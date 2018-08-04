2018-08-04T20:38:51+03:00
Общество

«Верил, конечно»: альпиниста, спасенного в горах Пакистана, доставили спецбортом в Москву

Ближайшие дни Александр Гуков проведет в госпитале [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Александр провел на горе неделю Фото: Анна ПиуноваАлександр провел на горе неделю Фото: Анна Пиунова
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Несколько минут назад в подмосковном аэропорту Жуковский приземлился спецборт МЧС с Александром Гуковым. Спустя 11 дней после ЧП на горной вершине Латок-1 альпинист наконец вернулся в Россию. Правда, в родной Питер ему еще рано: ближайшие дни спасенный спортсмен проведет в московском госпитале. Неделя в палатке, заваленной снегом, на крошечном участке скалы на высоте 6200 метров, без еды, воды и связи, далась Гукову нелегко. Самостоятельно ходить он не может: обморожение ног, ранение груди, обезвоживание и сильное истощение – состояние альпиниста медики назвали тяжелым. С 31 июля пострадавший находился в больнице города Скарду, пока решался вопрос о его транспортировке в Россию. Вылететь в Москву спецборт МЧС должен был еще вчера, но в воздухе случилась аварийная ситуация.

- Птица в самолет попала, ждем новый, - сообщил Гуков координатору спасательной операции и члену Федерации альпинизма России Анне Пиуновой.

Альпинист Александр Гуков вернулся из Пакистана в Россию.

Сегодня уже обошлось без ЧП.

- Около 11 часов утра борт с Александром вылетел из Исламабада в Москву с дозаправкой в Алма-Аты, - рассказала Анна Пиунова. – В столице ему предстоит курс реабилитации. Есть надежда, что с помощью наших врачей Саша сохранит обмороженные пальцы и полностью восстановится. Он идет на поправку, уже предъявочки начались: «Аня, ты ужасно пишешь смс-ки латиницей, не поймешь ни слова! Иногда понимал с пятого раза». Вообще я поняла, что мы его спасем, когда он за рюкзак запереживал. Заряда нет, получил последнюю смс-ку, в которой инструкции: что делать, когда прилетит вертолет. А Саня в ответ: «Рюкзак можно взять?». До сих пор переживает, что оставил!

В 19.30 спасатели наконец приземлились в Жуковском. Гукова встречали лишь самые близкие – для прессы мероприятие было закрытым.

Александр будет лечиться в Москве Фото: Анна Пиунова

Александр будет лечиться в Москве Фото: Анна Пиунова

- Санитарно-авиационная эвакуация пострадавшего альпиниста успешно завершена, - сообщили в пресс-службе МЧС России. – На протяжении всей операции Александра Гукова сопровождали специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России (Центроспас) и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ. Сейчас он нуждается в срочной медицинской помощи.

Александр Гуков успел сказать близким несколько слов о том, как он ждал спасения. Видео с ним Анна Пиунова опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

- Верил, конечно, особенно поначалу, - признался спортсмен, широко улыбаясь. - Но потом уже надежда терялась...

Альпинист Александр Гуков успел сказать близким несколько слов о том, как он ждал спасения. Видео с ним Анна Пиунова опубликовала на своей странице в Вконтакте .

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Через несколько лет по этой истории, возможно, снимут фильм. 7 дней один на один в палатке, заваленной снегом в горах Пакистана на высоте 6200 метров. С собой только половина шоколадки и газовая горелка. Без сотовой связи и помощи извне. Но альпинист из Петербурга Александр Гуков выжил. Когда уже не надеялся никто, военные летчики все-таки смогли добраться до неприступной высоты и эвакуировли россиянина. (подробности)

Российский турист, застрявший на неделю в горах Пакистана, чуть не уронил вертолет во время своего спасения

Россиянин зацепился за воздушное судно тросом на высоте 6200 метров, но забыл открепить свой карабин от скалы. К счастью, пилот вовремя среагировал и сумел удержаться в воздухе (подробности)

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