Британская депутат: «Надо наказывать педофила, даже если он мусульманин»

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-05T18:57:00+03:00

Изменить размер текста: A A

- Они хотят меня убить! И всячески оскорбляют! Потому что я назвала преступниками пакистанцев, которые насиловали и истязали девочек-подростков.

С такими словами депутат британского парламента Сара Чемпион обратилась на днях к журналистам. Миловидная стройная женщина с седеющими волосами говорила жестко, взвешивая каждое слово. И грустно добавила:

- Теперь меня круглосуточно охраняет полиция, но мне все равно страшно.

Настроение миссис Чемпион понятно: она воюет против тех, кто шестнадцать с лишним лет терроризировал целый город - Ротерхэм. Да и во многих других частях Соединенного Королевства происходят такие же жуткие события.

ПЕДОФИЛЫ С БЕРЕГА…ДОНА

Город Ротерхэм стоит на берегу реки, которая называется Дон. Необычное чувство испытываешь, когда в самом центре Англии, в графстве Южный Йоркшир, вдруг слышишь это русское слово. Одинаковое название двух рек – чистое совпадение, и город получил мировую известность в 2014-м году, конечно же, совсем по другой причине. Увы, трагической. Тогда стали известны первые подробности зверств секс-джихадистов. С конца прошлого века по меньшей мере 1400 (!) девочек, причем сплошь белые, оказались жертвами выходцев из азиатских стран, прежде всего из Пакистана. Хотя среди четверти миллиона здешних жителей только четыре процента - пакистанцы.

Я дважды приезжал туда, и, если бы не нынешнее сражение, которое ведет Сара Чемпион, вряд ли стал бы снова писать о Ротерхэме. Но сейчас очевидно, что продолжение следует. Не только потому, что о тамошних средневековых ужасах, всколыхнувших всю Британию, без устали говорят, спорят, пишут. Теперь под угрозой оказалась жизнь члена парламента, которая посмела ополчиться на приезжих джихадистов.

Снова и снова раздирает душу рассказ, который я услышал в Ротерхэме от Джин - совершенно седой женщины с морщинистым лицом и потухшими глазами, которой всего двадцать шесть. Когда ей было двенадцать, она познакомилась с 28-летним Аршидом Хуссейном. Он насиловал ее, избивал, накачивал наркотиками. Потом подключились его друзья. Девочке два раза ломали ребра, у нее было сотрясение мозга. «Для веселья» жертву обливали бензином, подносили зажигалку к телу, грозили поджечь. Джин пыталась покончить с собой, потому что не видела выхода. Убежать из города она не решалась: Аршид предупредил, что в таком случае убьет ее родителей и спалит дом.

На суде палач вместе с другими участниками банды отпускал шутки. Детей, над которыми издевался, называл «белым мусором». И заявил, что, когда выйдет из тюрьмы, доберется до них. Правда, это произойдет нескоро: Хуссейн и его два брата приговорены к 35 годам лишения свободы каждый.

ЕЕ НАЗЫВАЮТ «ЧУДОВИЩЕМ»

Однако всего меньше двух десятков секс-джихадистов оказались за решеткой, и своим возмущением на этот счет Сара Чемпион поделилась в лондонской «Сан». «Я не расистка, - говорится в статье, - но убеждена, что в нашей стране существует чрезвычайно серьезная проблема. Мы – свидетели того, как живущие в Великобритании пакистанцы насилуют и всячески истязают белых девушек. Сексуальная эксплуатация белых подростков со стороны азиатских банд стала повсеместным явлением в стране».

Автор знает, о чем пишет. Она долгое время была госсекретарем по делам женщин и расового равноправия в кабинете оппозиционной лейбористской партии. Журналисты, по аналогии с ее фамилией, называют Сару «чемпионом» в борьбе против радикального ислама. Но богатый послужной список не спасает правозащитницу от потока оскорблений и обвинений. «Преступница», «чудовище», «она разваливает страну»… Привожу лишь некоторые ярлыки, которые наклеивают на миссис Чемпион. Причем даже товарищи по партии, которые называют ее выступления «зловещей пропагандой». Атакой командует пакистанка по происхождению и мусульманка по вероисповеданию Наз Шах. Она организовала коллективное письмо однопартийцев в «Сан» с требованием «не употреблять расистскую риторику».

Вагас Туфэл, который возглавляет Общество исследователей исламофобии заклеймил Сару за «разжигание ненависти к национальным меньшинствам».

Участились и угрозы расправы. Миссис Чемпион, естественно, не забыла о гибели два года назад ее коллеги – депутата от лейбористской партии Джо Кокс. Выпускницу Кембриджского университета, мать двоих детей тоже объявили «предательницей» (она не хотела выхода Альбиона из Евросоюза). И кончилось тем, что в деревушке Бирстолл в нее дважды выстрелили. Женщина лежала на земле, а убийца добивал умирающую ножом.

