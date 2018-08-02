2018-08-02T15:22:15+03:00
Экономика

Россияне будут получать права и загранпоспорта по-новому

С 3 августа 2018 года вырастут госпошлины на водительские права и загранпаспорт
Роман СУАРДО
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Изготовление водительского удостоверения или загранпаспорта обойдется россиянам дороже.Изготовление водительского удостоверения или загранпаспорта обойдется россиянам дороже.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Повышение госпошлин связано с вступлением в силу поправки в законодательство, прописанные в Федеральном законе от 3 июля 2018 года — «О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса РФ» — № 180-ФЗ.

Таким образом, заветные документы обойдутся гражданам дороже. Пошлина за биометрический загранпаспорт составит 5 тыс. рублей , вместо нынешних 3,5 тыс. рублей. Это касательно взрослых. Детский загранпаспорт, который получают до 14 лет, будет стоить 2,5 тыс. рублей. На данный момент госсбор за него составляет 1,5 тыс. рублей.

Что же касательно прав, то тут ситуация обстоит несколько по-другому. Госпошлину повысят только для водительских удостоверений на пластиковой основе нового поколения. Данный тип прав будет содержать в себе микрочип. За такой документ пошлина вырастет до 3 тыс. рублей. В связи с этим некоторые автовладельцы начали переживать, и их можно понять. Но не зря же говорилось о нюансах. Данная поправка касается только документов нового образца. Кстати, не везде они появятся в ближайшее время. Пошлина за старый образец, “стандартный пластик”, останется прежней – 2 тыс. рублей.

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