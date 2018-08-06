Десять интригующих событий нового телесезона

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-05T23:39:52+03:00

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1. Сериал «Годунов» («Россия 1»)

Монументальная костюмная драма про одного из самых ярких правителей России от режиссера «Софии» Алексея Андрианова. В заглавной роли Сергей Безруков - нечастый гость на ТВ в последние годы. Также снимались Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Сергей Маковецкий.

2. Сериал «Зорге» (Первый канал)

Удивительно, но в нашей ближайшей истории еще остались персонажи, до сих пор не охваченные вниманием сериальной индустрии. Авторы 12-серийной шпионской драмы сделали акцент на периоде, когда будущий Герой Советского Союза Рихард Зорге был разведчиком СССР, работая журналистом при посольстве Германии в Японии. Говорят, исполнитель главной роли Александр Домогаров завязал с зеленым змием и находится на пике творческой формы. Его любовницу Хельму Отт сыграла Виктория Исакова.

Давненько мы не видели Александра Домогарова в хорошей форме. И тут такая удача.Фото: Первый канал

3. Сериал «Обычная женщина» (ТВ-3)

Многообещающая драма от кинорежиссера Бориса Хлебникова («Аритмия», «Коктебель») про идеальную семью, которая на самом деле погрязла в пороке и разврате. Мать семейства (Анна Михалкова) держит цветочный магазин и попутно - бордель, муж (Евгений Гришковец) шляется к любовницам, одна из дочерей вообще наркодилер. Идейно проект напоминает недавнее «Садовое кольцо», а это наводит на мысль о некой тенденции переосмыслить, кхе-кхе, современный институт семьи.

Героиня Анны Михалковой содержит бордель. Фото: Канал ТВ3

4. Сериал «Мертвое озеро» (ТВ-3)

Суицидальный следователь из Москвы (Евгений Цыганов) приезжает в маленький городок на севере страны расследовать убийство дочери местного магната и обнаруживает бессчетное количество скелетов в шкафу. На канале наконец-то как следует раззудились плечи лучших сериальных продюсеров страны - Валерия Федоровича и Евгения Никишова. В ансамбле с Цыгановым - певица Глюкоза, неповторимый Тимофей Трибунцев и Табаков-младший.

5. Шоу «Замуж за Бузову» (ТНТ)

Многие думали, что Ольга Бузова - это мыльный пузырь, а оказалось, железобетон. Все понимают, что замуж Оля по итогам шоу не выйдет, но какая разница? Эта программа заранее победила в номинации «Клюква года», но ведь будут смотреть, будут. От названия попахивает то ли метамодернизмом, то ли демаскулинизацией - волнующе звучит, в общем.

6. Сериал «Канцелярская крыса» (НТВ)

Сотрудника полицейского архива вдруг переводят в приграничный город на пост руководителя УВД. Бывшей канцелярской крысе приходится доказывать, что он умеет не только бумажки перебирать.

7. Шоу «Голос. 60+» (Первый канал)

Продюсеры клянутся, что «Голос» для нестареющих душой они задумали задолго до того, как в стране заговорили об «изменениях в пенсионное законодательство», но кто же теперь им поверит? На кастингах кого только не было: от гусляров до инженеров в отставке. «Голос 60+» предварит новый сезон основного конкурса.

8. Сериал «Лучше, чем люди» (Первый канал)

Анонсированный еще два года назад фантастический проект с Паулиной Андреевой («Оттепель») и Кириллом Кяро («Нюхач») наконец-то готов. Правда, у истории несколько избитый сюжет: речь пойдет о конфликте человеческой цивилизации с все более умнеющей популяцией роботов, которые, представьте себе, научились чувствовать. Хотя красавица Паулина в роли робота с наполовину раскуроченным лицом а-ля Терминатор - это как минимум забавно.

Андроид Ариса (Паулина Андреева), на свою беду, научилась любить.Фото: Первый канал

9. Шоу «Слава богу, ты пришел!» (СТС)

Реанимация старого импровизационного проекта в новом формате с Сергеем Светлаковым и Александром Незлобиным в жюри. В каждом выпуске будут принимать участие четыре звезды.

10. Сериал «СеняФедя» (СТС)

Идея сериала «Кухня» была настолько блистательна, что продюсеры отпочковывают от него уже второй спин-офф. В новом ситкоме два смешных повара (Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин) обзаводятся фудтраком и пытаются разбогатеть на продажах уличной еды. Качество сериала-прародителя дает надежду, что и на этот раз будет легко и весело.