Защитят ли «блюстители законности» другого парламентария, которая к тому же во всеуслышание их обличает? Тем более что в Ротерхэме они оказались полными импотентами. Полиция получила за десять с лишним лет больше пятидесяти заявлений от потерпевших и их родителей, однако не сделала ничего. Решила не выносить сор из избы.

Между тем, британцы считают воинствующую исламизацию одной из главных опасностей. Поэтому они предпочитают поменьше бывать в людных местах, выбегают из автобуса и вагона поезда, если в нем появилась «подозрительная личность», сразу сообщают в полицию о безнадзорной сумке или чемодане.

СПИСАНО ПОД КОПИРКУ

Сара Чемпион перечисляет другие города Альбиона, где безнаказанно бесчинствуют мусульманские экстремисты: Рочдейл, Брикстон, Ньюкастл, Телфорд… В последнем из этих местечек (около 170 тысяч жителей), педофилы из семей мигрантов поставили рекорд: правили бал около сорока лет! За это время они надругались над почти тысячей девочек. И, как в Ротерхэме, от мучителей было никуда не деться. Узнав, что 16-летняя Люси Лоу собралась бежать, водитель такси Мехмуд, который был вдвое старше школьницы, убил ее. Потом поджег вместе с матерью и сестрой их дом. Это стало зловещим предупреждением другим жертвам.

Всего же в Телфорде от рук извращенцев погибли пять подростков. Банды джихадистов, как и на берегу Дона, держали в страхе весь городок. А власти и копы, опять же как в Ротерхэме, скрывали трагические события от граждан, чтобы избежать обвинений в расизме и ксенофобии. В «десятку» попали возмущенные слова Сары Чемпион: «Ни в коем случае нельзя замалчивать бесчинства азиатских педофилов. Их надо жестоко наказывать, даже если они – мусульмане».

Места, где происходят такие чудовищные истории, списаны под копирку. Это бедные районы с белым большинством, где когда-то была промышленность, а теперь очень высокая безработица. Многие дети живут в семьях с низким доходом и предоставлены сами себе. Некоторые ребята даже не ходят в школу. Они оказались во власти национальных диаспор (прежде всего, из Пакистана, Индии, Бангладеш), и на всех уголовных делах очень сильный этнический акцент.

Преступники, как правило, родились в Британии, имеют здешний паспорт, им от 20 до 30 лет, и они с презрением, порой даже с ненавистью относятся к «белому мусору». И что еще страшно: они убеждены в собственной правоте. Полунищих людей из числа коренного населения можно избивать, грабить, насиловать. Ведь те, кто облачен властью, не защищает их.

Что делать рядовым жителям Альбиона? Насмотревшись на прелести исламизации с ее терактами и массовыми изнасилованиями, они два года назад проголосовали на референдуме за брексит. Многие люди видели в нем последний шанс притормозить бесконтрольную иммиграцию. Однако выход Британии из ЕС идет очень трудно, и не известно, чем закончится.

«БИТЛОВ» ЖДЕТ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ?

Выступления миссис Чемпион подняли огромный пласт проблем, связанных с религиозным экстремизмом. Вспомнили даже «Закон о предательстве». Он принят еще в 1351 (!) году, но это по-прежнему основополагающий документ в королевстве. Представители нескольких политических партий потребовали срочно изменить его, учитывая преступления исламистских ультра.

В качестве примере они приводят «Битлз». Нет, конечно, не знаменитую группу музыкантов, а четверых террористов ИГИЛ, которых другие моджахеды прозвали «битлами». Три брата Элшейк и еще один бандит до того, как уехать на Ближний Восток, жили в западном Лондоне, говорили на приличном английском. В Сирии они были первыми среди палачей и распевали хиты «Битлз», когда обезглавливали своих жертв или наносили им смертельные удары ножом.

Старший из трех братьев Халид повторял, что ненавидит Запад и хочет его уничтожить. Хотя в Лондоне работал механиком в автомобильном сервисе, а государство оплачивало ему квартиру. «Он все получал от Британии и вот так расплатился! Этого монстра надо судить по закону о предательстве и вынести смертный приговор», - потребовал бывший сосед «битла» по дому. Однако смертная казнь в Соединенном Королевстве отменена, а на выдачу Соединенным Штатам двух оставшихся в живых убийц Лондон не соглашается. Спорит с Вашингтоном, в какой стране должен пройти суд.

Тем временем усиливаются атаки на противников воинствующего ислама. «Им пытаются закрыть рот и в прямом, и в переносном смысле», - констатировала в начале августа лондонская «Таймс». На днях Сара Чемпион получила очередную угрозу: ее сожгут живьем. Депутат не сдается, но добьется ли она чего-то при британской диктатуре толерантности и политкорректности?

Лондон.