Почему США до сих пор не вернули Аляску России

3 Авг. 13:05 2018-08-03T20:52:04+03:00

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Делягин:

- Здравствуйте, дорогие друзья. Я не могу не высказаться по поводу кусочка про ленд-лиз, который мы слышали. Задумывались ли вы, почему американцы так поздно после войны, уже в конце 60-х, предъявили требования по ленд-лизу? По двум причинам. Во-первых, сразу после войны, когда они про ленд-лиз заикнулись, Сталин сказал, что за ленд-лиз полностью заплачено кровью советских солдат. И поскольку это был Сталин и это был тогдашний Советский Союз, США умылись и больше не вспоминали очень долго, пока Советский Союз не начал слабеть. А вторая причина заключалась в том, что мы Аляску США не продали, как обычно считается, мы передали ее в аренду на 99 лет, то есть до 1966 года. Не выплатив деньги по ленд-лизу, мы тем самым как бы формально, юридически окончательно отказались от потенциальных претензий на Аляску. Естественно, никто их не выражал в явной форме, советская Россия отказалась от всех договоров, от всех обязательств царской России, она не была ее правопреемницей. Но теоретически такая возможность где-то в подсознании витала. Поэтому пока была такая потенциальная возможность предъявления претензий, США про это не вспоминали. Ну а потом они предъявили заведомо не имеющие никакого отношения к реальности претензии, заведомо не имеющие право на существование, и в 2006 году Российская Федерация эти претензии, совершенно безумные и бессмысленные, удовлетворила.

И здесь сумма не имела значения, имел место сам факт, что можно предъявлять нам безумные требования, и мы эти требования удовлетворим. А потом мы удивляемся, откуда идет нынешняя война русофобии.

Мне прислали ссылку на издание «Мир новостей», которое описало потрясающую историю. Мы все привыкли ругать чиновников. Знаете, это неправильно. Вот премьер у нас не такой, председатель Банка России такой, что даже ленинская кухарка лучше управится, президент многим не нравится, у него рейтинг упал до уровня чуть ли не Михаила Сергеевича Горбачева. В общем, не нравятся нам чиновники, плохие они у нас. Знаете, это не так. У нас есть и хорошие чиновники, которые и правда пытаются помогать людям. И вот один из них, Александр Москалев, глава администрации Балашовского района Саратовской области. Это бедный район, но Балашово – город довольно значимый. И вот он сам описывает в интервью, что проблем в малых городах много, одна из них – нехватка персонала в бюджетных учреждениях. Ситуация катастрофическая. Я свидетельствую, в Красноярском крае средняя укомплектованность врачами чуть больше половины, включая сам город Красноярск. Я общался с врачом на окраине Красноярска. И вот на окраине мегаполиса главный врач гордится, что у него укомплектованность врачами – почти 80%. Понятно, что в отдаленных районах укомплектованность и 30% будет. То есть лечить людей некому, в переводе на русский язык.

В 13-м году штат в медучреждениях в Балашовском районе был укомплектован наполовину. Особенно остро требовались онкологи, акушеры, педиатры и т.д. Главврачи районных больниц буквально плакали, но зарплаты маленькие, ими не привлечешь, и жилья нет. И человек нашел способ дать жилье. В городе и районе имелось несколько пустующих помещений – станция юных техников, где когда-то располагались кружки и занимались дети, закрывшаяся задолго до 13-го года, когда назначили этого человека, а помещение осталось. С выбитыми стеклами, отвалившейся штукатуркой. Или, к примеру, телефонный переговорный пункт, тоже бывший, без газа, без света, без санузла, просто руина и сверху крышей накрыта. Это при советской власти нужна была станция юных техников, нужно было детей учить технике, нужно было детей воспитывать, следить за ними, чтобы не хулиганили. Но это было нужно только советской власти. Когда советская власть ушла, стало ясно, что держать это все нерентабельно, потому что деньги нужно украсть, вывезти за границу и купить там дворцы и яхты. Ну, с советской власти все эти руины остались, 20 лет они стояли разрушенные. И глава администрации района придумал, что эти брошенные помещения, за которые местная власть еще и должна платить – отчисления на капитальный ремонт, коммунальные платежи, за горячую и холодную воду (пусть даже их там нет) платить формально надо, и ничего с этим не сделаешь. А бюджет районный дырявый, понятно, там ни копейки нет. И он придумал гениальный способ. Он придумал отдать врачам и медработникам, которые мыкаются, снимают жилье, отдавая треть своих доходов, а то и больше, эти помещения. Возьмите эти руины, сделайте ремонт своими силами. Как вспоминают люди, они целовать готовы были эти стены.

При этом он проконсультировался с юристами, которые были в администрации, нашел способ, как это оформить правильно, и т.д. 9 человек он так устроил. То есть 9 человек, которые снимали квартиры, платили за это по трети своего семейного дохода, не были уверены, что завтра их арендодатель не выкинет на улицу, если что-то не понравится. И вот эти 9 специалистов (педиатр, онколог, акушер, терапевт, еще кто-то) получили эти квадратные метры.

