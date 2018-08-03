Поезда на Черное море: Пассажирам нравится чистота и проводники. А расстраивает отсутствие wifi и розеток
Сезон отпусков в самом разгаре. И очень многие туристы едут на юг на поезде. Эксперты туристического сервиса Туту.ру проанализировали 23 тысячи отзывов, которые оставили за год пассажиры "южных" поездов. И выбрали двадцатку лучших - по мнению путешественников. А всего, кстати, поездов южных направление около двухсот. Если считать те, что идут на Черное море (в Адлер, Анапу, Новороссийск), а также в Ейск, Краснодар и Минеральные Воды.
Что пассажирам нравится, что они хвалят в своих отзывах?
- чистые и новые вагоны;
- вежливых и доброжелательных проводников;
- чистые и бесшумные туалеты;
- удобные спальные места;
- телевизоры в купе и беспроводной интернет в вагоне;
- дорожные наборы и питание;
- кулеры с водой и свежесваренный кофе;
- нет длинных остановок.
Что ругают пассажиры "южных" поездов, на что жалуются:
- нет wifi или трудно к нему подключиться;
- нет биотуалета или слишком шумный слив;
- розеток мало или они неудобно расположены;
- в вагоне душно или, наоборот, слишком холодно от кондиционеров.
ЦИФРЫ
81,5% пассажиров довольны своей поездкой на курорт по железной дороге. В прошлом году таких было чуть меньше, 80,5%.
20 ЛУЧШИХ "ЮЖНЫХ" ПОЕЗДОВ
Санкт-Петербург - Адлер (поезд "Северная Пальмира", 035А, 036А, 036С)
Ростов-на-Дону - Новороссийск ("Ласточка-Премиум", 806С, 806Э)
Майкоп - Адлер ("Ласточка", 814Э, 814С, 813С, 812С, 812Э)
Санкт-Петербург - Новороссийск ("Черноморец", 043С, 044С)
Ростов-на-Дону - Адлер ("Атаман Платов", 642С, 642Ж)
Москва - Новороссийск ("Премиум", 030С, 030Й)
Нижний Новгород - Адлер (087Г, 088СЭ, 088С)
Москва - Адлер (012М, 011Э)
Кисловодск - Адлер (643С, 644С)
Краснодар - Адлер ("Ласточка", 801С, 802С)
Москва - Адлер ("Премиум", 102М, 102С)
Архангельск - Адлер (385Я, 386С)
Саратов - Адлер (014Ж, 014С)
Нижний Новгород - Новороссийск (339Г, 340С)
Москва - Анапа (152М, 151С)
Владикавказ - Новороссийск (677С, 678С)
Екатеринбург - Новороссийск (336Е, 336с)
Минск - Адлер (302Б, 302С)
Москва - Новороссийск (126Э, 126С)
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