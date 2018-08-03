Дневник русского альпиниста, выжившего в горах Пакистана: Я был дома, ел пельмени... А потом очнулся на краю пропасти

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-03T01:11:47+03:00

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Рано утром, во вторник, в горном Пакистане завершилась уникальная спецоперация. С высоты более 6000 метров сняли российского альпиниста. Спустя несколько дней стали известны подробности этого невероятного спасения.

«Невозможное - не навсегда». Фильм с таким названием хотели снять российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов во время восхождения на вершину Латок-1 в горном Пакистане. Но поход в одночасье превратился в кошмарное реалити-шоу. Самое подходящее название для которого - «Остаться в живых». Сергей сорвался в пропасть и погиб, а Александр остался на практически отвесной скале.

О чем думает человек, когда неделю живет в суперэкстремальных условиях и вместе со снегом в ладонях тает последняя надежда на спасение?

Со слов Гукова «Комсомолка» составила дневник альпиниста.

День 1. Мы с Серегой дошли до высоты 6975 метров. Дальше никак. Слишком плохая погода: ветер, снег, низкие тучи. Решили спускаться. На высоте примерно 6200 метров Серый сорвался вниз. Я смог поставить палатку на выступе скалы градусов в 60 - 70. Отправил сигнал SOS группе, которая находилась ниже, и стал ждать помощи. На телефоне остался один процент заряда.

День 2. Передал свои точные координаты, и друзья умудрились забросить мне с вертолета «посылку»: газ для горелки, еду. Кое-как вскипятил воду и приготовил поесть. Погода ужасная и настроение такое же.

День 3. Откуда столько лавин? Сходят одна за другой, даже воды не растопить. Из еды нашел половинку сникерса. Слышу звук вертолетов, но из-за облачности они не могут подняться. Хочется только, чтобы обо мне не забыли. Двигаться на своей «полке» я не могу. Все, чем занимаюсь, делаю массаж ног, чтобы не замерзнуть.

День 4. А вот и галлюцинации подъехали. Мне привиделся альпинист, с которым я пытался покорить Латок-1 год назад. Казалось, что мы сидим вдвоем и едим пельмени. Продолжаю делать массаж. Растопил немного снега, чтобы попить. Через пару дней помру тут, на камешке. Телефон разрядился.

День 5. Палатку завалило снегом. Сил разгребать его больше нет. Не могу пошевелиться... Из развлечений только галлюцинации.

День 6. Слышу вертолеты. Но облачность низкая, они не долетят.

День 7. Под утро мерещилось, что я дома с семьей, ем пельмени. Потом очнулся и понял, что еще в горах на краю пропасти. Спальник совсем промок и холода от него больше, чем тепла. Пришлось выкинуть. Еще одну ночь на такой высоте не пережить. Я на грани...

Вершина Латок-1Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЛЕСТНИЦА С НЕБА

На седьмой день помощь все же пришла. Погода прояснилась, и вертолеты смогли сбросить альпинисту длинный трос. Сейчас Александр находится в госпитале города Скарду.

- Саша довольно бодрый, хотя поначалу не мог говорить, - рассказывает член Федерации альпинизма России и координатор спасательной операции Анна Пиунова. - Мы думаем, как перевозить Сашу в Россию, нужно, чтобы он немного окреп.

Специалисты-скалолазы объяснили, почему спасательный трос Гукову не кинули сразу же.

- Вытаскивать человека с горы с помощью лонглайна (троса) - это очень опасно. Были случаи, когда такое заканчивалось трагедией и для самого альпиниста, и для пилотов вертолета. Трос может зацепиться за расщелину, человек может не успеть себя закрепить и просто упадет... В условиях низкой видимости пытаться провернуть такой маневр - смерти подобно. Поэтому логично, что на второй день Гукову просто закинули запас еды. Никто же не знал, что непогода так затянется, - говорит альпинист с 25-летним стажем Сергей Веденин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Семья не будет забирать тело Сергея Глазунова

- Альпинисты несколько раз подходили под стену в поисках тела, - говорит Анна. - Мы примерно поняли, где оно находится. Но достать его очень сложно, нужно организовывать отдельную операцию. Спасатели будут рисковать жизнью. Они могут погибнуть. Мы поговорили с семьей Сережи. Они решили оставить его там...

Сергей Глазунов сорвался со скалы и погиб.Фото: vk.com

ВОПРОС - РЕБРОМ

На какие средства велась спасательная операция?

- Сначала расходы покрывала страховка Саши, - поясняет Анна Пиунова. - Но она быстро закончилась. Тогда мы на нашем сайте альпинистов организовали сбор денег. За день набежал миллион рублей. Один час полета вертолета нам обходился в три с половиной тысячи долларов. Они вылетали иногда по нескольку раз в день. В конце концов деньги даже остались. Эту сумму мы поделим между Александром, чтобы у него были средства на лечение, и семьей погибшего Сергея.

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Из-за холода и одиночества у Александра Гукова начались галлюцинации, в которых он видел друзей и свой дом

«Невозможное – не навсегда». Фильм с таким названием хотели снять российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов. Но кинокартина быстро превратилась в реалити-шоу «Остаться в живых». Один альпинист во время восхождения погиб, а второй неделю был на грани смерти. 7 дней один на один в палатке, заваленной снегом в горах Пакистана на высоте 6200 метров. Без сотовой связи и помощи извне. С переживаниями о смерти друга. Но турист из Петербурга Александр Гуков выжил. «Комсомолка» выяснила, как альпинист прожил неделю заточения в снежном плену. (подробности)