Я понимаю, что люди опытные уже напряглись и думают: а что же было этому главе районной администрации Александру Москалеву за то, что он, с одной стороны, улучшил состояние районного бюджета (потому что коммунальные платежи теперь за это платят люди), а с другой стороны, дал жилье бездомным врачам? Я сразу вас успокою, все почти обошлось, особо катастрофичного ничего не случилось. Человек получил всего-навсего 2,5 года не лагеря, а колонии-поселения, с правом условно-досрочного освобождения, если он будет себя вести на этом поселении хорошо.

То есть наказание за то, что чиновник позаботился о людях, было достаточно мягкое. Судили его по 286-й статье – «превышение должностных полномочий». Долго искали взятки. Не нашли. Выяснилось, что сам он живет крайне бедно, бессребреник. Но судья предъявил претензии, что он должен был продать нежилые помещения, на вырученные деньги купить квартиры для врачей. Но понятно, что эти руины продать было нельзя ни за какие деньги. Так что по факту его осудили за то, что он позаботился о людях.

Александр Москалев действительно бессребреник, живет в обычной «трешке», старый дом 67-го года постройки. 25-летний сын живет отдельно, причем снимает 1-комнатную квартиру. Есть машина 8-го года выпуска. Заграничных счетов и денег в оффшорах ни у него, ни у жены нет, люди скромные. В 93-м году человек окончил Балашовский пединститут, получил специальность учителя, работал в колледже, лицее преподавателем, дорос до директора. Стал почетным работником системы начального профессионального образования, портрет висел на доске почета района. Жена и сейчас преподает в колледже. Понятно, что самый уважаемый человек, учитель, все по-честному. На вопрос, зачем этот человек пошел в депутаты районного собрания, а затем руководить администрацией района пять лет назад, - понятно, что он не воровать туда пошел, и это вызывает в нашей стране естественный вопрос: а зачем ты туда пошел, если не воровать? Человек честно отвечает: пользу хотел приносить. За попытку приносить пользу, за то, что он нашел жилье для 9 людей и снизил, как я понимаю, за счет этого дефицитность районного бюджета, он получил 2,5 года колонии-поселения. Не условно. У нас за взятку сплошь и рядом получают условно, а вот за попытку помочь людям никаких условных приговоров вам не будет. Правда, не полноценный лагерь, а колония-поселение.

Причем очень забавно, что судья прекрасно понимает, что это хороший, правильный человек. Потому что у нас обычно после наказания за должностные злоупотребления на какой-то срок запрещают занимать руководящие должности (это стандартная практика). Но в данном случае суд ему после отбытия 2,5 лет в колонии-поселении не запретил ему занимать руководящие должности. То есть судья прекрасно понимал, что к чему, что человек-то хороший, и что судье самому, наверное, было бы неплохо жить в районе, которым такой человек руководит. Но он сам говорит, что больше никакие должности в этом государстве он занимать не хочет. Цитирую. «Буду держаться подальше от всей этой кухни – наелся будь здоров».

Человек понял все очень правильно. Воровать он не хочет, не умеет, ему это неинтересно, он для этого не приспособлен. Он хотел приносить людям пользу, но за это он получил срок, уголовный приговор и 2,5 года лишения свободы.

И вот теперь главный вопрос, который стоит. А отнимут ли жилье у людей, которым он это жилье предоставил? Потому что с точки зрения формальной буквы закона, если чиновник позаботился о людях и за эту заботу получил 2,5 года, соответственно, людей тоже нужно выгонять из жилья. Пусть эти руины остаются руинами, главное, чтобы в них не жили люди, главное, чтобы людям не было нормально в нашей стране. Причем принципиально важно, что адвокат, который защищал Александра Москалева в суде, Денис Калашников, адвокат по уголовным делам правового центра «Человек и закон», очень четко фиксирует, что не просто истории 9 счастливых семей превратились в 9 эпизодов по уголовному делу. Он подчеркивает, что экспертиза, проведенная следствием, проходила некорректно, специалисты даже не выезжали на место. То есть всем было безразлично, что там на самом деле происходит, главное – засудить, чтобы другим главам районов, другим чиновникам было неповадно заботиться о людях, это преступление. Чтобы в Саратовской области (и не только в Саратовской области – в России) все поняли, что если чиновники заботятся о людях, это уголовное преступление, за это – сидеть. Я допускаю, что какую-то формальную букву закона человек действительно нарушил, но он не совершал преступления, это очевидно. Иначе он пошел бы по другой статье. И в реальности этот суд показал, что состав преступления – это стремление заботиться о людях, которыми вы руководите.

Наивный чиновник попытался приносить пользу людям. Не устраивать пенсионную реформу, не захватывать чужой бизнес, не сажать людей по выдуманным обвинениям, не пилить бюджет, а приносить пользу. Он сумел на пустом месте найти жилье 9 семьям врачей. О взятках у него даже мыслей не было. Похоже, что он должен понять (и остальные на его примере тоже), что чиновник в России не имеет права приносить пользу людям. Вероятно, чиновник должен делать совершенно иное. А забота о людях – это минное поле. Если шаг влево, шаг вправо – преступник, и никакого условного срока не будет. Это не какая-нибудь взятка, за которую благодаря Медведеву можно откупиться из тех взяток, которые не были выявлены. Заботы о людях российская бюрократия не прощает. И это, судя по всему, усвоили во многих других местах.

