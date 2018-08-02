Глава Минпромторга Денис Мантуров: "Мы выступаем за снятие запрета на интернет-торговлю алкоголем"

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-02T15:56:34+03:00

Законопроект о продаже спиртного он-лайн уже готов и внесен в правительство. Но как выяснила «Комсомолка», продажа горячительного в сети не прекращалась

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Готовили документ в Минфине и Минпромторге. И вот первый вице-премьер, глава минфина Антон Силуанов внес его в правительство. Предполагается, что продажа спиртного через интернет будет легализована с 2019 года. Правда, Минздрав пока против: это, дескать, идет вразрез с политикой по снижению употребления алкоголя.

Между тем купить спиртное можно и сейчас, в пору когда на дистанционную торговлю такими товарами наложен запрет. Корреспондент «КП» обзвонил несколько магазинов. В одном не было спиртного и близко, в другом нашлось вино, но только… безалкогольное, а вот третий поразил разнообразием вкуса и градуса. Туда и звоню.

- Хочу купить бутылочку, но боюсь стать соучастником — ведь торговля спиртным запрещена, - говорю менеджеру.

- Мы закон не нарушаем, - ответили мне. - Покупка оформляется по доверенности от вас нашему сотруднику. Вы даете ему денег и поручаете купить и доставить вам определенный товар из нашего магазина, что он и делает.

Выглядит это так. На следующий день после оформления заказа ко мне приезжает человек с вожделенной бутылочкой (хотя если ждать сутки с лишним, то заказывать имеет смысл сразу ящик) и той самой доверенностью. Я подписываю, а он как бы сбегал быстро в магазин и отдаел мне бутылку.

Другой вид маскировки: продают бокал для вина, а бутылку преподносят в подарок. Только стоимость бокала — как раз на бутылку.

С 2019 года можно будет торговать уже без таких ухищрений.

- Мы продолжаем работу по снятию барьеров в электронной торговле, - сказал «КП» глава минпромторга Денис Мантуров. - Показателен пример наших инициатив с Минфином России по регулированию интернет-торговли алкогольной продукции. Сейчас эта торговля запрещена, что тормозит развитие целого сегмента – онлайн продаж продуктов питания и товаров повседневного спроса. Пока он составляет всего 2% от общего объема онлайн-продаж. Мы выступаем за снятие запрета.

Полностью эксклюзивное интервью с Денисом Мантуровым читайте в одном из ближайших номеров «КП».