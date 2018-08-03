Равшана Куркова тайно вышла замуж в третий раз

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-03T15:00:27+03:00

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В том, что после разрыва с Ильей Бачуриным Равшана Куркова недолго будет одна, были уверены многие поклонники. Так и вышло. Спустя полгода после того, как актриса и руководитель «Главкино» объявили о расставании, в прессе заговорили о свадьбе красавицы. Сама она никак эти слухи не комментировала, но в марте 2018 года на отдыхе в Африке Равшана, снимая сториз, засветила обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. А теперь показала его же во время новости о том, что меняет машину:

"Мчу менять свою машину на новый RangeRover любимого голубого цвета", - написала Равшана под снимком.

Судя по кольцу, актриса вновь замужем.

Напомним, что по слухам еще год назад, в августе 2017 года, Равшана тайно вышла замуж за коллегу по иммерсивному спектаклю "Черный русский", актера и каскадера Станислава Румянцева. Пара тайно зарегистрировала в ЗАГСе, пригласив на свадьбу лишь самых близких друзей.

Актер Станислав Румянцев.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впервые о свадьбе парочки заговорили год назад. В кулуарах ходили слухи, что Куркова ждет ребенка, поэтому скорое замужество объясняли интересным положением артистки. Дескать, Румянцев и раньше предлагал ей руку и сердце, но побывавшая трижды в браке (два раза официально и один раз в гражданском) Куркова не торопилась оформлять отношения. Однако фанаты пополнения в звездной семье так и не дождались.

Мало кто знает, что много лет назад Равшана Куркова пережила замершую беременность. В 20 лет она вышла замуж за фотографа Семена Куркова и через какое-то время узнала, что ждет ребенка. Счастью молодых не было предела, однако на пятом месяце врачи объявили Равшане, что их девочке не суждено родиться.