У нас звонок. Игорь, слушаем вас.

Игорь:

- Почему в народе 282-я статья называется русской? Второй вопрос. Почему в России только русская нация не имеет своего главу и правительство?

Делягин:

- На самом деле у нас в стране живет много народов, которые не имеют формально государственных образований. Можете сравнить список национальных республик и национальных автономных областей, национальных автономных районов и посмотреть количество народов, которые у нас выявляются по переписи. Вообще-то говоря, главой русских должен быть президент РФ. Если кому-то кажется, что это не так, это другая тема.

282-я статья, насколько я понимаю, в народе называется русской, потому что за нее судят в основном русских. Мы прекрасно видим огромное количество рукопожатных людей, которые высказывают в отношении русских ксенофобские, человеконенавистнические заявления, абсолютно клеветнические, которые оскорбляют русских, как только они могут, изгаляются, как только они могут. В интернете все это есть в очень больших количествах. Но одной десятой того, что говорит так называемая российская интеллигенция (и не российская, других народов тоже) в отношении русских, достаточно для того, чтобы любой русский пошел на 4 года. Но для этих людей это можно. Вот сейчас в Перми судят Романа Авенировича Юшкова, бывшего доцента университета, кандидата наук, который всего лишь поинтересовался: неплохо было бы посчитать, сколько погибло в войну не только советских граждан, но и сколько погибло евреев. Потому что известная цифра 6 миллионов – это на Нюрнбергском трибунале, по-моему, Гесс сказал со ссылкой на Эйхмана, что от Эйхмана когда-то это слышал, никаких документов на этот счет нет. И неплохо было бы посчитать и узнать, может быть, их больше погибло. За это человека судят по той самой 282-й статье с формулировкой «отрицание факта холокоста» (хотя он этого не отрицал) и «отрицание решений Нюрнбергского трибунала» (хотя он их не отрицал, речь идет исключительно об уточнении, восстановлении истории).

А причина этого, насколько можно судить, в том, что люди в Перми попытались сделать русский культурный центр. Им власти очень четко объяснили, что любой народ в России может иметь свой культурный центр, кроме русских. Там хабадники… Хабад – это такая крайне фундаменталистская секта иудейская, в Лондоне даже запрещают женщинам водить автомобиль. Они подали на Россию в суд, пытались нас поставить на счетчик. То есть это антироссийская секта, очень жесткая. И эта самая секта получила в подарок огромный кусок земли в центре города, на 50 млн. рублей. И когда местные жители возмутились против этого, местных жителей стали давить довольно серьезно. Судя по всему, Романа Юшкова судят на самом деле за то, что он посмел возмутиться против разбазаривания имущества государственного. Вот это преступление на самом деле. Является наше государство русофобским или нет, это большой вопрос, если посмотреть на социально-экономическую политику, то возникают большие вопросы по этому поводу. Так что удивляться здесь не надо. Правда, по 282-й статье иногда судят и представителей других народов, могу сказать, что в основном за дело.

Вот здесь слушатели уточняют, что Романа Авенировича судят не за статью – за перепост статьи. Причем автора статьи не судят. По доносу стукача с гражданством Израиля. Человек даже специально сюда приезжал из Израиля. При этом человек требовал, чтобы его фамилия, имя, отчество были скрыты, чтобы он был анонимным доносчиком. Следственный комитет в итоге не позволил ему это сделать, но, тем не менее, к вопросу о том, что такое 282-я статья, как и против кого она применяется.

Еще недавний случай. Недовольная очередными высказываниями какого-то журналиста «КП», армянская молодежь устроила беспорядке перед входом в здание редакции. Представьте себе, что было бы, если бы русская молодежь устроила беспорядки перед какой-то редакцией, что бы с этой молодежью было, куда бы ее закатали. А здесь все в порядке, все можно, имеете право. Я думаю, что если бы Мара Багдасарян была Марусей Ивановой, давно бы она была в местах не столь отдаленных. (Это моя гипотеза.)

Нам дозвонился Сергей.

Сергей:

- Михаил Геннадьевич, скажите, почему средства массовой информации совсем не освещают массовые протесты против повышения пенсионного возраста? Они что, боятся так переворота?

Делягин:

- Нет, я думаю, они боятся не переворота, потому что пенсионная реформа как раз перевороту и способствует. Они боятся выражения народом своего мнения.

К вопросу о чиновниках. Вот мне прислали, я надеюсь, что это неправда. Потому что эта информация, в отличие от дела Романа Авенировича Юшкова, не проверенная.

