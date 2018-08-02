Бизнес-омбудсмен Борис Титов: «Пенсионного возраста быть вообще не должно»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-02T16:25:03+03:00

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Пенсионный возраст - это атавизм. Эта идея сейчас активно обсуждается не только в России. Мол, странно определять трудоспособность человека биологическим возрастом. Кто-то и в 80 лет еще марафоны бегает, а кто-то уже в 55 ходит с отдышкой.

- Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно, - заявил в интервью агентству «Интерфакс» бизнес-омбудсмен Борис Титов. - Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа. Причем ты можешь им играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж.

Как докупить – за живые деньги, некие страховые баллы – Титов не пояснил.

Нечто подобное сегодня существует в большинстве стран Европы – там выход на пенсию определяют сразу два фактора. И стаж, и возраст. Чтобы получать высокое пособие, нужно проработать 35 или даже 40 лет. Если к моменту наступления пенсионного возраста, стажа недостаточно, то человек либо получает маленькую пенсию (включается понижающий коэффициент), либо продолжает работать дальше, чтобы добрать стаж.

Созданный по инициативе Титова Институт экономики роста им. Столыпина предлагает похожую схему. Во-первых, дать свободу выбора - если человек хочет, то может выйти на пенсию на несколько лет раньше, установленного законом возраста. Допустим, если сейчас возраст поднимут до 65 и 63, то позволить бросать работу в 60 и 55. Но тогда и размер пенсии будет ниже. Во-вторых, дать человеку возможность докупить стаж. Если до пенсии осталось несколько лет, можно перечислить деньги в бюджет и начать получать пособие в полном объеме сразу – получается что-то вроде страхового инвестирования.

В этих предложениях смущает только одно. Кто в здравом уме будет перечислять деньги в казну, чтобы получать более высокую пенсию? Ведь можно просто не работать, а держать их на счете в банке.

Напомним, в середине июля Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в стране. Правительство предлагает увеличить его для женщин с 55 до 63 лет, а для мужчин - с 60 до 65 лет. Переход будет постепенным. Он растянется до 2034 и 2028 года соответственно. Сейчас депутаты вносят поправки, а эксперты обсуждают возможные послабления. Во втором чтении документ будет рассматриваться 24 сентября.