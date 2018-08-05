Пять с половиной миллионов рублей для тяжелобольных детей собрали участники благотворительного забега в Москве

СЕГОДНЯ 18:03 2018-08-05T18:09:42+03:00

Забег "Достигая цели" в Парке Победы провели в честь Дня железнодорожника. Доброе дело поддержала и команда "Комсомольской правды"

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Тысячи москвичей вышли 5 августа на благотворительный забег «Достигая цели» в Парке Победы. Забег был организован РЖД – таким образом компания уже третий год подряд отмечает День железнодорожника.

Принять участие в забеге, испытать свои возможности, а главное – сделать доброе дело – мог каждый. Все взносы участников пойдут на помощь тяжелобольным детям, в благотворительный фонд Линия жизни.

Всего в этом году участникам удалось собрать 5 миллионов 571 тысячу рублей. Это не просто сухие цифры. Они, например, способны спасти Дашу Михайлову. У нее костная саркома и Даше необходим протез. Собранные в ходе забега средства помогут пройти лечение ей и другим тяжелобольным детям.

Каждый мог выбрать дистанцию по силам

- Это не просто забег, это возможность дать детям с ограниченными возможностями возможность жизни. Все деньги, собранные от наших забегов, пойдут на помощь этим детям, — отметил президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Участники забега могли выбрать одну из дистанций: 1520 метров (дистанция, символизирующая ширину железнодорожной колеи 1520 мм), 5 километров и 15 (дистанция, символизирующая 15-летие РЖД). Отдельно был организован и детский забег – проверить свои силы на дистанции 500 метров могли ребята от шести лет.

Все участники забега получили медали Фото: Валерия Кибец

В забеге приняли участие не только железнодорожники, но и просто неравнодушных жителей города. Не могла остаться в стороне и «Комсомольская правда» - команда нашей редакции пробежала дистанцию в 5 километров.

"Комсомолка" тоже не могла остаться в стороне и наша команда приняла участие в забеге

Кстати, в этот день в Парке Победы собрались не только участники забега, но и их семьи и друзья. Здесь были площадки для семейного отдыха, детские зоны, развлекательные спортивные площадки, где каждый мог сыграть в футбол, хоккей, волейбол, стритбол, шахматы.

Благотворительный забег в честь Дня железнодорожника прошел не только в столице, но и в десятках городов по всей стране: Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Саратове, Иркутске, Хабаровске, Чите, Калининграде, Красноярске, Минеральных Водах, Челябинске, Воронеже, Ярославле и других городах.