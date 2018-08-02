Самые богатые россияне разбогатели еще на $14 млрд
Общее состояние 24 главных российских миллиардеров с начала этого года выросло на $13,9 млрд. Такие данные следуют из очередного рейтинга самых богатых людей мира, составленного агентством Bloomberg. Почему 24? Именно столько россиян вошло в топ-500 самых-самых.
Размер богатства Bloomberg рассчитывает на основе данных торгов Нью-Йорской биржи. Исходя из этого, дела у предприятий, которыми владеют наши олигархи, идут не так уж плохо — несмотря на все санкции. Хотя, конечно, не у всех. Скажем, подпавший под санкции США Олег Дерипаска в рейтинг Bloomberg на этот раз вообще не вошел.
Самый же состоятельный из россиянин, по оценке Bloomberg, - владелец «Северстали» Алексей Мордашов (см. таблицу). А самым богатым человеком мира остается Джефф Безос, основатель интернет-компании Amazon.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Топ российских миллиардеров (по версии Bloomberg)
1. Алексей Мордашов, владелец «Северстали» $20,4 млрд +$675 млн
2. Владимир Лисин, основной акционер Новолипецкого металлургического завода $20,3 млрд +$2,24 млрд
3. Леонид Михельсон, глава НОВАТЭКа $19,9 млрд +$3,27 млрд