В городе Симферополе, в поликлинике № 3 (ул. Гоголя, 4) терапевт, хирург, другие врачи, администрация поликлиники отказывают старику с одной ногой Владу Тулякову в оформлении посыльного листа на группу инвалидности уже почти год. Человека лишают пенсии по инвалидности и социального работника, который ему положен, потому что он один в коляске не может себя обслужить. Год назад Владу Тулякову ампутировали одну ногу. Лежал в больнице, все выписки, анализы есть. Все документы отданы в поликлинику врачам. Однако в поликлинике отказываются оформить посыльный лист и направить Владислава Тулякова на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности. В результате у него нет социального работника, он не может себя обслуживать. А врачи прямо в лицо заявляют, что «не будут из-за него бегать и оформлять». Сейчас у Владислава Тулякова плохо с другой ногой, вот-вот будет вторая ампутация. Старик доведен до крайнего отчаяния. Неужели такое может происходить в России, в Крыму? Старик умирает, брошенный всему. Жена Владислава умерла год назад.

Вот такая ситуация. Человека реально бросили, и врачи принципиально отказываются оказывать даже не врачебную помощь, врачи принципиально отказываются выполнить свои обязанности и направить документы для установления инвалидности. Я надеюсь, что это какая-то ошибка, какая-то неправда. Здесь есть адрес Владислава Тулякова и есть адрес поликлиники № 3 – ул. Гоголя, д. 4, Симферополь. Я надеюсь, что люди из этой поликлиники что-нибудь скажут в свою защиту. Я надеюсь, что есть какое-то недопонимание, что что-то здесь не совсем так, потому что, по сути дела, это медленное убийство человека. Если это не преступление, то что это? Чиновник, глава районной администрации дал жилье 9 семьям – это преступление, это 2,5 года лишения свободы. А врачи, которые не дают инвалидность человеку без ноги и лишают его возможности вообще существования, это нормально, все в порядке, это у нас реформа здравоохранения так протекает.

Вот еще одно письмо. Просят у меня совета, а я не знаю, что посоветовать.

Человек пишет: «Прошу прощения за беспокойство. Хочу попросить у вас совета как у специалиста. Год назад у меня через мобильное приложение ВТБ-24 были украдены деньги в сумме 44700 рублей. Сумма, на первый взгляд, небольшая, но для меня очень существенная, так как я ипотечник, и сумма составляла месячный доход. Мною было написано несколько обращений, в том числе на имя Задорнова (главы ВТБ-24). Ни одно из них не дало положительного результата, деньги не вернули. После чего было написано заявление в территориальный отдел отделения внутренних дел, подразделение К (это борьба с компьютерными преступлениями). Возбудили уголовное дело, после чего отправили его в архив. Дайте совет, как вернуть свои кровные».

Уважаемый коллега, я правда не знаю, как вернуть вам свои кровные. Можно, конечно, обратиться в управление собственной безопасности МВД по факту отправки уголовного дела в архив. Можно требовать от ВТБ-24 ваших прав, потому что, насколько я понимаю, случай компьютерного преступления, вам потери обязаны вернуть, есть там что-то в законах. Но у нас есть банки, как я понимаю, которые могут закон не выполнять (это моя гипотеза). А ссориться с МВД себе дороже, даже в Москве.

Вот два направления деятельности у вас есть, попробуйте. Но пробуйте, что называется, аккуратно, чтобы на вас потом не стали вешать какое-нибудь уголовное дело рассерженные сотрудники внутренних дел, которых не случайно называют теперь полицейскими, а не милиционерами.

Про тот же самый банк ВТБ. У меня есть знакомый политолог Геворг Мирзаян. Если смотрите ток-шоу на Первом канале и на НТВ, вы его хорошо знаете. У него случилась история, одна из многих историй, которые сейчас происходят с людьми. Специалисты называют цифру – 600 тысяч счетов были заблокированы. Через некоторое время их разблокируют. Человеку нужно было срочно перечислить деньги. Ему заблокировали и сказали: мы не знаем, что вы хотите сделать с этими деньгами, ваши утверждения нас не удовлетворяют, мы сами будем разбираться. Человек написал об этом в Фейсбуке, попросил всех максимально об этом оповестить. Это банк ВТБ.

Хочу сказать, что со Сбербанком тоже есть подобные истории, но они менее страшные, менее нелепые, чем с банком ВТБ. Поэтому если выбирать из этих двух банков, то я очень четко выбираю Сбербанк, хотя крайне не люблю господина Грефа и с крайне большой симпатией отношусь к господину Костину. Но при этом сервис банков различается драматически, я бы сказал. Поэтому, может быть, не ставьте себя в потенциально криминогенную ситуацию или в потенциально критическую ситуацию, обслуживайтесь в тех банках, которые имеют более хорошую репутацию.

У нас звонок.

Николай:

- Михаил Геннадьевич, недавно наш президент заявил, что в ближайшее время у нас будет катастрофа с выплатой пенсий…

Делягин:

- Что-то я не слышал таких заявлений от президента.

