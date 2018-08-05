2018-08-05T02:18:15+03:00
Звезды

Икона стиля: Писатель Александр Цыпкин показал, как сегодня выглядит 53-летняя Наталья Ветлицкая

Певица уже больше десяти лет живет в Испании, откуда время от времени критикует родину
Ольга АНТОНОВА
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Ветлицкая уже более 10 лет живет за границейВетлицкая уже более 10 лет живет за границейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В 40 лет Наталья Ветлицкая родила первого ребенка и полностью пересмотрела свои взгляды на жизнь. Окончательно завязала с выступлениями, отменила гастроли, и переехала на ПМЖ в Испанию, в курортный городок Дения. Ее дочь Ульяна учится в местной школе, уже прекрасно изъясняется на испанском, тем временем, как сама знаменитая мама уверена, что в 2004 году сделала правильный выбор в пользу переезда.Теперь в своем блоге время от времени они выступает с критикой российской власти, неустроенности русской жизни и т.д. Однако, родину все же посещает регулярно. И видимо, в общей компании столкнулась с известным писателем Александром Цыпкиным, который не мог не запечатлеться с секс-символом 90-х годов.

«Ночь. Москва. Ветлицкая. Икона стиля», - подписал общее селфи Александр. Надо отметить, что несмотря на 53 года Наталья выглядит великолепно. Ухоженный вид, стильные очки, подобранная в тон кожи помада. Судя по всему, постоянная жизнь у моря и на свежем воздухе благотворно сказывается на жизни бывших эстрадных звезд. Но и сама Наталья много лет тщательно следит за своем здоровьем и рационом. Она не ест мяса, не пьет, практикует йогу. Ветлицкая всерьез увлечена духовными практиками, часто посещает Индию, не раз жила в ашрамах. Говорили даже, что Ветлицкую пытались увлечь в секту, но она лишь посмеялась над этими слухами.

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Ночь. Москва. Ветлицкая. Икона стиля.
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Напомним, Наталья Ветлицкая начала карьеру в конце 80-х, став солисткой легендарной группы «Мираж». Завоевав миллионы поклонников, роскошная блондинка пустилась в свободное плавание. В 90-х и нулевых она славилась хитами и самыми на тот момент дорогими клипами. В 40 лет забеременела, но ребенка оставлять не хотела. Уговорил продюсер Виктор Юдин, ставший в последние годы ее правой рукой и близким другом. Имя отца ребенка Ветлицкая и по сей день неизвестно. В числе ее любовных побед были браки с композитором Павлом Смеяном, поп-звездами 90-х Женей Белоусовым, Дмитрием Маликовым и Владом Сташевским, бизнесменами Павлом Ващекиным и Михаилом Топаловым и олигархом Сулейманом Керимовым.

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Известная в 90-е артистка живет за тысячи километров от родины и, естественно, как и большинство русских, обосновавшихся на западе, регулярно интересуется тем, что происходит в стране. Недавно Наталью Ветлицкую так впечатлило фото, найденное на просторах интернета, что она опубликовала его у себя в блоге и подписала «Москва 2017 ... писец какой-то ....(подробности)

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