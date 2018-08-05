Фестиваль «Многонациональная Россия»: Мы все очень разные, но в этом наша сила

СЕГОДНЯ 19:30 2018-08-05T19:31:13+03:00

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- А теперь внимание! - зычным голосом призывает мастерица по валяному делу. - Берем нашу заготовку и аккуратно разрезаем ее, стараясь не сильно нарушить форму.

Я подхожу ближе. За небольшим столом, что расположен в просторном шатре, несколько человек делают валенки. На улице 30 градусов жары, но это никого не смущает. Все увлеченно орудуют ножницами. Семилетняя Маргарита справляется быстрее всех, в ее руках две ярко-синие обувки.

- Для кота делаю, - делится она со мной своими планами.

- А ему не жарко будет в такую погоду? - спрашиваю.

- Так на зиму же! - девчонка удивленно смотрит на меня, как будто я тут вообще с Луны свалилась и не понимаю простой истины - готовь сани летом, а телегу зимой.

ТКАЦКОЕ ДЕЛО

С пониманием киваю и отхожу в сторону. С Маргаритой я познакомилась на фестивале «Многонациональная Россия», организованным Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН России) при участии Правительства Москвы. Праздник прошел 4 августа на Пушкинской площади.

В самом центре столицы все желающие могли принять участие в различных мастер-классах, послушать любимых исполнителей, купить национальные сувениры или национальную еду. Я, например, унесла домой вкуснейший татарский чак-чак.

Материца Ольга показывает, как работает ее ткацкий станок

Мастерице Ольге 56 лет. Она занимается ткачеством. Возле ее ткацкого станка полно зевак. Я не исключение.

- Где, - любопытствую, - ткать научились?

Ольга улыбается в ответ.

- Этим занималась моя бабушка, которая, между прочим, целый век прожила. Но училась я не у нее, а в Пскове у одной мастерицы. Специально ездила к ней на семинар.

На фестивале Ольга ткала небольшой половичок. Сказала, что за 15 минут изготавливает коврик метровой длины. Предложила и мне попробовать. Я уселась за станок. Дело оказалось не мудреным, но до сноровки Ольги мне, конечно, далеко.

Попробовала себя в роли ткачихи и наш корреспондент

ВСЯ ПРАВДА О КОКОШНИКАХ

Красавица Наталья учила всех желающих делать птиц из ткани, ваты и ниток.

Я тоже уселась за ее стол в компании трех девчонок лет 7-ми на вид. Птица у меня получилась знатная - с задранным к верху клювом, не симметричными крыльями и куцым хвостом. А все из-за того, что завязался у нас с Натальей неожиданный разговор. О кокошниках.

Более 15-ти лет мастерица увлекается изучением русской культуры.

Мастерица Наталья все знает о птичках и кокошниках

- Ну нельзя на девочку надевать кокошник! - объясняет мне Наталья. - Это головной убор замужней дамы. Тем более кокошник несовместим с косой. Косу носит девушка, а как замуж выходит - волосы распускает. В настоящем кокошнике сзади ткань приделана, под которую баба волосы прячет.

Еще Наталья рассказала мне, что дома у нее есть настоящий крестьянский наряд - платье, расшитое золотыми нитями. В таком убранстве бабы в деревнях появлялись исключительно по большим праздникам.

- Наденет эту роскошь и идет по селу как королева! - улыбается Наталья.

Мастерица пояснила мне, она приехала на этот фестиваль, чтобы лишний раз показать людям хоть частичку настоящей русской культуры. Вот сделает ребенок птичку своими руками и будет знать, что лет 100-150 назад таких птичек дети сами себе делали и играли ими.

Мастер-класс по изготовлению кукол из соломы

В РОССИИ ПРОЖИВАЕТ 193 НАРОДА

Фестиваль «Многонациональная Россия» проводится уже в четвертый раз. По словам руководителя ФАДН России Игоря Баринова, это событие стало уже традиционным.

- Каждый раз на этом фестивале нам удается объединить различные народы, а их в нашей стране 193, и это здорово, - рассуждает Игорь Баринов в беседе с журналистами. - Посмотрите, какие исполнители здесь выступают. Звучат песни на русском, греческом, татарском, армянском, цыганском, азербайджанском и других языках. И зрители с удовольствием подпевают исполнителям.

Кузнечных дел мастер

Между тем, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков подчеркнул, что фестиваль «Многонациональная Россия» успешно влился в череду столичных мероприятий, цель которых укрепление дружбы между народами.

ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

На сцене веселят публику различные исполнители. Тут и победители проекта «Голос. Дети», и заслуженная артистка Ольга Кормухина. Останавливаю за сценой 17-летнюю Ксению Гришину, прекрасно спевшую грузинскую песню о Тбилиси.

- Сама никогда не была там, но очень хочу поехать и спеть эту песню на грузинской земле, - рассказывает Ксения. - Вслушайтесь в эти строки: «Такой лазурный небосвод сияет только над тобой. Тбилиси мой любимый, мой родной». Красиво, правда?

Родиону Межевичу 14 лет и он исполнил песню из репертуара Муслима Магомаева «Синяя вечность». С этим парнем мы немного пофилософствовали.

- Если бы я не был участником фестиваля и никогда не слышал о нем, то вряд ли я бы пришел сюда с друзьями, - рассуждает Родион. - Но так как я пою здесь, то мне хочется обратиться к своим сверстникам, обязательно приходите на этот праздник. Здесь звучит прекрасная музыка, которая объединяет всех, независимо от возраста, национальности и религии.

Все желающие учились делать веночки на голову

Вот и джазовая певица греческого происхождения Надежда Рафаилиди уверена, многонациональная Россия - утверждение, не требующее доказательств.

- Я счастлива, что мой голос вливается в многоголосие моих коллег, - обратилась она со сцены к зрителям. - Культура России и Греции тесно переплетены и важно, чтобы наши страны еще больше сотрудничали.

ОТ АВТОРА

В следующем году я пойду на этот фестиваль вместе с дочкой. Во-первых, здесь она сможет многое попробовать своими руками - и куклу сплести, и валенки свалять, и птичку смастерить. Думаю, не нужно объяснять, что все это гораздо полезнее, чем игры в гаджетах. Во-вторых, она послушает прекрасную музыку. В-третьих, глядя на исполнителей разных национальностей, она сможет оценить, насколько богата наша страна. Приходите и вы. Такие события пропускать нельзя, нас много, и этот фестиваль всех нас объединяет.