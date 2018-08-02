2018-08-02T19:12:33+03:00
Звезды

Максим Галкин про продажу картины Леонардо да Вични на Авито: "Это новый способ прославиться!"

Обнаружив мировую сенсацию - полотно великого итальянца "Молодая девушка в мехах" на сайте частных объявлений, которое продает житель поселка Мамоново, Калининградской области, мы решили узнать мнение телеведущего, который не только обладает коллекцией жи
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
Поделиться:
Комментарии: comments1
Максим ГалкинМаксим Галкин
Изменить размер текста:

- Что можно точно сказать - это новый способ прославиться! - считает Максим Галкин. - Предлагаю альтернативы: выставить подлинник Репина на Тишинке или ноты Моцарта с его автографом на ITunes. А если серьёзно, то в мире всего несколько экспертов, которые могут атрибутировать авторство Леонардо и в таком случае место, где картина может быть продана с максимальной для владельца выгодой - это аукционные дома с непререкаемым мировым авторитетом. Что касается самой картины, то это вполне может быть "леонардеска", то есть картина, созданная одним из ломбардских художников времён Леонардо или чуть позже под влиянием Мастера, в том числе одним из его учеников. В этом случае цена может быть от двух миллионов рублей и выше, но до миллиарда не дойдёт. Впрочем многие "леонардески" до 20 века считались кисти Да Винчи. Такие есть и в нашем родном Эрмитаже. В этом смысле бесполезно приводить мнение экспертов 19 века.

Обладатель своего сокровища может попытать удачу и доказать миру, что у него подлинник Леонардо, но на Авито, вряд ли, получится. Также это с большой вероятностью может быть и подделка. Во всяком случае по фото определить невозможно, а представленные бумаги - это набор, не имеющий отношение к экспертизе. Как будто принтер чего-то случайно плюнул. В любом случае рад за человека и всё Мамоново.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Мамоново продают картину Леонардо да Винчи «Молодая девушка в мехах» за 72 миллиона евро

По словам автора объявления, подлинность картины подтверждена двумя экспертизами (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Мария РЕМИЗОВА

 
Читайте также
Новости 24
В Совфеде отреагировали на проект США об ужесточении санкций против РФ
На Украине подорвали микроавтобус с депутатом Каменского горсовета
Прощание с Юрием Мартыновым состоится 4 августа
Генпрокурор Луценко предложил упразднить звание Героя Украины
В Конгресс США внесен законопроект по ужесточению антироссийских санкций
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Причина смерти Юрия Мартынова: актера подвело сердце
В Индии введут смертную казнь за пиратство на море
Индия провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты-перехватчика
Охранник отеля в Болгарии ударил 10-летнего ребенка из России
МВД предложило ужесточить экзамен на получение водительских прав
Росавиация опровергла опасное сближение самолетов в небе над Турцией
Следственная служба Армении разрешила генсеку ОДКБ покинуть страну
Пользователи Кино Mail.Ru выбрали лучшие фильмы и сериалы первого полугодия
Меланью Трамп высмеяли в соцсетях за фото в саду Белого дома
В Киеве открыли памятник былинному герою Илье Муромцу
Лавров: Россия и АСЕАН планируют сотрудничать в сфере кибербезопасности
Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Кудрявцева под стражей