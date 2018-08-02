Как «Сириус» меняет будущее

СЕГОДНЯ 17:22 2018-08-02T18:09:20+03:00

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Четырехзвездочная гостиница на берегу Черного моря. Шестиразовое питание. Корпус бывшего пресс-центра сочинской зимней олимпиады, тоже отданный детям, забит лабораториями, «умными» стендами и роботами… Помню, после первой поездки в образовательный центр «Сириус» года два назад я неделю доставал знакомых фразой: «А знаешь…»

Это место меня действительно удивило. Умники - математики и физики, танцоры, старательные музыканты и трудяги-спортсмены приезжают сюда заниматься с лучшими педагогами, тренерами – каждый по своим программам, а по вечерам перемешиваются и учатся уже друг у друга...

Необычная, потрясающая среда для развития детских талантов.

И, честно говоря, к подсчетам экспертов о том, что у нас в стране сегодня 50 тысяч детишек проявляют свои способности, побеждают в олимпиадах и конкурсах, а России для технологического рывка нужно 500 тысяч юных умников, я отнесся как красивому образу. 500 тысяч – это каждый двадцатый, если вести отсчет от средней школы. Как такое количество ребят отыскать, поднять, поддержать? Где столько продвинутых преподавателей найти? И деньги откуда?

Тогда мне казалось, что «Сириус» в конце концов свернет на тот же путь, по которому идут другие элитарные учреждения – специализированные учебно-научные центры, лицеи, гимназии – снимут сливки, отберут лучших. А потом будут гордиться – вот, мол, какие замечательные у нас дети. А как быть тем, кто хочет заниматься, но ему пока способностей не хватает преодолеть верхнюю планку?

Но «Сириус» по-прежнему гнет свою линию. Он работает не на себя, не поглощает всех, кто попадает в его орбиту, как черная дыра, а, напротив, старается «обогреть» окружающее пространство. Центр тоже отбирает лучших,, но не «перетягивает» их на себя. Принимает, учит, а потом помогает развиваться в родном городе или поселке. И за три года добился, по-моему, невероятных результатов.

— Елена Владимировна, когда мы с вами беседовали в прошлый раз, вы говорили, что только около 30 регионов страны развивают программы работы с одаренными детьми. А вот сейчас в «Сириусе» завершилась смена юных инженеров и ученых «Большие вызовы». И сюда съехались ребята из 56 регионов. В начальном отборе участвовала 41 тысяча школьников. Как вы стимулируете регионы?

Шмелева соглашается:

— Динамика на самом деле очень высокая. Все больше регионов выстраивают свои системы работы с одаренными детьми по модели, предложенной «Сириусом».

Руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. ФОТО "Сириус"

— По-моему, шел разговор о том, чтобы к 2022 году во всех регионах создать центры по типу «Сириуса»…

— Нам кажется, что удастся раньше. Думаю, к 2021-му году успеем. Интерес к конкурсу проектных работ, который предшествовал «Большим вызовам», это косвенно подтверждает.

Шмелева напоминает в чем суть модели «Сириуса». Идея – очно-заочные интенсивные занятия у ведущих педагогов страны, региона – для тех, кто занимается наукой, вдохновлен новыми технологиями. У лучших артистов и тренеров – для музыкантов и спортсменов. То есть ребята «прокачиваются» в течение смены – 24 дня – в Сочи, в главном «Сириусе». Но потом, что принципиально, педагоги их сопровождают по интернету. Каждого – индивидуально. Дают задачки, комментируют решения. Постепенно поднимают планку заданий.

Ребенок, попадая в творческую среду, – в сочинский «Сириус» и в открывающиеся сейчас подобные центры в регионах — не остается без поддержки, вернувшись домой.

- У нас пока так все устроено, что талантливыми ребятами, которые себя проявляют в средней школе, не слишком занимаются – мол, малы еще, — объясняет Шмелева. — Вот когда ребенок уже в старшей школе, можно с ним работать. А он в старшую школу не придет с тем интересом к естественнонаучным предметам, который нам нужен. Если мы хотим, чтобы у нас готовилось нужное для развития страны количество информатиков и математиков, их надо заинтересовывать даже не со средней, с младшей школы.

