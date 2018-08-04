Убить футбол по Чехову

СЕГОДНЯ 01:02 2018-08-03T18:09:18+03:00

Футбольный ажиотаж после чемпионата мира постепенно стихает, во многом из-за того что лучшие матчи РПЛ доступны лишь на платных каналах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Матч «Локомотив» - «Спартак» страна не увидит. Как и еще много важных матчей.

Люди в дорогих костюмах будут похлопывать друга по плечу и приговаривать:

- Мы должны зарабатывать деньги. Это наша цель. Хватит получать футбол на халяву!

И тех, кто против, они назовут ретроградами, привыкшими ни за что не платить и сидеть на чужом горбу. Потом разъедутся на весьма приличных машинках по своим квартиркам в пределах Садового. А всего через месяц-другой мы забудем про чемпионат мира, и про то, что в стране есть футбол...

Если еще не забыли. ЧМ-2018 помимо ярких воспоминай должен был (по плану) подарить нам футбольный бум. Для этого есть и современные арены, и интерес зрителей (пока потенциальный) и весьма приличный чемпионат страны с довольно сильными клубами. Отличная стартовая площадка.

При этом в нашей стране подавляющее число болельщиков - пассивное. Они не ходят на стадионы. Они сидят дома и переживают за свои клубы по телевизору.

Собственно, было два пути. Первый - продолжать бесплатно показывать футбол, рассчитывая, что фрагментарный интерес к этому виду спорта после ЧМ можно превратить в постоянный. Это дало бы и заполняемость арен (а значит прибыль клубов и окупаемость стадионов) и, в перспективе (возможно далекой) готовность этих людей платить за просмотр футбола на частных каналах.

Второй путь - закрыть (или почти закрыть) бесплатный футбол и попытаться заработать на трансляциях, пока железо горячо. Надо ли говорить, что РПЛ (российская Премьер-лига) пошла по второму пути?

По окончании минувшего сезона РПЛ должна была заключить новый контракт на трансляции. Было предложение от Первого канала, по которому два центральных матча тура обязательно показывали в прямом эфире (стоит помнить, что охват у Первого самый большой в стране). И предложение от «Матч-ТВ» - все те же два матча в туре на федеральном канале (но матчи на выбор канала, далеко не обязательно главные) и все игры на специальном новом канале «Матч-Премьер» (подписка 229 рублей в месяц). В результате лига ушла к «Матч-ТВ». Контракт рассчитан на 4 года, за него канал будет платить 1,7 миллиарда рублей в год. Предложение Первого по деньгам было сопоставимым.

И все бы ничего, но уже со второго тура начались проблемы. В субботу состоится, пожалуй, главный матч лета - «Локомотив» - «Спартак». Совершенно точно его посмотрели бы на Первом или на «Матч-ТВ» миллионы людей (игра за Суперкубок России на Первом собрала аудиторию, схожую со средним матчем ЧМ-2018). Но матч покажут именно на платном канале «Матч-Премьер». С минимальной аудиторией. Конечно, десятки людей сейчас судорожно ищут как им подключить тарелку, как найти этот канал... Но едва ли энтузиазма довести дело до конца хватит у многих. А большинству болельщиков в стране, у которых отродясь больше десяти (максимум) каналов не было, и вовсе не понять что нужно делать, чтобы просто посмотреть футбол.

- Это бизнес, - скажут вышеозначенные руководители лиги и канала. - Мы производим продукт. Мы хотим заработать на нем. Имеем право.

И ведь имеют. С точки зрения отдельно стоящего дельца, все так и есть. Если бы не с десяток-другой «но».

Начнем с того, что большинство клубов существует на государственные деньги. «Матч-ТВ», как структура «Газпром-Медиа» тоже не из воздуха деньги берет, а от государственной компании. И святая цель зарабатывать ну никак не должна идти в разрез с интересами обычных налогоплательщиков, которые, фактически, и содержат всю эту махину российского футбола.

Страна потратила миллиарды на чемпионат мира по футболу. И госчиновники, как заявлялось, надеются на то, что в результате произойдет подъем нашего футбола. И он мог бы произойти. Но вместо действительно лучших матчей чемпионата («Локомотив» - «Спартак»), или хотя бы игр популярнейших клубов («Зенит» - «Арсенал», ЦСКА - «Ростов») во втором туре федеральный канал покажет матчи «Урал» - «Краснодар» и «Ахмат» - «Енисей». Далеко не лучшая реклама нашему футболу: при всем уважении к этим командам.

Антон Павлович Чехов в рассказе «Злоумышленник» показал крестьянина, который воровал гайки от рельсов, рискуя пустить под откос проезжающий проезд. Как и у руководителей «Матч-ТВ» и РПЛ у него было бизнес-оправдание, ему нужны были грузила. Наследие ЧМ-2018 тоже может пойти под откос. Зато у канала «Матч-Премьер» появится пара сотен подписчиков. Отличный бизнес.