происходящие уже сравнивают со знаменитым Уотергейтским скандалом, который привел к отставке президента США Ричарда Никсона. Противники Макрона в парламенте пытались вынести вотум недоверия правительству, но пока безрезультатно. Правда, расследование только набирает обороты. И если парламентская комиссия решит допросить самого Беналля, настроение французского лидера может резко испортиться. Ведь вполне вероятно, что могут всплыть подробности резкого карьерного взлета бывшего телохранителя, которые способны окончательно подмочить мужскую репутацию Макрона.

Александра Беналля уже прозвали тенью нынешнего президента.Фото: REUTERS

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Французские лидеры далеко не единственные, кто оказался замешан в пикантных историях. «Комсомолка» вспоминает другие «интрижки» сильных мира сего:

1. Билл Клинтон - участник, пожалуй, самого громкого секс-скандала, который едва не стоил ему президентского кресла. В 1998 году всплыла история об интимной связи Клинтона со стажеркой Белого Дома Моникой Левински.

2. Дональд Трамп - действующий президент США - тоже постоянно оказывается в эпицентре скандалов. Ему приписывают связи с «девушками с низкой социальной ответственностью» в России, а также непротокольные встречи с порнозвездой Стефани Клифорд.

3. Сильвио Берлускони - темпераментный итальянский премьер регулярно впутывался в неприглядные истории. Наиболее известная - интимная связь Берлускони с несовершеннолетней танцовщицей по прозвищу «Руби Похитительница сердец».

4. Моше Кацав - экс-президент Израиля сам, фактически, пришел повинной. В 2006 году он заявил в полицию на бывшую сотрудницу своей канцелярии. В материалах дела девушка проходит под псевдонимом «Алеф». Жаловался на нее президент за шантаж. Однако в ходе разбирательства именно Кацав стал главным фигурантом дела и в итоге был обвинен в изнасиловании, получив 7-летний срок заключения (сейчас адвокаты обжалуют решение суда).

5. Вацлав Клаус - «отличился» и президент Чехии, которого журналисты уличили в связи со стюардессой Петрой Беднарковой. К чести Клауса, он признался в измене и публично извинился перед своей женой Ливией.