- На собеседовании с абитуриентами, поступающими на журналистику, мне попалась девочка из далекого поселка. У них и в столице региона пока нет «Сириуса». А между тем, она ездила к вам на смену…

— Ох, - вздыхает Шмелева. - Такая модель приживалась очень сложно. Люди привыкли, что должны быть какие-то мифические квоты у регионов, какие-то люди из региональных министерств будут каким-то образом отбирать детей. У нас же все организовано так — в «Сириусе» есть экспертный совет, который отбирает детей и зачисляет на образовательные программы, подбирает лучших педагогов. Главное – собрать группы, у которых один уровень знания предмета. И тогда удается за 120 часов – а именно столько занятий во время смены – пройти то, что в обычном классе проходят за год. В группе обычно от 12 до 16 человек. А всего в «Сириус» каждый месяц приезжает 700 человек.

В "Сириусе" отбором детей и назначением педагогов занимается специальный экспертный совет. ФОТО "Сириус"

- То есть в каком-нибудь условном Урюпинске мама может сказать своему шестикласснику: собери и отправь в «Сириус» свои сказки и стихи – и у тебя все шансы попасть на литературную смену?

- 100 процентов! Особенно, если есть публикации, победы в олимпиадах. Педагоги «Сириуса», которые, кстати, чтобы попасть сюда тоже проходят конкурс, умеют быстро учить базе. А сочетание нобелевских лауреатов, вузовских преподавателей и самых сильных школьных учителей, позволяет не «накачивать знаниями», а дает понимание – зачем эти знания нужны. А встречи во время каждой смены с руководителями, учеными, инженерами, предпринимателями для наших детей расширяют понимание их собственного будущего.

Сейчас мы открываем Центр генетики и Центр искусственного интеллекта. Это полноценные научные центры, куда будут приезжать ученые мирового уровня. Мы видим, что ребят очень волнует все, что связано с медициной, с экологией, анализом больших данных, с новыми материалами. В школьной программе дети решают вопросы, которые уже решены. А мы предлагаем подумать о том, что еще не решено, как можно сделать что-то новое.

Мы гордимся, что в «Сириусе» три четверти воспитанников – это дети не из Москвы и не из Петербурга, где 90 процентов ребят и так охвачено дополнительным образованием. Для ребят из регионов такие занятия не только очень мощная мотивация, уникальный шанс пообщаться с педагогами, с которыми они по-другому не смогли бы встретиться, но это еще возможность остаться с ним на связи в онлайне, приехать несколько раз.

— Несколько раз?!

— Из 24 тысяч воспитанников «Сириуса» — 20 процентов тех, кто были у нас два или три раза. В этом году Россия собрала много медалей на международных олимпиадах школьников. Ребята в течение года и на финальном этапе готовились в «Сириусе». Но «Сириус» работает не только с теми детьми, кто может добиться достижений самого высокого уровня. Он работает и с теми, кто без «Сириуса», скорее всего, в такую среду бы не попали.

В «Сириусе» три четверти воспитанников – это дети не из Москвы и не из Петербурга.Фото: Александр МИЛКУС

…Понять стратегию «Сириуса» легко на примере строящегося в Имеретинской долине лицея. 1100 мест. Заселяй лучших. Но про интернат Елена Владимировна говорит осторожно:

- Мы развиваем взаимодействие с ребятами в режиме онлайн, после очных смен. Оно позволяет удерживать интерес к углубленной специализации и при этом не отрывать от дома. Мы хотим, чтобы в следующем году на профильных очно-заочных программах «Сириуса» учились 30 тысяч детей, к 2024 году — те самые 500 тысяч. Не обязательно, чтобы развивать детей, селить их в интернате. Надо привлекать сильных экспертов на местах, развивать сильные школы, учить педагогов использовать разные форматы работы. Важно понимать, что «модель “Сириуса”» — это не просто проведение очных смен и последующее сопровождение выпускников. Это еще и очные кружки, поддержка молодых педагогов, проведение массовых просветительских мероприятий. Системная работа с одаренными детьми – это развитие среды, где каждый может попробовать себя найти.

…То есть задача – не обескровливать регионы, переманивая лучших школьников, а с помощью умных ребят развивать системы образования на местах. Шмелева рассказывает: уже сейчас ребенок, «прокачанный» в «Сириусе», вернувшись к себе, становится «точкой роста» и для соучеников и учителей.

