2018-08-06T08:59:41+03:00
Общество

Геральдический парад в средневековом городе: Ленинградская область отметила день рождения в старинном Выборге

Гостей праздника встретили гастрономический фестиваль, костюмированное представление и концерт звезд российской эстрады [фото]
Ирина СУХАНОВА
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В честь дня рождения области по улицам Выборга прошло костюмированное шествие "Ожившие гербы". Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.В честь дня рождения области по улицам Выборга прошло костюмированное шествие "Ожившие гербы". Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.
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Ленинградская область отметила 91-й день рождения: праздник в честь образования одного из ведущих регионов России прошел в старинном Выборге. Средневековые стены города стали отличной декорацией для яркого костюмированного карнавала, собравшего гостей не только со всей области, но и со всей России, а так же из-за рубежа.

Выборг был основан в средние века шведами, до 1940 года это был второй по величине город Финляндии. Среди его достопримечательностей — Выборгский замок, библиотека Алвара Аалто, парк Монрепо. Город можно смело назвать музеем под открытым небом: в нем сосредоточено более 300 исторических и архитектурных памятников. Именно богатая история Выборга и подсказала идею театрализованного праздника, собравшего тысячи зрителей.

Средневековые стены города стали отличной декорацией для яркого костюмированного карнавала. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

Средневековые стены города стали отличной декорацией для яркого костюмированного карнавала. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

В полдень по Ленинградскому проспекту к Рыночной площади двинулось красочное праздничное шествие «Ожившие гербы». Жители всех 18 районов области обыграли и творчески представили геральдические символы своих территорий. Каждая из делегаций показала программу, подготовленную специально ко дню рождения региона. Улицы Выборга заполнились рыцарями в средневековых доспехах, дамами в кринолинах и кокетливых шляпках, боярами в меховых шапках и офицерами в треуголках петровской эпохи. В костюмированном показе приняла участие и команда администрации Ленинградской области: в образе древнерусского князя зрители узнали губернатора региона Александра Дрозденко.

Праздник продолжился концертом звезд российской эстрады: поздравить жителей региона приехали Денис Майданов, Александр Панайотов, группа «Фабрика», Народный артист России Юрий Гальцев и другие исполнители.

Жители всех 18 районов области обыграли и творчески представили геральдические символы своих территорий. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

Жители всех 18 районов области обыграли и творчески представили геральдические символы своих территорий. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

Тем временем в центре Выборга развернулись гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», сельская ярмарка и Город мастеров. Гостей угощали традиционным выборгским кренделем, карельскими пирожками-калитками, ароматными пирогами-рыбниками, душистым копорским чаем и русским сбитнем. Ведущие рестораторы и шеф-повара провели кулинарные мастер-классы, а фермеры и производители привезли свою продукцию со всех уголков Ленинградской области.

Народный артист России Юрий Гальцев развеселил зрителей веселыми шутками. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

Народный артист России Юрий Гальцев развеселил зрителей веселыми шутками. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

В Городе мастеров умельцы демонстрировали искусство вышивки, плетения кружева, резьбы по дереву и других традиционных ремесел, секреты которых дошли из глубокой старины до наших дней. Согласитесь, приятно собственными руками сделать глиняную свистульку или сплести браслет и унести его домой в качестве праздничного сувенира.

В костюмированном параде принял участие и губернатор области Александр Дрозденко. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

В костюмированном параде принял участие и губернатор области Александр Дрозденко. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

Но не только развлечениями был наполнен этот день: приехавший на день рождения Ленинградской области министр культуры России Владимир Мединский и губернатор Александр Дрозденко побывали на нескольких объектах культурного наследия Выборга, где сейчас ведутся реставрационные работы. Министр и глава региона посетили Выборгский замок, Часовую башню, Башню Ратуши, памятник «Дом купеческой гильдии» и здание библиотеки Алвара Аалто.

- Выборг – настоящая туристическая жемчужина европейского масштаба, - отметил Владимир Мединский. По словам министра, город-музей рассматривается Минкультом РФ в числе приоритетных объектов для продолжения реставрационных работ. Администрация области также представила министру 12 новых проектов восстановления исторического центра города на общую сумму 500 млн. рублей. Все они прошли историческую экспертизу и готовы к реализации.

Министр культуры Владимир Мединский считает Выборг туристической жемчужиной России. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

Министр культуры Владимир Мединский считает Выборг туристической жемчужиной России. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

В день рождения Ленинградской области жителей Выборга ждал еще один приятный сюрприз: в городе запустили новый путепровод на перегоне Выборг-Таммисуо. Открывая его, губернатор Александр Дрозденко напомнил о доброй традиции: каждый год день рождения Ленинградской области отмечается в разных городах региона. И каждый раз праздник в этих городах начинается с открытия новых дорожных объектов, которые делают жизнь горожан комфортнее и удобнее.

- В прошлом году мы запустили путепровод в Гатчине, сегодня - в Выборге. Особо отмечу, что стройка выполнена с соблюдением всех современных требований экологической безопасности, - отметил глава региона. Учитывая, что путепровод располагается близко от домов, для комфорта жителей на путепроводе установлены шумозащитные экраны.

По словам губернатора, осенью в Выборгском районе будет запущен ещё один путепровод на перегоне Таммисуо-Гвардейское. Таким образом, будет полностью решен вопрос безопасности транспорта при пересечении железнодорожной ветки Выборг - Каменногорск.

Улицы Выборга заполнились рыцарями в средневековых доспехах, боярами в меховых шапках и офицерами в треуголках петровской эпохи. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

Улицы Выборга заполнились рыцарями в средневековых доспехах, боярами в меховых шапках и офицерами в треуголках петровской эпохи. Фото предоставлено администрацией Ленинградской области.

Во время праздника стало известно, какой город примет у себя 92-й день рождения Ленинградской области: следующей столицей региона станет Бокситогорск. Город завоевал эту честь в конкурентной борьбе - за право провести у себя праздник также боролись Всеволожск и Луга. В новой столице Ленинградской области не только будут проводиться праздничные мероприятия, но и решаться деловые вопросы: весь год здесь будут проходить заседания регионального правительства. Из бюджета Ленинградской области на благоустройство Бокситогорска будет дополнительно выделено 100 млн. рублей.

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