Николай:

- Сейчас два работающих на одного пенсионера у нас. В ближайшее время сократится количество работающих. Где наши работающие? Видя каждое утро потоки, стекающиеся в Москву со всех направлений, стоящие в пробках по три часа…

Делягин:

- Я понял. Во-первых, если вы уничтожаете промышленность, уничтожаете реальный сектор, делаете это последовательно и изобретательно силами правительства и Банка России, потому что искусственная политика создания денежного голода направлена ровно на это – чтобы реальный сектор не мог существовать… Более того, резервирование по рискам в Банке России устроено так, что если какой-то банк захочет кредитовать реальный сектор, он все равно, скорее всего, не сможет это сделать, даже без учета того, что процентная ставка выше рентабельности большинства отраслей. Естественно, люди теряют работу, люди уходят в тень. У нас 30 миллионов работают в тени.

Но разговоры о том, что у нас на двух работающих приходится один пенсионер, это бред. У нас работающие кормят не только пенсионеров. У нас работающие кормят еще детей, еще болеющих, еще чиновников, еще офицеров спецслужб. И проблема не в том, сколько человек кормит один работающий. Проблема в производительных силах. Чем выше у вас производительные силы, тем больше людей может прокормить один работник. В Германии в конце XIX века 15 человек с трудом кормили одного пенсионера. Сейчас ситуация совершенно другая, потому что другие производительные силы. Президент объявил цифровизацию? Замечательно. На цифровых предприятиях будет еще меньше работающих, потому что еще больше будут производительные силы. Что, вообще пенсии тогда отменять? Это какой-то бред, это какой-то либеральный вывих сознания, это извращение, это игнорирование реальности, когда благодаря сегодняшним производительным силам один работник может не только одного пенсионера кормить, а еще и трех генералов. Так что это всё сказки, не обращайте на них внимания. И не приписывайте президенту то, чего он не говорил про катастрофы.

Да, дорогие друзья, вы тут понаписали, аж глаза разбегаются. Значит, первое. Уважаемый Богдан Семенович, пришел только постскриптум от вашего замечательного письма… продублируйте, пожалуйста.

Саратовская область, город Энгельс – там наша дальняя авиация базируется стратегическая – убрали Михаила Лысенко, по-видимому, главу города, который много для города сделал. Почему-то оба примера из Саратовской области, но, с одной стороны, это может означать, что именно там давят чиновников, которые заботятся о людях, а, с другой стороны, это может означать, что там последнее место, где такие чиновники еще сохранились. Так что я не стал бы делать выводов по двум фактам.

Так. «За лайки, как за колоски сажают, на потеху коррупционерам». Ну, все-таки должен обратить ваше внимание, что, если вы почитаете текст указа за колоски, то за колоски сажали в том случае, если люди воровали зерно с поля до уборки урожая. Если брали после уборки, то по закону сажать было не за что. Другое дело, что силовые структуры, по-видимому, и тогда все же нарушали закон… «Тюрьмы и так переполнены – не говорите вслух». Ну, есть хорошая сибирская поговорка – людей бояться, в лес не ходить. Правда, леса в Сибири скоро, судя по всему, не останется… Темпы китайской вырубки впечатляют, с другой стороны, впечатляют пожары, потому что в этом году в силу Лесной кодекс 2005 года по сути дела ликвидировал лесоохрану, только на Камчатке и в некоторых других местах сохранили, и пожары такие, что намного хуже и намного больше сгорело уже, чем в 2010 году. А насчет тюрем – извините, численность людей, лишенных свободы, не только в местах лишения свободы, но и в СИЗО, у нас снизилось в полтора раза за последние годы, и при всем плохом состоянии всех правоохранительных систем это очень большое свидетельство гуманизации не только системы наказаний, но и государства, и общества. И мы не видим всплеска преступности подобного той, которая была после бериевской аминистии. То есть, в полтора раза снизили число людей, лишенных свободы, а роста преступности нет. И это пример очень позитивный, какие бы ужасы мы не знали про эту систему.

Вячеслав:

- Добрый день. Вот за месяц с небольшим до выборов мэра Москвы вдруг такая льгота для пенсионеров. И сразу несколько миллионов голосов в пользу…

Делягин:

- Понял. Льготный проезд на электричках – да, действительно, 1 миллион 600 тысяч москвичей не только для пенсионеров, для одного из родителей многодетных семей – то есть, три ребенка и больше по современным критериям, для родителей ребенка-инвалида – да, безусловно, это сделано под выборы, чтобы обеспечить поддержку, поэтому я всегда говорю – ребята, выборы нужно проводить раз в полгода. Чтобы имело смысл для чиновников хоть что-то делать. Да, вот Константин пишет: «Леса и на Урале скоро не останется. Бригады с юга его активно вырубают и увозят». Вот пишет человек: «Подскажите, как бороться с ложью официальной пропаганды, обидно – нас считают идиотами, как выразить свое несогласие с происходящим? Ходила на митинг 28 июля, расписалась в подписном листе, муж смеется надо мной и говорит – все зря. Ростов-на-Дону». Ну, что я могу сказать? В принципе, конечно. Но самое главное, мы не знаем, как Тютчев писал «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Наши возможности слабы. Но когда возникает критическая ситуация, даже ультраслабое воздействие может изменить всю систему, может изменить направление развития общества. Поэтому биться об эту стенку надо и необходимо. Другое дело, не нужно возлагать на это какие-то надежды. Сейчас вот государство замеряет масштабы протеста, государство очень трепетно относится к тому, сколько людей выходит на митинги протеста и, если выйдет на митинги протеста достаточно много людей, тогда, возможно, у нас заменят правительство и, может быть, даже изменят или немножко скорректируют социально-экономическую политику. Это существенная вещь. Не нужно возлагать на это много надежд, но и говорить, что все… знаете, лучшая карикатура, которую я видел в своей жизни, - это огромная толпа народа и все стоят с плакатами: «Ну, что я могу сделать один?». Так вот, у нас демократия, может быть, и не очень выборная, но у нас демократия рейтинговая. Люди внимательно в государстве смотрят, сколько ходят на митинги протеста и сколько людей поддерживают или не поддерживают государство. Так что ваши действия важны.

