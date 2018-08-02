«На меня началась атака!»: Хакеры взломали сайт Волочковой

СЕГОДНЯ 22:12 2018-08-02T22:17:40+03:00

По словам балерины, хулиганы попытались добраться и до ее соцсетей

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Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала. По словам артистки, вчера неизвестные взломали ее сайт.

- На меня снова началась атака! - поделилась с «КП» Анастасия Волочкова. - Вчера хакеры заблокировали мой сайт. Хулиганы добрались и до моей почты, которая была указана на сайте. Потом весь день велась атака на мою страничку в Инстаграме. Они тоже пытались ее взломать.

Как предполагает балерина, злоумышленники хотели получить доступ к ее документации и личным фотографиям.

Вполне возможно, что этот хакерский налёт связан с уголовным делом, которое сейчас рассматривается в одном из столичных судов. Напомним: балерина выдвинула обвинения против своего бывшего помощника и водителя Александра Скиртача, который, по словам артистки, «увёл» у неё миллионы. Плюс ко всему в правоохранительные органы обратились и другие «жертвы» Скиртача, не связанные с миром шоу-бизнеса.