«Он нас предал!»: Гражданская жена требует с певца Данко алименты в 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2018-08-03T12:12:32+03:00

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Еще недавно в ток-шоу певец Данко клятвенно заявлял, что ради семьи готов на многое, тем более, после рождения дочери с ДЦП он приложит максимум усилий, чтобы его родные были счастливы. Однако, спустя 4 года после появления на свет младшей наследницы бросил семью. Наталья до последнего надеялась, что муж образумится и вернется, ведь растить дочерей одной тяжело. Однако чуда не произошло – отец отказался воспитывать Софью и Агату. Женщине пришлось обратиться к адвокатам.

«Наташа не держит зла, хочет лишь добиться выплаты алиментов, – говорит «СтарХиту» Катя Гордон, владелица агентства «Гордон и сыновья». – Сложнее всего терпеть равнодушие Данко, он совсем перестал уделять внимание девочкам, а к младшей вообще проявляет непонятный негатив. Сколько раз встречались на съемках передач: он всегда вставал на защиту семьи, был готов отдать последнее Агате. А сейчас смотрю и не понимаю, что творится, человека словно подменили. Мы с Наташей предложили подписать Данко алиментное соглашение. Однако он отказался, мол, нет денег!»

Юристы, впрочем, настроены не очень оптимистично: даже если Устюменко добьется справедливости в суде, алименты будут очень скромными.

«Профессия певца нестабильная, – продолжает Екатерина. – Музыкант не скрывает свой маленький заработок, гастрольный график почти пуст. Если Данко все же одумается, ему необходимо будет выплачивать семье каждый месяц по 50 тысяч рублей. Для Наташи важна каждая копейка. На поддержание здоровья младшенькой уходит львиная доля бюджета. Плюс подрастает Соня, ей необходимо внимание папы. А он предал!»

Сам же Данко считает, что раз у Натальи появился новый мужчина, то он пусть и помогает его бывшей семье. Какое может быть между ними примирение?

«Я увидел на фотографии с Наташей какого-то мужчину. Пока не знаю, насколько серьезны их отношения, может, он и представляет угрозу для нашего примирения. Я сейчас себя чувствую свободным мужчиной», – рассказывал Данко.

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Мне обещали в эфире программы объявить сбор средств для Агаты, дать номер карточки, упирали на это. С этим условием я согласился прийти на эфир, они пообещали. Все разговоры у меня записаны. Подчеркиваю, что я пошел на съемки, согласился на их «желтуху» только, чтобы помочь ребенку - нам много что нужно. Лечение очень дорогостоящее. (подробности)