Петр:

- Михаил Геннадьевич, а вот как вы смотрите на ту информацию, которая есть в Википедии – там приведем договор об уступке североамериканских колоний США, подписанный императором Александром Вторым. То есть, об уступке, а не об аренде. Конечно, Сталин никак не мог сказать, что он не будет оплачивать лендлиз, потому что пролита русская кровь. Советский Союз признавал долги в рамках того договора о лендлизе, который был и даже СССР это признавал, уже после смерти Сталина, вся эта история тянулась достаточно долго…

Делягин:

- Значит, уступка – понятие не юридическое. Уступку можно трактовать широко и по-разному. Что касается лендлиза, СССР признавал обязательства, но после войны мы этих денег… мы выплачивали во время войны, а после войны, да, действительно, была инспекция, даже есть фотография – Гариман на колымских приисках – и он там не пищал про права человека, хотя это был тот самый ГУЛАГ. Не тот ГУЛАГ, где был Солженицын, а тот ГУЛАГ, где был Шаламов. Настоящий, страшный ГУЛАГ, где круглые ямы до сих пор есть… стоят эти лагеря там до сих пор, потому что глухие места. Вот господин Аверел Гариман, правая рука президента Рузвельта, не пищал про права человека, потому что им было нужно золото и мы платили золотом за это. Но когда война кончилась, мы платить золотом перестали. И этот долг не признавался вплоть до конца 60-х, когда об этом вспомнили американцы. Почему они о нем так долго не вспоминали, я сказал.

Ой, слушайте, как замечательно вы мне пишите. Оказывается, я фейк. Вот оно, ЕГЭ в действии. Человек мне пишет, что вы, Делягин, - фейк! Вы на самом деле не существуете. Ну, конечно, коллега Демченко, я признаю, на самом деле меня зовут Ариадна Гансовна Худыйбердыева, мне 98 лет, я имею звание заслуженный сотрудник НКВД и я автор шеститомной эпопеи в стихах «Ты наш ветер степной, несущий долгожданное счастье» - о первом президенте одной из среднеазиатских республик. А вот вторая претензия – почему, мол, я всегда один? Это неправда, я не всегда один. Вместе со мной в эфире был замечательный историк Александр Пыжиков, был чудесный экономист Сергей Кобин, выдающийся специалист по экономической теории Менделеева. И в следующую пятницу будет политолог Аслан Рубаев, мы с ним поговорим о правах человека в современном понимании этого слова, в условиях расцвета гомосексуализма и прочих отклонений…

Тут вот коллега с армянской фамилией пишет, что я бы хотел сменить свою армянскую фамилию на русскую. Понимаете, несправедливая система плоха тем, что ущемляет всех, хотя и по-разному. Вот Авен в книжке о Березовском брал интервью у крупного бизнесмена, чеченца по национальности, который свою чеченскую фамилию сменил на еврейскую в 90-е годы, чтобы просто гаишники не приставали… да, безусловно, я понимаю, что у вас сейчас трудности с вашей фамилией, но, если вы смените ее на русскую, вы столкнетесь с другими трудностями… У каждого своя боль, но почти никто не видит чужую боль. И это серьезно.

Переходим к более актуальным проблемам. Это проблема цен на бензин. Они дико выросли, нам обещают дальнейший рост этих цен. В Екатеринбурге поставщики нефтепродуктов разослали по своим контрагентам коммерческие предложения по поставкам бензина, из которых следует неизбежность нового его значительного удорожания в 2019 году. Для Екатеринбурга минимальная оптовая цена составит для Аи-95 55 рублей 30 копеек, для Аи-92 49 рублей 90 копеек. Это оптовые цены – в реальности будут дороже. Я предлагаю слушателей поделиться подобной информацией, если она у вас есть.

Анатолий:

- Михаил Геннадьевич, у меня для нашего правительства любимого есть предложение хорошее. А чего с пенсионеров подоходный налог-то не брать? Знаете, как интересно было бы…

Делягин:

- А с пенсионеров берут подоходный налог, вы не переживайте. Здесь все в порядке. Ваше предложение уже практически реализовано. Обязательное отчисление в социальные фонды у пенсионеров не берут. Это – да, это прогрессивная идея. Я надеюсь, что до этого у нас все-таки не дойдет.

