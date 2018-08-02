2018-08-02T22:17:40+03:00
Звезды

«На меня началась атака!»: Хакеры взломали сайт Волочковой

По словам балерины, хулиганы попытались добраться и до ее соцсетей
Поделиться:
Анастасия Волочкова. Фото: архив балериныАнастасия Волочкова. Фото: архив балерины
Изменить размер текста:

Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала. По словам артистки, вчера неизвестные взломали ее сайт.

- На меня снова началась атака! - поделилась с «КП» Анастасия Волочкова. - Вчера хакеры заблокировали мой сайт. Хулиганы добрались и до моей почты, которая была указана на сайте. Потом весь день велась атака на мою страничку в Инстаграме. Они тоже пытались ее взломать.

Как предполагает балерина, злоумышленники хотели получить доступ к ее документации и личным фотографиям.

Вполне возможно, что этот хакерский налёт связан с уголовным делом, которое сейчас рассматривается в одном из столичных судов. Напомним: балерина выдвинула обвинения против своего бывшего помощника и водителя Александра Скиртача, который, по словам артистки, «увёл» у неё миллионы. Плюс ко всему в правоохранительные органы обратились и другие «жертвы» Скиртача, не связанные с миром шоу-бизнеса.

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Волочкова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В ОБСЕ сообщили о более 160 жертвах конфликта в Донбассе с начала года
У здания Конгресса США обнаружен автомобиль с оружием и боеприпасами
Суд арестовал трех сестер, зарезавших собственного отца
Папа Франциск утвердил положение о недопустимости смертной казни
Глава нацразведки США обвинил РФ в попытках повлиять на выборы в Конгресс
Nord Stream 2 разработала маршрут прокладки газопровода в обход Дании
Рыночная стоимость корпорации Apple превысила $1 трлн‍
Ким Чен Ын написал Трампу еще одно письмо
Дело полковника Захарченко будет рассмотрено по существу 14 августа
Суд Венеции освободил экс-сенатора Кривицкого из-под стражи
На юго-западе Сирии ликвидирован последний оплот ИГ*
В Совфеде отреагировали на проект США об ужесточении санкций против РФ
На Украине подорвали микроавтобус с депутатом Каменского горсовета
Прощание с Юрием Мартыновым состоится 4 августа
Генпрокурор Луценко предложил упразднить звание Героя Украины
В Конгресс США внесен законопроект по ужесточению антироссийских санкций
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Причина смерти Юрия Мартынова: актера подвело сердце
В Индии введут смертную казнь за пиратство на море
Индия провела успешные испытания сверхзвуковой ракеты-перехватчика
Охранник отеля в Болгарии ударил 10-летнего ребенка из России
МВД предложило ужесточить экзамен на получение водительских прав
Росавиация опровергла опасное сближение самолетов в небе над Турцией
Следственная служба Армении разрешила генсеку ОДКБ покинуть страну
Пользователи Кино Mail.Ru выбрали лучшие фильмы и сериалы первого полугодия
Меланью Трамп высмеяли в соцсетях за фото в саду Белого дома
В Киеве открыли памятник былинному герою Илье Муромцу
Лавров: Россия и АСЕАН планируют сотрудничать в сфере кибербезопасности
Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Кудрявцева под стражей