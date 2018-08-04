По стопам Киркорова и Шнура: Билан снял хулиганский клип про лихие 90-е и пьяные драки

СЕГОДНЯ 15:54 2018-08-04T15:59:52+03:00

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- Дима, ты женился? А на свадьбу, почему не позвал! - «дулись» на Билана в соцсетях его коллеги.

А если приглядеться повнимательнее к тизеру клипа «Пьяная любовь», понятно, что модник Билан никогда бы не вышел в таком виде из дома. Даже в магазин.

«Обгрызенная» чёлка из 90-х, костюм (на два размера больше) того же времени.

В роли невесты певица Polina, с которой как раз Билан и записал дуэт «Пьяная любовь».

Дима Билан - жених из 90-х: "обгрызенная" челка, костюм на два размера больше. Фото: Александра КАРПЕНКО

Сотрудницу загса играет Лолита Милявская, а сельскую певицу, приглашенную на свадьбу, изобразила Наташа Королёва. Плюс ещё братья Запашные перевоплотились в «братков». Ну и конечно же, пьяные драки, любовный треугольник, свадебный выкуп и дурацкие конкурсы тамады - все это собрал в своём ролике Александр Гудков, снявший недавно для Киркорова «Цвет настроения синий». По юмору и по сюжету клип Билана, кстати, напоминает и «боевики» Шнура.

Ролик «Пьяная любовь» сняли аж на 9 минут. Видимо, удачных приколов получилось много, жалко было «резать».

Разгульная свадьба в стиле 90-х - в новом клипе Билана. Снял ролик Александр Гудков. Фото: Александра КАРПЕНКО

В день премьеры клип Димы сразу же возглавил тренды Ютуба и собрал более миллиона просмотров.

- Это, пожалуй, самые веселые съемки в моей жизни, мы сами не могли удержаться от смеха над нашим материалом все 3 дня! Там столько сюрпризов, столько крейзи-креатива! -говорит Билан.-Во время съемок я постоянно повторял, как себе сам завидую, что вот такая команда собралась. А актеры какие! С некоторыми героями как раз хотел познакомиться, посотрудничать… и вот это сбылось, все актуальное, острое - на одном квадратном метре! Для меня этот ролик – революционный шедевр. Интересно, как воспримут его зрители.

братья Запашные перевоплотились в «братков» в малиновых пиджаках. Фото: Александра КАРПЕНКО

-Когда Дима предложил мне записать совместный дуэт, я и представить себе не могла, насколько авантюрным и необычным окажется клип! -говорит певица Polina.-За 3 дня съёмок я, мне кажется, прожила все ощущения русской экзотики 90-х, которые упустила в силу того, что свою сознательную жизнь живу на западе. У меня были самые разные съемки клипов, но таких весёлых – пожалуй, никогда. А количество талантливейших людей на сете! От энергии всех градус зашкаливал. Самое главное, что все так кайфовали от процесса, - это ни с чем не сравнимо! Очень надеюсь, что это передастся с экрана и заразит всех весельем.

Наташа Королева - сельская певица на свадьбе. Фото: Александра КАРПЕНКО