Возвращаясь к бензину, скажу, что Евгений Беляков написал статью, где он обнажил либеральные претензии, что, оказывается, у нас после всего скачка цен на бензин, очень дешевый бензин. Бензин в России, если в долларах США, стоит только 72 цента. А во Франции, скажем, и в Финляндии почти 1.80 доллара. В Израиле в среднем 1.86 доллара. Даже в несчастной Греции – 1.91 доллара. То есть, дороже, чем у нас, в 2,5 раза. А в добывающей газ Норвегии – более 2 долларов и в Гонконге – 2.09 доллара. Дешевле бензин, чем у нас, только в других добывающих нефть странах. В ОАЭ, Индонезии, Малайзии, Саудовской Аравии, в нищем Египте, между прочим, где 80% населения живут в тяжелых условиях. В Нигерии, где идет что-то, напоминающее тихую гражданскую войну. В сверхбогатом Кувейте, более чем в два раза дешевле, чем у нас… А в России нам либералы говорят, что слишком дешевый бензин. А давайте мы послушаем, что по этому поводу говорит наш министр промышленности господин Мантуров.

Мантуров:

- Мы видим, к сожалению, тенденцию по недоливу. Например, в 2016 году по результатам проверки нашего Росстандарта мы фиксировали нарушения в этой части примерно в 12% случаев, а по прошлому году это нарушение стало появляться на проверках более 20% заправочных станций. Поэтому это уже вопрос пограничный, как мы констатируем. То есть, это не только обман покупателей преднамеренный, но здесь есть еще и непреднамеренный обман, который связан с тем, что нужно юстировать свое оборудование своевременно, поэтому метрологические службы у нас для этого и существуют, что к ним нужно своевременно обращаться.

Делягин:

- В общем, мы видим, что есть большая проблема, хотя вполне может быть, что это не рост нарушений на автозаправках из-за кризиса, а, может быть, это просто Минпромторг и контролирующие органы повысили качество своей работы и повысили интенсивность проверок. Мне это напомнило рассказ Горького «Макар Чудра» - там забулдыга умирает, попадает на страшный суд и ему Господь говорит – ты же за свою жизнь 40 ведер водки выпил – а тот в оправдание говорит – да, но оно же все было разбавленное, поэтому, если по-честному, то не 40 ведер, а меньше 30 будет, так что грех-то мой легче. Но недолив действительно имеет место. И в советские годы, если на автозаправке не было какого-то нарушения, то значит плохо проверяли. Тем не менее, проблема. Вот Евгений Беляков, как очень хороший журналист и очень хороший экономист, эту либеральную критику, что у нас слишком дешевый бензин, абсолютно нейтрализует сопоставлением со средним уровнем зарплат. Сколько литров бензина сможет купить средний житель на свою зарплату? И вот тут все встает на свои места. Средний россиянин – ну, он, конечно, не берет, что у нас средняя заработная плата учитывает и Абрамовичей тоже, и в реальности большинство людей получают зарплату примерно вдвое меньше, чем средняя зарплата, но даже с учетом официальной средней зарплаты в России средний россиянин может купить на свою зарплату 800 литров бензина. В Гонконге, где он самый дорогой в мире, средний житель может купить 850 литров бензина, при том, что ездить там особо некуда. В США почти 4900 литров. В Катаре, где бензин дешевле, чем у нас, намного, - 4300 литров. В той же самой Норвегии, где он стоит больше 2 долларов, средний норвежец может купить почти 2200 литров бензина на свою среднюю зарплату. То есть, почти втрое больше, чем у нас. В Израиле почти 1200 литров. Вот так.

Юрий:

- Михаил Геннадьевич, вот у нас в России 13 миллионов слепых. Представляете, я смотрю научные журналы, слушаю медицинские передачи… но нигде никто не говорит – есть ли какие-то новшества, делают ли какие-то операции, технологии новые? У нас все больше и больше забиты поликлиники… я хочу, чтобы вы пригласили на передачу самого главного офтальмолога России…

Делягин:

- Спасибо. Простите, 13 миллионов слепых – это почти 10% населения? Что-то не верится, может быть, все-таки миллион триста? Да, проблема действительно есть, но именно наши специалисты сделали нейрозрение. То есть, при определенных проблемах уже научились делать камеру, как бы искусственный глаз, и сигнал идет напрямую на зрительный нерв и человек слепой начинает видеть. Это сделано, в том числе, и у нас. Что касается офтальмолога, я могу предложить, но я не могу добиться, к сожалению. Это решение может быть только обоюдным.

