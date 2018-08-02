Максим Галкин про продажу картины Леонардо да Вични на Авито: "Это новый способ прославиться!"

СЕГОДНЯ 18:22 2018-08-02T19:12:33+03:00

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- Что можно точно сказать - это новый способ прославиться! - считает Максим Галкин. - Предлагаю альтернативы: выставить подлинник Репина на Тишинке или ноты Моцарта с его автографом на ITunes. А если серьёзно, то в мире всего несколько экспертов, которые могут атрибутировать авторство Леонардо и в таком случае место, где картина может быть продана с максимальной для владельца выгодой - это аукционные дома с непререкаемым мировым авторитетом. Что касается самой картины, то это вполне может быть "леонардеска", то есть картина, созданная одним из ломбардских художников времён Леонардо или чуть позже под влиянием Мастера, в том числе одним из его учеников. В этом случае цена может быть от двух миллионов рублей и выше, но до миллиарда не дойдёт. Впрочем многие "леонардески" до 20 века считались кисти Да Винчи. Такие есть и в нашем родном Эрмитаже. В этом смысле бесполезно приводить мнение экспертов 19 века.

Обладатель своего сокровища может попытать удачу и доказать миру, что у него подлинник Леонардо, но на Авито, вряд ли, получится. Также это с большой вероятностью может быть и подделка. Во всяком случае по фото определить невозможно, а представленные бумаги - это набор, не имеющий отношение к экспертизе. Как будто принтер чего-то случайно плюнул. В любом случае рад за человека и всё Мамоново.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Мамоново продают картину Леонардо да Винчи «Молодая девушка в мехах» за 72 миллиона евро

По словам автора объявления, подлинность картины подтверждена двумя экспертизами (подробнее)