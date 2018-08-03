2018-08-03T18:24:48+03:00
Здоровье

Поклонники инстаграма чаще других страдают от бесплодия и хронической усталости

Модные тенденции микроблога с его отказом от мяса и молока бьют по здоровью людей
Ольга АНТОНОВА
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Пользователи соцсети Instagram часто чувствуют себя подавленными и одинокими после просмотра ленты.Пользователи соцсети Instagram часто чувствуют себя подавленными и одинокими после просмотра ленты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Чем больше вы сидите в инстаграме – тем хуже ваше здоровье! К такому исследованию пришли британские диетологи из The Royal Society for Public Health, которые нашли прямую закономерность развития нервной орторексии у женщин, обожающих "серфить" в сети.

Согласно результатам Национального опроса по вопросам питания, проведенного среди более 3,2 тысячи взрослых британцев, женщина испытывает нехватку 7 из 8 ключевых минеральных веществ, а мужчина — 5 из 8. Как следствие, растет число людей, страдающих от хронической усталости, нарушений работы иммунной системы, снижения плотности костной ткани, слабости мышц и бесплодия.

Женщины от 20 до 30 лет страдают от острого дефицита калия, магния и меди. Всему виной тут модные тенденции инстаграма с его отказом от глютена, сахара, молочных и зерновых продуктов. Женщины так переживают, что могут съесть что-то вредное, что в итоге подвергают жесткой критики всю еду, которая попадает к ним в тарелки. В итоге, это может привести к нервной орторексии, которое заключается в фанатичном следовании принципам ЗОЖ.

Главной причиной массового изменения молодых британцев к еде являются социальные сети, среди которых лидирует Instagram. Опрос почти 1,5 тысячи британцев в возрасте от 14 до 24 лет показал, что молодые пользователи соцсети часто чувствуют себя подавленными и одинокими после просмотра приложения, а также связывают с ними падение самооценки, негативный взгляд на собственное тело и даже дефицит сна.

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