Итак, сразу хочу сказать насчет мобильника из 38-го года. Очень много старых предметов, от которых мы ушли, утрачены, мы ими больше не пользуемся, они выглядят очень похожими на современные. У меня с начала 50-х годов хранится замечательная вещь, которая выглядит абсолютно как наладонный планшет. Со стилусом, которым по нему пишешь. И со стороны это очень похоже на планшет. Но эта вещь начала 50-х годов, это тоже планшет, тоже наладонный, но там калька и слой даже не полиэтилена, а какого-то плексигласа. И, когда вы пишите по плексигласу этим стилом, то там пропечатывается черно-белый рисунок, который вы рисуете. А потом вы смахиваете линеечкой и рисунок убирается. Эта вещь была довольно здорово распространена в инженерной среде, потом она исчезла. И вполне возможно, что фотография моей мамы с этим устройством выглядит, да, действительно, из начала 50-х, как человек с современным гаджетом…

Возвращаемся к ценам на бензин. Рост цен на бензин не вызван ни с ростом мировых цен на нефть, ни с произволом крайне нелюбимых мною нефтяных монополистов. Рост цен на бензин, с которым мы столкнулись сразу после президентских выборов, это результат деятельности правительства Медведева в чистом виде. Деятельность называется налоговый маневр. Смысл заключается в том, что цены налога на добычу полезных ископаемых, этот налог повышается, экспортные ставки снижаются. При этом еще и доходы бюджета дополнительно возникают, потому что рост налогов на добычу нефти на производство бензина опережает снижение налогов на экспорт, но смысл в том, чтобы максимально повысить цену на нефть и на нефтепродукты внутри страны. Помимо удорожания бензина резко ухудшаются отношения с Белоруссией, потому что мы ее поддерживаем дешевой нефтью по внутренним ценам, а через близкое время наши внутренние цены станут высокими и мы из-за этого очень сильно портим отношения с Белоруссией на ровном месте, я думаю, что это побочная цель российских либералов. Но удорожание бензина абсолютно рукотворная вещь, причем, при всей моей нелюбви к российским монополистам они не виноваты. Доля налогов в цене бензина превышает 67%, а специалисты говорят, что уже и 70%.

Галина:

- Михаил Геннадьевич, у меня вопрос все по тем же счетчикам… Дело в том, что у нас вот этот счетчик, который в подъезде, по электроэнергии, установлен с момента постройки дома. Он нормально работает, мотает электроэнергию нормально, а вот с этого года, с 1 января, мне энергосбыт начал начислять по 1000 рублей… Вот как нам быть-то?

Делягин:

- Значит, содержательно виновато правительство, потому что, если счетчик работает нормально, так пусть работает дальше. Но формально и по действующему законодательству, извините, виноваты вы. Потому что действующее законодательство требует, чтобы жильцы меняли счетчики за свой счет, хотя это абсолютно несправедливо. И чтобы они меняли этот счетчик не тогда, когда он перестает работать, а тогда, когда истекает срок его обслуживания. Вероятно, срок обслуживания вашего счетчика, который прекрасно работает с 1982 года и мог бы проработать 100 лет, но контролирующий орган решил, что срок истекает с 1 января этого года и вы должны были с другими жильцами дома его заменить. Значит, вы должны обратиться в управляющую компанию и она должна этот счетчик заменить. Проблема в том, что его нужно менять по правилам. Нужно звонить в специальную организацию и она за деньги этот счетчик меняет. Управляющая компания, может быть, не заинтересована в том ,чтобы этот счетчик менять, потому что управляющие компании разные – есть откровенно мошеннические структуры, а есть откровенно ленивые. Вы должны либо эту управляющую компанию довести до такого состояния, чтобы они это сделали, либо, чтобы не платить по 1000 рублей в месяц, сами с другими жильцами собраться и этот счетчик заменить… К сожалению, здесь закон не на вашей стороне. Он несправедлив, он неправилен, правила абсолютно дурацкие, на мой взгляд, но тем не менее они применяются и будут применяться дальше. Конечно, лучше проконсультироваться с юристом, который на этом специализируется, допускаю, что там есть какие-то лазейки, которых я не знаю, но общая ситуация, к сожалению, такова…

В заключение хорошая новость. Тут несколько дней назад прогремело сообщение о том, что планируется трасса в районе Сочи длиной менее 120 километров и стоимостью в 1,2 триллиона рублей – то есть, в пять раз дороже Крымского моста. И за это сильно ратовали власти Краснодарского края. То есть, там совершенно заброшенные есть территории, там на севере Краснодарского края чудесные курортные зоны, в районе Азовского моря, но они практически заброшены, но они хотели построить дорогу. Причем, Минтранс посмотрел, проверил и сказал, что его реализация обойдется не менее, чем в триллион шестьсот миллиардов рублей. Ну, представьте себе, практически это годовая дыра Пенсионного фонда! Это деньги, которые можно направить было на любые другие нужды. И Минтранс РФ, слава тебе Господи, 1 августа заявил, что масштаб реализации проекта этой трассы Джубга-Сочи фактически недооценен и реализация его не планируется. Осуществить проект сложно технически и финансово, там придется перекрывать все железнодорожное и все автомобильное движение вдоль побережья, поэтому этот безумный проект, на мой взгляд, реализовываться не будет. Видите, есть и хорошие новости. Видите, даже Минтранс, при всем том кошмаре, который мы о нем знаем, способен принимать правильные, разумные, рациональные решения. Было бы лучше, если бы эти деньги были вложены, а то ведь они будут заморожены в бюджете, как и остальные, но все-таки это хорошая новость, и я рад, что имею возможность на этом закончить, - до следующей пятницы, счастливо!