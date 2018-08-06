Геральдический парад в средневековом городе: Ленинградская область отметила день рождения в старинном Выборге

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-06T08:59:41+03:00

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Ленинградская область отметила 91-й день рождения: праздник в честь образования одного из ведущих регионов России прошел в старинном Выборге. Средневековые стены города стали отличной декорацией для яркого костюмированного карнавала, собравшего гостей не только со всей области, но и со всей России, а так же из-за рубежа.

Выборг был основан в средние века шведами, до 1940 года это был второй по величине город Финляндии. Среди его достопримечательностей — Выборгский замок, библиотека Алвара Аалто, парк Монрепо. Город можно смело назвать музеем под открытым небом: в нем сосредоточено более 300 исторических и архитектурных памятников. Именно богатая история Выборга и подсказала идею театрализованного праздника, собравшего тысячи зрителей.

Средневековые стены города стали отличной декорацией для яркого костюмированного карнавала. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

В полдень по Ленинградскому проспекту к Рыночной площади двинулось красочное праздничное шествие «Ожившие гербы». Жители всех 18 районов области обыграли и творчески представили геральдические символы своих территорий. Каждая из делегаций показала программу, подготовленную специально ко дню рождения региона. Улицы Выборга заполнились рыцарями в средневековых доспехах, дамами в кринолинах и кокетливых шляпках, боярами в меховых шапках и офицерами в треуголках петровской эпохи. В костюмированном показе приняла участие и команда администрации Ленинградской области: в образе древнерусского князя зрители узнали губернатора региона Александра Дрозденко.

Праздник продолжился концертом звезд российской эстрады: поздравить жителей региона приехали Денис Майданов, Александр Панайотов, группа «Фабрика», Народный артист России Юрий Гальцев и другие исполнители.

Жители всех 18 районов области обыграли и творчески представили геральдические символы своих территорий. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

Тем временем в центре Выборга развернулись гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», сельская ярмарка и Город мастеров. Гостей угощали традиционным выборгским кренделем, карельскими пирожками-калитками, ароматными пирогами-рыбниками, душистым копорским чаем и русским сбитнем. Ведущие рестораторы и шеф-повара провели кулинарные мастер-классы, а фермеры и производители привезли свою продукцию со всех уголков Ленинградской области.

Народный артист России Юрий Гальцев развеселил зрителей веселыми шутками. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

В Городе мастеров умельцы демонстрировали искусство вышивки, плетения кружева, резьбы по дереву и других традиционных ремесел, секреты которых дошли из глубокой старины до наших дней. Согласитесь, приятно собственными руками сделать глиняную свистульку или сплести браслет и унести его домой в качестве праздничного сувенира.

В костюмированном параде принял участие и губернатор области Александр Дрозденко. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

Но не только развлечениями был наполнен этот день: приехавший на день рождения Ленинградской области министр культуры России Владимир Мединский и губернатор Александр Дрозденко побывали на нескольких объектах культурного наследия Выборга, где сейчас ведутся реставрационные работы. Министр и глава региона посетили Выборгский замок, Часовую башню, Башню Ратуши, памятник «Дом купеческой гильдии» и здание библиотеки Алвара Аалто.

- Выборг – настоящая туристическая жемчужина европейского масштаба, - отметил Владимир Мединский. По словам министра, город-музей рассматривается Минкультом РФ в числе приоритетных объектов для продолжения реставрационных работ. Администрация области также представила министру 12 новых проектов восстановления исторического центра города на общую сумму 500 млн. рублей. Все они прошли историческую экспертизу и готовы к реализации.

Министр культуры Владимир Мединский считает Выборг туристической жемчужиной России. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

В день рождения Ленинградской области жителей Выборга ждал еще один приятный сюрприз: в городе запустили новый путепровод на перегоне Выборг-Таммисуо. Открывая его, губернатор Александр Дрозденко напомнил о доброй традиции: каждый год день рождения Ленинградской области отмечается в разных городах региона. И каждый раз праздник в этих городах начинается с открытия новых дорожных объектов, которые делают жизнь горожан комфортнее и удобнее.

- В прошлом году мы запустили путепровод в Гатчине, сегодня - в Выборге. Особо отмечу, что стройка выполнена с соблюдением всех современных требований экологической безопасности, - отметил глава региона. Учитывая, что путепровод располагается близко от домов, для комфорта жителей на путепроводе установлены шумозащитные экраны.

По словам губернатора, осенью в Выборгском районе будет запущен ещё один путепровод на перегоне Таммисуо-Гвардейское. Таким образом, будет полностью решен вопрос безопасности транспорта при пересечении железнодорожной ветки Выборг - Каменногорск.

Улицы Выборга заполнились рыцарями в средневековых доспехах, боярами в меховых шапках и офицерами в треуголках петровской эпохи. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

Во время праздника стало известно, какой город примет у себя 92-й день рождения Ленинградской области: следующей столицей региона станет Бокситогорск. Город завоевал эту честь в конкурентной борьбе - за право провести у себя праздник также боролись Всеволожск и Луга. В новой столице Ленинградской области не только будут проводиться праздничные мероприятия, но и решаться деловые вопросы: весь год здесь будут проходить заседания регионального правительства. Из бюджета Ленинградской области на благоустройство Бокситогорска будет дополнительно выделено 100 млн. рублей.