Найк Борзов: Хоть и «Про дурачка», но ведь там есть жизнь!

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-02T16:18:55+03:00

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Посмотрев клип, я сразу же обратился к исполнителю за комментариями:

- Алло, Найк? Это Илья Гамов.

- Привет!

- Привет! Я хочу тебя поздравить с официальным выходом (наконец-то!) клипа!

- Спасибо!

- Я клип посмотрел, он мне очень понравился – оставляет приятное впечатление!

- Хорошо, я рад.

- Да, но вы-то сами довольны результатом?

- Да, вполне.

- Насколько я понял, вы над аранжировкой работали с Феликсом Бондаревым (Феликс Бондарев – молодой российский музыкант, сотрудничавший с группой «Мумий Тролль», «культовая фигура в инди-среде».) И тут у меня возник небольшой вопрос.

- Интересно, какой?

- Вот помнишь, мы делали предыдущее интервью по поводу твоего дня рождения, и мне тогда удалось послушать ваш вариант этой песни «Про дурачка» и… Ты знаешь – она ведь звучала немножко по-другому: была такая, ну, я бы сказал, более мрачная, более серьезная… Вы ее решили переделать?

- Ну, в общем, да. Потому-что слишком мрачная и слишком серьезная она была. (смеется)

- То есть, опасались, что она будет отпугивать потенциальных слушателей?

- Да нет, просто попробовали такой вариант – более «трип-хоповый», но как бы «жизни в ней не было»! А сейчас она, жизнь, в ней есть - несмотря на то, что песня... о смерти.

- А как ты это понимаешь? Что значит «жизнь в этой песне есть»?

- Ну… ее хочется слушать. Хочется слушать – и она как бы ведет за собой. Ну, в ней есть такое зерно знамени такого какого-то, некоего… Которое раскрывает ее теперь по-другому чуть-чуть. Тем более, я же убрал из нее один куплет со словами «моя мертвая мамка во сне ко мне пришла», что-то такое.

- Да, вот это интересный момент. А почему ты решил убрать этот…

- …в подробности я бы не вдавался – по личным соображениям.

- Понятно, ладно. А вот смотри: как я понял, ты считаешь эту песню очень своевременной и символичной.

- Да, вполне.

- Вот поподробнее расскажи, пожалуйста.

- Ну, ты включаешь «Вести ФМ», например, либо открываешь любую газету, начинаешь читать новости и сразу песня «Про дурачка» звучит саундтрэком.

- А, ну то есть, это как-то можно связать и с нынешней пенсионной реформой, и с…

- Со всеми «пирогами»! На самом деле, ничего не меняется, просто стало жестче, конечно, теперь, но песня, мне кажется, прямо актуальная сегодня.

- То есть, она попала в точку?

- Ну, в моем случае – да, и у меня звучит «Про дурачка» саундтрэком в голове.

- А, кстати, звучит у тебя какая версия - Летова или твоя?

- Уже моя!

Найк Борзов: Хоть и «Про дурачка», но ведь там есть жизнь! 00:00 00:00