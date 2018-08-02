2018-08-02T14:21:16+03:00
Экономика

Самые богатые россияне разбогатели еще на $14 млрд

На столько увеличились их состояния с начала года
Елена ОДИНЦОВА
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Владелец «Северстали» Алексей Мордашев вновь возглавил топ-лист богатых россиян, составленный Bloomberg.Владелец «Северстали» Алексей Мордашев вновь возглавил топ-лист богатых россиян, составленный Bloomberg.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Общее состояние 24 главных российских миллиардеров с начала этого года выросло на $13,9 млрд. Такие данные следуют из очередного рейтинга самых богатых людей мира, составленного агентством Bloomberg. Почему 24? Именно столько россиян вошло в топ-500 самых-самых.

Размер богатства Bloomberg рассчитывает на основе данных торгов Нью-Йорской биржи. Исходя из этого, дела у предприятий, которыми владеют наши олигархи, идут не так уж плохо — несмотря на все санкции. Хотя, конечно, не у всех. Скажем, подпавший под санкции США Олег Дерипаска в рейтинг Bloomberg на этот раз вообще не вошел.

Самый же состоятельный из россиянин, по оценке Bloomberg, - владелец «Северстали» Алексей Мордашов (см. таблицу). А самым богатым человеком мира остается Джефф Безос, основатель интернет-компании Amazon.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Топ российских миллиардеров (по версии Bloomberg)

1. Алексей Мордашов, владелец «Северстали» $20,4 млрд +$675 млн

2. Владимир Лисин, основной акционер Новолипецкого металлургического завода $20,3 млрд +$2,24 млрд

3. Леонид Михельсон, глава НОВАТЭКа $19,9 млрд +$3,27 млрд

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