За смену, в которую умещается 120 часов обучения, воспитанники "Сириуса" усваивают объем знаний, равный одному учебному году.Фото: Александр МИЛКУС

— Наши ребята открывают студии на базе своих школ. Мы назвали этот проект «Уроки настоящего». Они собирают одноклассников, ребят помладше и раз в месяц слушают лекцию технологического предпринимателя, инженера, руководителя, ученого. Он рассказывает им о той задаче, которую сам решает. Они получают задания, связанные с его работой. Включаются в реальный проект! И что еще важно – ребята, которые у себя организуют «Уроки настоящего», нам говорят – мы тоже хотим быть таким педагогами!

Про деньги

— Елена Владимировна, на любой проект нужны деньги. Нужно что-то для лаборатории купить. Да и для региональных «Сириусов». Я дружу с руководителем недавно созданного регионального центра. Она обои для ремонта покупала за свой счет!

- Для региональных «Сириусов» важно сотрудничество с базовым вузом региона. Во-первых, у него есть нужная научно-исследовательская инфраструктура – лаборатории, стенды. И, во-вторых, тут обязательно аккумулируются реальные задачи. Легче заинтересовать ребят задачей, которую ты «видишь из окна», когда она рядом, она касается тебя, твоих друзей, твоих родителей.

"Модель “Сириуса” — это не просто проведение очных смен и последующее сопровождение выпускников, с талантливыми ребятами идёт системная работа. ФОТО "Сириус"

Учебные вузы, институты РАН, а где-то опытные хозяйства должны открыть двери для ребят. Тут очень важна роль губернатора региона! Он должен гарантировать выделение или перераспределение ресурсов. Не просто отобрать у кого-то, а другому дать. Должна быть логика вложения средств – чтобы были поддержаны все уровни образования.

Второй вопрос – люди. Важно, чтобы со школьниками занимались и студенты, молодые ученые, сотрудники компаний-партнеров – тогда ребята видят перспективу: через несколько лет я тоже могу таким стать.

У нас здоровое, ответственное поколение, которое готово тратить часть своего свободного времени в пользу тех, кто идет за ним. Педагогика, участие в жизнь общества, помощь товарищам становятся самой лучшей визитной карточкой будущего руководителя, лидера.

И третье. Должна быть последовательная система перехода молодого заинтересованного человека между уровнями образования. Чтобы он не терял интерес. Мы должны для него постоянно усложнять задачи, помогать ему расти.

Про индивидуальные траектории

— Вы говорите, что способным ребятам нужно формировать индивидуальную образовательную программу при поддержке «Сириусов», спецшкол и учителей. С другой стороны, у нас в этом году планируют утвердить конкретное содержание федеральных государственных образовательных стандартов. В них будет расписано, в каком классе и что дети должны изучать. Я уже представляю талантливого ребенка 6 класса, который уже влегкую программирует, которого по программе заставляют учить устройство компьютера…

— Система будет успешной в целом, если она будет гибкой. Нам надо стремиться к большему разнообразию, пониманию индивидуальных различий. Очевидно, что стандарты школе нужны. А их конкретное наполнение и развитие – вопрос сильного и заинтересованного экспертного сообщества.

Очень хорошо, что дискуссия о том, каким быть стандартам, сейчас ведется с таким накалом. Это говорит о том, что эксперты в результате большой работы должны прийти к правильному решению. С одной стороны, мы должны создать возможности для ранней специализации детей – а она в силу развития технологий и нового знания реально наступает раньше. Но и не надо делать так, чтобы они были исключен из социума. Если мы будем видеть, что наиболее сильные дети все больше уходят в экстернат, в узкоспециализированные центры, на домашнее обучение — наверное, это будет не очень хорошо.

КСТАТИ

В честь большой звезды

— Елена Владимировна, в «Орленке» — орлята. В «Артеке» — артековцы. А у вас кто?

— Слышала много вариаций, но в основном ребята называют себя выпускниками «Сириуса». Братством!

«Сириус» — во многом воспитательный проект. У нас есть свой кодекс, клятва, девиз. И это «не спущено сверху» взрослыми, а придумано выпускниками.

Уже появились традиции. 1 сентября мы будем чествовать выдающихся выпускников. Мы приглашаем ребят, которые победили на международных олимпиадах и уже стали студентами. Хотим, чтобы они поработали в наших новых научных лабораториях с большими учеными и что-то сказали тем, кто приехал в «Сириус» после них