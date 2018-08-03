Поезда на Черное море: Пассажирам нравится чистота и проводники. А расстраивает отсутствие wifi и розеток

СЕГОДНЯ 11:01 2018-08-03T11:15:59+03:00

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Сезон отпусков в самом разгаре. И очень многие туристы едут на юг на поезде. Эксперты туристического сервиса Туту.ру проанализировали 23 тысячи отзывов, которые оставили за год пассажиры "южных" поездов. И выбрали двадцатку лучших - по мнению путешественников. А всего, кстати, поездов южных направление около двухсот. Если считать те, что идут на Черное море (в Адлер, Анапу, Новороссийск), а также в Ейск, Краснодар и Минеральные Воды.

Что пассажирам нравится, что они хвалят в своих отзывах?

- чистые и новые вагоны;

- вежливых и доброжелательных проводников;

- чистые и бесшумные туалеты;

- удобные спальные места;

- телевизоры в купе и беспроводной интернет в вагоне;

- дорожные наборы и питание;

- кулеры с водой и свежесваренный кофе;

- нет длинных остановок.

Что ругают пассажиры "южных" поездов, на что жалуются:

- нет wifi или трудно к нему подключиться;

- нет биотуалета или слишком шумный слив;

- розеток мало или они неудобно расположены;

- в вагоне душно или, наоборот, слишком холодно от кондиционеров.

ЦИФРЫ

81,5% пассажиров довольны своей поездкой на курорт по железной дороге. В прошлом году таких было чуть меньше, 80,5%.

20 ЛУЧШИХ "ЮЖНЫХ" ПОЕЗДОВ

Санкт-Петербург - Адлер (поезд "Северная Пальмира", 035А, 036А, 036С)

Ростов-на-Дону - Новороссийск ("Ласточка-Премиум", 806С, 806Э)

Майкоп - Адлер ("Ласточка", 814Э, 814С, 813С, 812С, 812Э)

Санкт-Петербург - Новороссийск ("Черноморец", 043С, 044С)

Ростов-на-Дону - Адлер ("Атаман Платов", 642С, 642Ж)

Москва - Новороссийск ("Премиум", 030С, 030Й)

Нижний Новгород - Адлер (087Г, 088СЭ, 088С)

Москва - Адлер (012М, 011Э)

Кисловодск - Адлер (643С, 644С)

Краснодар - Адлер ("Ласточка", 801С, 802С)

Москва - Адлер ("Премиум", 102М, 102С)

Архангельск - Адлер (385Я, 386С)

Саратов - Адлер (014Ж, 014С)

Нижний Новгород - Новороссийск (339Г, 340С)

Москва - Анапа (152М, 151С)

Владикавказ - Новороссийск (677С, 678С)

Екатеринбург - Новороссийск (336Е, 336с)

Минск - Адлер (302Б, 302С)

Москва - Новороссийск (126Э, 126С)